ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

  • Energy Label Europe A
    Verblüffend schön
  • Verblüffend schön
  • Verblüffend schön
  • Energy Label Europe A
    Verblüffend schön
  • Verblüffend schön
  • Verblüffend schön

Eingestellt

BrillianceAMVA LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

249C4QHSB/00

5
| (3) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Verblüffend schön
Der neue Philips Blade 2-Monitor sorgt mit seinem eleganten und besonders schlanken Design sowie dem breiten AMVA-Display für eine brillante Leistung.
Alle Vorteile anzeigen

Ultraschlankes, leistungsstarkes AMVA-Display

Verblüffend schön

  • Blade 2

  • 61 cm (24")

  • Full-HD-Display

AMVA-LED für breite Anzeige mit extrem hohem Kontrast, lebendige Bilder

AMVA-LED für breite Anzeige mit extrem hohem Kontrast, lebendige Bilder

Das Philips AMVA-LED-Display verwendet erweiterte Multi-Domain Vertical Alignment-Technologie, wodurch Sie statische Kontrastverhältnisse für besonders lebendige und helle Bilder erhalten. Herkömmliche Büro-Anwendungen werden mit Leichtigkeit angezeigt, besonders geeignet ist es aber für Fotos, das Surfen in Internet, Filme, Spiele und anspruchsvolle Grafikanwendungen. Dank der optimierten Pixelverwaltungstechnologie haben Sie einen extra breiten Betrachtungswinkel von 178/178 Grad, wodurch sie selbst im 90-Grad-Schwenkmodus gestochen scharfe Bilder sehen

SmartImage: Optimale benutzerfreundliche Anzeigequalität

SmartImage: Optimale benutzerfreundliche Anzeigequalität

SmartImage ist eine exklusive, marktführende Technologie von Philips, die angezeigte Bildinhalte analysiert und Ihnen so eine optimale Anzeigeleistung garantiert. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht Ihnen die Auswahl zahlreicher Modi für Büro, Bilder, Unterhaltung, Energieeinsparung etc. je nach Anwendung, die Sie gerade nutzen. Basierend auf Ihrer Auswahl optimiert SmartImage Kontrast, Farbsättigung und Schärfe von Bildern und Videos für die ultimative Anzeigeleistung. Der Energiesparmodus ermöglicht einen deutlich reduzierten Energieverbrauch. Und das alles in Echtzeit einfach per Knopfdruck!

Elegantes, schlankes Design für einen modernen Look

Diese aktuelle Serie von Philips Monitoren verwendet die neueste flache LED-Generation, wodurch das Design dieser Generation noch schlanker ist. Durch dieses Design sehen die Monitore nicht nur optisch gut aus, sondern benötigen zudem weniger Platz auf dem Schreibtisch!

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

5.0

von 5

3

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

4
3
2
1

14/06/2014

België

België

Philips IPS Led

nice design en hopelijk gaat hij redelijk lang mee

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Brilliance 239C4QHSB IPS LCD monitor, LED backlight verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Brilliance 239C4QHSB IPS LCD monitor, LED backlight verfasst

06/09/2013

Nederland

Nederland

Perfecte beeldkwaliteit, ook voor het bewerken van fotos

Mooi super slank design, was eerst wat verrast over het feit van een aparte voeding. Echter was ook blij verrast met het geringe gewicht van de unit zelf. Zo heeft alles zijn voors en tegens. Prima beeldkwaliteit, maar mis toch wel een hoogteverstelling. Blij met de uitgebreide instellingsmogelijkheden van het beeld, zeker ook gezien het feit dat hij zal worden gebruikt bij fotobewerkingen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Brilliance 249C4QHSB AMVA LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Brilliance 249C4QHSB AMVA LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting verfasst

23/04/2013

France

France

la simplicité d'utilisation est relative

Dans l'ensemble ce moniteur me donne satisfaction. La seule chose que je lui reprocherais est une certaine difficulté pour l'utilisation de la touche tactile marche-arrêt qui se trouve au centre du pied. Cela ne marche pas à tous les coups que ce soit pour l'allumage ou pour l'extinction.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Brilliance 249C4QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Brilliance 249C4QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration