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Eingestellt

Full-HD-LCD-Monitor

243V7QDAB/01

4.1

| (81) Bewertungen | 85% empfehlen dieses Produkt.

Lebendige, gestochen scharfe Bilder auf dem gesamten Bildschirm

Ein perfekter Bildschirm mit beeindruckenden Bildern, die sich auf dem gesamten Bildschirm erstrecken, und schonend für die Augen zugleich – und das alles in einem kompakten, schlanken Design.

Alle Vorteile anzeigen

Lebendige, gestochen scharfe Bilder auf dem gesamten Bildschirm

  • V-Line

  • 24 (23,8"/60,5 cm Diagonale)

  • 1.920 x 1.080 (Full HD)

IPS-LED-Technologie für einen größeren Blickwinkel und verbesserte Bildgenauigkeit und Farbtreue

IPS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit IPS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.

16:9 Full-HD Monitor für gestochen scharfe und detailgetreue Bilder

Bildqualität zählt. Herkömmliche Monitore bieten zwar Qualität, doch Sie erwarten mehr. Dieser Monitor verfügt über eine verbesserte Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080. Mit Full-HD für klare Details mit hoher Helligkeit, unglaublichen Kontrasten und realistischen Farben können Sie realistische Bilder genießen.

HDMI-ready für perfekte Unterhaltung in Full HD

Ein HDMI ready-Gerät verfügt über sämtliche Hardware für den Empfang von HDMI-Signalen (High-Definition Multimedia Interface). Ein HDMI-Kabel ermöglicht hochwertige Audio- und Videosignale, die über ein einziges Kabel von einem PC oder anderen AV-Quellen (z. B. von Set-Top-Boxen, DVD-Playern, A/V-Receivern und Videokameras) übertragen werden.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.1

von 5

81

Bewertungen

85%

empfehlen dieses Produkt.

28/06/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Super schönes, klares Bild!

Ich freue mich über das glasklare, brilliante Bild. Der Bildschirm stellt das Geschehen nahezu Verzögerungsfrei dar. Ich kann ihn nur weiter empfehlen, zumal auch der Preis stimmt.

Vorteile

Viele Anschlüsse.

Nachteile

Ton ist ein bisschen schwach.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 273V7QDAB Full-HD-LCD-Monitor verfasst

Datum der Benutzung 2020-05-28

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 273V7QDAB Full-HD-LCD-Monitor verfasst

Datum der Benutzung 2020-05-28

29/01/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

süper

ein fach ein gutes protukt angem für die Augen gute auflösung

Vorteile

sehr gute auflösung

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 273V7QDAB Full-HD-LCD-Monitor verfasst

Datum der Benutzung 2020-09-29

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 273V7QDAB Full-HD-LCD-Monitor verfasst

Datum der Benutzung 2020-09-29

15/12/2020

Deutschland

Deutschland

super brillante Farben

der Monitor ist einfach Klasse und entspricht genau meinen Bedürfnissen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 243V7QDAB Full-HD-LCD-Monitor verfasst

Datum der Benutzung 2020-11-15

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 243V7QDAB Full-HD-LCD-Monitor verfasst

Datum der Benutzung 2020-11-15

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Haftungsausschlüsse

  1. Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

  2. Die maximale Auflösung funktioniert nur mit dem HDMI-Eingang.

  3. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse