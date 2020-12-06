Eingestellt
200V4QSBR/00
V-Line
20 (49,6 cm/19,5" Diagonale)
Der Philips MVA-LED-Monitor verwendet eine erweiterte Multi-Domain Vertical Alignment-Technologie, wodurch Sie statische Kontrastverhältnisse für besonders lebendige und helle Bilder erhalten. Herkömmliche Büro-Anwendungen werden mit Leichtigkeit angezeigt, besonders geeignet ist er aber für Fotos, das Surfen im Internet, Filme, Spiele und anspruchsvolle Grafikanwendungen. Dank der optimierten Pixelverwaltungstechnologie haben Sie einen extra breiten Betrachtungswinkel von 178/178 Grad, der gestochen scharfe Bilder ermöglicht.
Bildqualität zählt. Herkömmliche Monitore bieten zwar Qualität, doch Sie erwarten mehr. Dieser Monitor verfügt über eine verbesserte Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080. Mit Full-HD für klare Details mit hoher Helligkeit, unglaublichen Kontrasten und realistischen Farben können Sie realistische Bilder genießen.
SmartControl Lite ist die symbolgestützte 3D-Steuerungssoftware der nächsten Generation für Bildschirmbenutzeroberflächen. Sie ermöglicht Benutzern die Feinstellung einer Vielzahl an Monitorparametern wie Farbe, Helligkeit, Bildschirmkalibrierung, Multimedia, ID-Verwaltung etc. ganz einfach per Maus.
4.0
von 5
1
Bewertung
hidkees
06/12/2020
Nederland
Verifizierter Käufer
Monitor van hoge kwaliteit.
De monitor heeft een mooi, haarscherp beeld. Er zijn geen defecte pixels. Hij staat wat scheef omdat de voet niet erg stevig is. De helderheid van het scherm stond erg hoog, maar deze kon met het menu gemakkelijk verlaagd worden. Het lukt mij echter niet het smartcontrast in te schakelen.
Vorteile
Scherp beeld.
Nachteile
Staat scheef; smartcontrast niet of moeilijk in te stellen.
Diese Bewertung wurde für 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting verfasst
Diese Bewertung wurde für 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting verfasst
Eine intelligente Reaktionszeit entspricht dem optimalen Wert aus GtG- oder GtG (BW)-Tests.