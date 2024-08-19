Was bedeuten die Symbole auf meiner Sonicare Zahnbürste?
Veröffentlicht am 19. August 2024
Die Symbole auf Ihrer elektrischen Philips Sonicare Zahnbürste liefern Informationen zu den Einstellungen und dem Status Ihrer Zahnbürste.
1. Intensitätsstufen
2. SenseIQ (nur für Prestige 9900)
3. Erinnerung zum Austausch des Bürstenkopfes
4. Akkuanzeige
Akkuanzeige
Dieses Symbol leuchtet auf, wenn der Akku Ihrer Zahnbürste fast leer ist oder geladen wird.
Erinnerungsfunktion für den Bürstenkopfwechsel
Dieses Symbol leuchtet auf, wenn Sie Ihren Bürstenkopf austauschen müssen. Es kann auch blinken, wenn Sie zu viel Druck ausüben (bei einigen Modellen).
Intensitätsstufen
Die Anzahl der aufleuchtenden Linien oder Punkte gibt die gewählte Intensitätsstufe wieder. Die Intensitätsstufe zeigt an, wie stark der Bürstenkopf vibriert.
SenseIQ (nur für Prestige 9900)
Das SenseIQ-Symbol auf dem Handstück leuchtet auf, wenn die intelligenten Funktionen während des Putzens aktiv sind. Es leuchtet auch auf, um zu bestätigen, dass die Einstellungen aktiviert oder deaktiviert wurden.
Einzelheiten zu den Symbolen auf Ihrem spezifischen Modell finden Sie im Benutzerhandbuch.
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