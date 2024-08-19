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Philips Support

Was bedeuten die Symbole auf meiner Sonicare Zahnbürste?

Die Symbole auf Ihrer elektrischen Philips Sonicare Zahnbürste liefern Informationen zu den Einstellungen und dem Status Ihrer Zahnbürste.

1. Intensitätsstufen

2. SenseIQ (nur für Prestige 9900)

3. Erinnerung zum Austausch des Bürstenkopfes

4. Akkuanzeige

 

Was bedeuten die Symbole auf meiner Sonicare Zahnbürste?

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: HX4031/21, HX4031/24, HX4043/52. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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