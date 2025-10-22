Wie ändere ich die Intensitätsstufen meiner Sonicare Zahnbürste?
Ändern der Intensität bei der Sonicare Prestige 9900
Ihre Zahnbürste ist standardmäßig auf eine hohe Intensität eingestellt. Dies ist die dritte und größte der drei LED-Anzeigen.
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Die mittlere LED steht für eine mittlere Intensität.
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Die untere LED steht für eine niedrige Intensität.
Sie können die Einstellung während des Putzvorgangs direkt in der Sonicare App ändern oder indem Sie die Intensitätsanzeige drücken.
Ändern der Intensität bei der DiamondClean Smart
Ändern der Intensität mit dem Ein-/Ausschalter
Ändern der Intensität bei der FlexCare Platinum
Ändern der Intensität über die Sonicare App (nur Prestige)
Sie können die Intensität Ihrer Sonicare Prestige Zahnbürste auch in der Sonicare App ändern. So funktioniert's:
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Öffnen Sie die Sonicare App.
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Tippen Sie auf dem Bildschirm "Vor dem Putzen" auf die Schaltfläche "^", um weitere Einstellungen der Zahnbürste zu öffnen. Tippen Sie in der oberen Hälfte des Bildschirms bei der Intensität auf "Niedrig", "Mittel" oder "Hoch".
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Auf dem Update-Bildschirm wird ein Häkchen angezeigt. Es zeigt an, dass die Intensität erfolgreich geändert wurde. Sie wird auch auf dem Handstück angezeigt.
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Tippen Sie auf den Pfeil "