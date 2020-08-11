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Eingestellt

LCD-Monitor mit SmartControl Lite

223V5LHSB2/00

3.4

| (22) Bewertungen

Große LED-Bilder in lebendigen Farben

Genießen Sie lebendige LED-Bilder auf diesem Philips Monitor. Mit HDMI und SmartControl Lite. Eine großartige Wahl!

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Große LED-Bilder in lebendigen Farben

  • V-Line

  • 22 (21,5"/54,6 cm Diagonale)

LED-Technologie für lebendige Farben

Weiße LEDs sind Halbleiter-Bauteile, die besonders schnell eine vollständige und dauerhafte Helligkeit erzeugen und so die Startzeit verkürzen. LEDs beinhalten kein Quecksilber, wodurch sie umweltschonend recycelt und entsorgt werden können. Außerdem ermöglichen LEDs eine bessere Steuerung des Dimmprozesses bei LCD-Hintergrundbeleuchtungen, was zu einem extrem hohen Kontrastverhältnis führt. Diese Technologie bietet zudem eine hervorragende Farbdarstellung dank der gleichmäßigen Helligkeit des Bildschirms.

SmartContrast für Details in dunklen Bildszenen

SmartContrast für Details in dunklen Bildszenen

SmartContrast ist eine Philips Technologie, die angezeigte Inhalte analysiert, Farben automatisch anpasst und die Intensität der Hintergrundbeleuchtung steuert, um den Kontrast dynamisch zu verbessern. So wird bei Videos oder Spielen mit dunklen Farbtönen jederzeit eine optimale Bildqualität gewährleistet. Im Economy-Modus wird für die perfekte Anzeige von alltäglichen Büroanwendungen und einen geringeren Stromverbrauch der Kontrast angepasst und eine Feineinstellung der Hintergrundbeleuchtung vorgenommen.

16:9 Full-HD Monitor für gestochen scharfe und detailgetreue Bilder

16:9 Full-HD Monitor für gestochen scharfe und detailgetreue Bilder

Bildqualität zählt. Herkömmliche Monitore bieten zwar Qualität, doch Sie erwarten mehr. Dieser Monitor verfügt über eine verbesserte Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080. Mit Full-HD für klare Details mit hoher Helligkeit, unglaublichen Kontrasten und realistischen Farben können Sie realistische Bilder genießen.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.4

von 5

22

Bewertungen

11/08/2020

Deutschland

Deutschland

Top

Als Monitor für den Gebrauch zum Laptop-anschließen ist er top. Klein und kompakt aber starke Leistung.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 223V5LHSB2 LCD-Monitor mit SmartControl Lite verfasst

Datum der Benutzung 2020-02-11

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Datum der Benutzung 2020-02-11

05/09/2018

United Kingdom

United Kingdom

Using 2 connected to my Acer Laptop

Plug and play, using one connected through on-board HDMI and the second through a USB 3 to HDMI adaptor. Laptop running Win 8 recognises both - set at 1920 x 1080. No fussing around with settings Versatile, nice color with a viewing angle a tad more than spec 90º (H)/65º (V)

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite verfasst

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29/03/2021

España

España

Verifizierter Käufer

Correcto en todo

No destaca en nada, pero es correcto e incluso mejora las especificaciones en algunos aspectos

Vorteile

Gama color, brillo, tiempo respuesta

Nachteile

Una salida de audio?

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite verfasst

Datum der Benutzung 2020-02-29

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Diese Bewertung wurde für 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite verfasst

Datum der Benutzung 2020-02-29

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