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  • Energy Label Europe F
    Große LED-Bilder in lebendigen Farben
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Eingestellt

LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

200V4QSBR/00

4
| (1) Bewertung
Große LED-Bilder in lebendigen Farben
Genießen Sie lebendige MVA-LED-Bilder mit diesem attraktiven Monitor im Hochglanzdesign. Mit SmartControl Lite. Eine großartige Wahl!
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Große LED-Bilder in lebendigen Farben

  • V-Line

  • 20 (49,6 cm/19,5" Diagonale)

MVA-Monitor für einen großen Betrachtungswinkel und hohe Kontrastwerte

MVA-Monitor für einen großen Betrachtungswinkel und hohe Kontrastwerte

Der Philips MVA-LED-Monitor verwendet eine erweiterte Multi-Domain Vertical Alignment-Technologie, wodurch Sie statische Kontrastverhältnisse für besonders lebendige und helle Bilder erhalten. Herkömmliche Büro-Anwendungen werden mit Leichtigkeit angezeigt, besonders geeignet ist er aber für Fotos, das Surfen im Internet, Filme, Spiele und anspruchsvolle Grafikanwendungen. Dank der optimierten Pixelverwaltungstechnologie haben Sie einen extra breiten Betrachtungswinkel von 178/178 Grad, der gestochen scharfe Bilder ermöglicht.

16:9 Full-HD Monitor für gestochen scharfe und detailgetreue Bilder

16:9 Full-HD Monitor für gestochen scharfe und detailgetreue Bilder

Bildqualität zählt. Herkömmliche Monitore bieten zwar Qualität, doch Sie erwarten mehr. Dieser Monitor verfügt über eine verbesserte Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080. Mit Full-HD für klare Details mit hoher Helligkeit, unglaublichen Kontrasten und realistischen Farben können Sie realistische Bilder genießen.

Problemloses Anpassen der Monitoreinstellungen dank SmartControl Lite

SmartControl Lite ist die symbolgestützte 3D-Steuerungssoftware der nächsten Generation für Bildschirmbenutzeroberflächen. Sie ermöglicht Benutzern die Feinstellung einer Vielzahl an Monitorparametern wie Farbe, Helligkeit, Bildschirmkalibrierung, Multimedia, ID-Verwaltung etc. ganz einfach per Maus.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.0

von 5

1

Bewertung

5
3
2
1

06/12/2020

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Monitor van hoge kwaliteit.

De monitor heeft een mooi, haarscherp beeld. Er zijn geen defecte pixels. Hij staat wat scheef omdat de voet niet erg stevig is. De helderheid van het scherm stond erg hoog, maar deze kon met het menu gemakkelijk verlaagd worden. Het lukt mij echter niet het smartcontrast in te schakelen.

Vorteile

Scherp beeld.

Nachteile

Staat scheef; smartcontrast niet of moeilijk in te stellen.

Diese Bewertung wurde für 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting verfasst

Diese Bewertung wurde für 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting verfasst

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  1. Eine intelligente Reaktionszeit entspricht dem optimalen Wert aus GtG- oder GtG (BW)-Tests.