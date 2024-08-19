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    Philips Support

    Was bedeuten die Symbole auf meiner Sonicare Zahnbürste?

    Veröffentlicht am 19. August 2024
    Die Symbole auf Ihrer elektrischen Philips Sonicare Zahnbürste liefern Informationen zu den Einstellungen und dem Status Ihrer Zahnbürste.

    1. Intensitätsstufen

    2. SenseIQ (nur für Prestige 9900)

    3. Erinnerung zum Austausch des Bürstenkopfes

    4. Akkuanzeige

     

    Akkuanzeige

    Dieses Symbol leuchtet auf, wenn der Akku Ihrer Zahnbürste fast leer ist oder geladen wird.
    Sonicare Akkuanzeige

    Erinnerungsfunktion für den Bürstenkopfwechsel

    Dieses Symbol leuchtet auf, wenn Sie Ihren Bürstenkopf austauschen müssen. Es kann auch blinken, wenn Sie zu viel Druck ausüben (bei einigen Modellen). 
    Sonicare Ersatz-Bürstenkopf

    Intensitätsstufen

    Die Anzahl der aufleuchtenden Linien oder Punkte gibt die gewählte Intensitätsstufe wieder. Die Intensitätsstufe zeigt an, wie stark der Bürstenkopf vibriert.
    Sonicare Intensitätsstufen

    SenseIQ (nur für Prestige 9900)

    Das SenseIQ-Symbol auf dem Handstück leuchtet auf, wenn die intelligenten Funktionen während des Putzens aktiv sind. Es leuchtet auch auf, um zu bestätigen, dass die Einstellungen aktiviert oder deaktiviert wurden.

    Einzelheiten zu den Symbolen auf Ihrem spezifischen Modell finden Sie im Benutzerhandbuch. 
    Sonicare SenseIQ

    Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: HX7106/01 , HX7401/07 , HX7403/05 , HX7420/08 , HX7101/04 , HX7400/06 , HX9992/44 , HX9992/43 , HX9992/42 , HX9992/31 , HX7421/08 , HX7108/04 , HX7423/08 , HX7423/09 , HX9992/45 , HX7119/02 , HX9911/89 , HX9913/18 , HX7101/02 , HX7109/01 , HX7108/02 , HX7419/01 , HX7420/01 , HX7420/02 , HX7421/01 , HX7423/01 , HX7428/02 , HX7429/01 , HX7429/02 , HX7429/03 , HX7400/02 , HX7101/03 , HX7103/01 , HX7108/01 , HX7108/03 , HX7110/01 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX7113/01 , HX7119/01 , HX7400/01 , HX7101/01 , HX7401/01 , HX7403/01 , HX7406/01 , HX7406/02 , HX7408/01 , HX7408/02 , HX7410/02 , HX7411/01 , HX7411/02 , HX9918/89 , HX7428/01 , HX9911/84 , HX9917/90 , HX9992/12 , HX9992/02 , HX9992/11 , HX9691/02 , HX9661/02 , HX9631/16 , HX9601/03 , HX9641/01 , HX9601/02 , HX9611/19 , HX9984/07 , HX9984/27 , HX9984/47 , HX9924/23 , HX9903/13 , HX9924/43 , HX9924/44 , HX9954/53 , HX9924/03 , HX9924/13 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen Klicken Sie hier, um weniger Produktnummern anzuzeigen

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