Was bedeuten die Symbole auf meiner Sonicare Zahnbürste?

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Welcher Bürstenkopf passt zu meiner Sonicare Zahnbürste?
Kann ich mein Sonicare Ladegerät für andere Zahnbürsten verwenden?
Wie kann ich meine Geld-zurück-Garantie beantragen?
Wie aktiviere oder deaktiviere ich den Drucksensor meiner Sonicare?
Welche Putzmodi gibt es für meine Sonicare Zahnbürste?
Ist der Akku meiner Sonicare Zahnbürste austauschbar?
Wie lade ich meine Sonicare Zahnbürste?
Wie registriere ich meine Sonicare Zahnbürste?
Wie funktioniert das Feedback des Drucksensors bei meiner Sonicare Zahnbürste?
Wie ändere ich die Intensitätsstufen meiner Sonicare Zahnbürste?
Wie soll ich meine Philips Sonicare Zahnbürste reinigen?