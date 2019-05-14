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LCD-Monitor

243V5QSBA/01

5

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

Große LED-Bilder in lebendigen Farben

Genießen Sie lebendige Bilder auf diesem Philips Monitor. Dank der Funktionen wie SmartContrast, das für satte helle Bilder sorgt, ist dieser Monitor optimal für all Ihre Bedürfnisse geeignet!

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Große LED-Bilder in lebendigen Farben

  • V-Line

  • 59,9 cm/23,6"

Umweltfreundlicher Monitor ohne Quecksilber

Philips Monitore mit LED-Hintergrundbeleuchtung enthalten kein Quecksilber, eine der giftigsten natürlichen Substanzen, die für Mensch und Tier schädlich ist. Dadurch reduzieren die Monitore während ihrer gesamten Lebensdauer, also von der Herstellung bis zur Entsorgung, die schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt.

16:9 Full-HD Monitor für gestochen scharfe und detailgetreue Bilder

Bildqualität zählt. Herkömmliche Monitore bieten zwar Qualität, doch Sie erwarten mehr. Dieser Monitor verfügt über eine verbesserte Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080. Mit Full-HD für klare Details mit hoher Helligkeit, unglaublichen Kontrasten und realistischen Farben können Sie realistische Bilder genießen.

Kompaktes, platzsparendes Design

Technische Daten

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Bewertungen

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Bewertung

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14/05/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Kαι η προηγούμενή οθόνη μου ηταν Philips.

Είχα την ίδια οθόνη σε 19". Τη αλλαξα για το μέγεθος μόνο. Απλά τελεία σε ποιότητα και τιμή

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 243V5QSBA Οθόνη LCD verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Eine intelligente Reaktionszeit entspricht dem optimalen Wert aus GtG- oder GtG (BW)-Tests.