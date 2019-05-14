Eingestellt
Große LED-Bilder in lebendigen Farben
Genießen Sie lebendige Bilder auf diesem Philips Monitor. Dank der Funktionen wie SmartContrast, das für satte helle Bilder sorgt, ist dieser Monitor optimal für all Ihre Bedürfnisse geeignet!
V-Line
59,9 cm/23,6"
Philips Monitore mit LED-Hintergrundbeleuchtung enthalten kein Quecksilber, eine der giftigsten natürlichen Substanzen, die für Mensch und Tier schädlich ist. Dadurch reduzieren die Monitore während ihrer gesamten Lebensdauer, also von der Herstellung bis zur Entsorgung, die schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt.
Bildqualität zählt. Herkömmliche Monitore bieten zwar Qualität, doch Sie erwarten mehr. Dieser Monitor verfügt über eine verbesserte Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080. Mit Full-HD für klare Details mit hoher Helligkeit, unglaublichen Kontrasten und realistischen Farben können Sie realistische Bilder genießen.
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
Ιάσων
14/05/2019
Ελλάδα
Kαι η προηγούμενή οθόνη μου ηταν Philips.
Είχα την ίδια οθόνη σε 19". Τη αλλαξα για το μέγεθος μόνο. Απλά τελεία σε ποιότητα και τιμή
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 243V5QSBA Οθόνη LCD verfasst
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Diese Bewertung wurde für 243V5QSBA Οθόνη LCD verfasst
Eine intelligente Reaktionszeit entspricht dem optimalen Wert aus GtG- oder GtG (BW)-Tests.