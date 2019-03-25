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Eingestellt

4200 seriesUltraflacher Full HD LED TV

22PFS4232/12

3.9

| (37) Bewertungen

Ultraflacher Full HD LED TV

Mit der Philips 4200 Serie fühlen Sie sich stets wie zuhause – egal, wo Sie sind. Dank seiner kompakten Größe ist er ideal für Campingausflüge oder Abenteuerurlaube geeignet. Der Fernseher verfügt über einen Full HD-Bildschirm, wird über ein 12-Volt-Kabel mit Strom versorgt und passt dank des schlanken Designs auch in kleine Räume.

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TV brand claim gold

99,91 % der Menschen, die Ambilight TV ausprobieren, möchten ihn nie wieder zurückgeben.1

mit Digital Crystal Clear

Ultraflacher Full HD LED TV

  • 55 cm (22")

  • Full HD LED TV

  • DVB T/T2/T2-HD/C/S/S2

Digital Crystal Clear: Präzision, die Sie teilen möchten

Für natürliche Bilder aus jeder Quelle hat Philips Digital Crystal Clear entwickelt. Ob Sie nun Ihre Lieblingssendungen oder -filme genießen, die Nachrichten verfolgen oder einen Videoabend mit Freunden veranstalten – alle Inhalte werden mit optimalem Kontrast, brillanten Farben und hoher Schärfe wiedergegeben.

USB zur Multimedia-Wiedergabe

USB zur Multimedia-Wiedergabe

Gemeinsam genießen. Verbinden Sie Ihren USB-Speicherstick, Ihre Digitalkamera, Ihren MP3-Player oder andere Multimediageräte mit dem USB-Anschluss Ihres Fernsehers, um Fotos, Videos und Musik bequem über den benutzerfreundlichen Bildschirm-Browser zu genießen.

Full HD LED TV – brillante LED-Bilder mit beeindruckenden Kontrasten

Die Bildqualität macht den Unterschied. Normale HDTVs liefern Qualität, aber Sie erwarten mehr. Stellen Sie sich gestochen scharfe Details in Kombination mit hoher Helligkeit, unglaublichem Kontrast und realistische Farben für ein lebensechtes Bild vor.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.9

von 5

37

Bewertungen

25/03/2019

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Gut für meinen Arbeitsplatz

Das Gerät hat das richtige Format für den Arbeitsplatz. So kann ich die Information-Sender während der Arbeit verfolgen. Das Gerät hat genügend Anschlüsse für notwendige Geräte. Auch der Anschluss für handelsübliche Festplatten war kein Problem

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4200 series 22PFS4232 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst

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09/05/2018

Deutschland

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Der Fernseher ist sehr gut.

Ich habe einen kleinen Fernseher gesucht und mit dem Philips Gerät eine sehr gutes Produkt gefunden. Bild- und Tonqualität und die vorhandenen Anschlüsse stellen mich sehr zufrieden.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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22/11/2017

Deutschland

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Der LED Fernseher ist spitze

Der HD LED Fernseher hat eine super gute Bildqualität, ist Kinderleicht zu bedienen und sehr gut verarbeitet. Bei diesem Gerät stimmt das Preis Leistungsverhältnis. Ich kann den LED Fernseher jedem weiter empfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4200 series 22PFS4232 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst

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Diese Bewertung wurde für 4200 series 22PFS4232 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen. 

  1. EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.

  2. Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

  3. Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

  4. (Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.

  5. Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.