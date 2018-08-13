Eingestellt
24PHS4022/12
Ultraflacher LED-Fernseher
Die Philips 4000 Serie – kleiner Bildschirm, großer Spaß! Die Größe des Bildschirms beeinträchtigt die Bildqualität in keinster Weise und durch das kompakte Design lässt sich der Fernseher beliebig in Ihrem gesamten Zuhause platzieren. Sein minimalistischer Look bereichert einfach jeden Raum.
60 cm (24")
LED-Fernseher
DVB T/T2/T2-HD/C/S/S2
Mit LED-Hintergrundbeleuchtung genießen Sie einen niedrigeren Energieverbrauch und klare Linien mit hoher Helligkeit, unglaublichem Kontrast und lebhaften Farben.
Elegant, kompakt und leicht. Mit Ihrem kleinen Fernseher sehen Sie Ihre Lieblingsprogramme in der Küche, bleiben beim Basteln in der Garage auf dem Laufenden und erfahren die neuesten Sportergebnisse beim Grillen. Ein solcher tragbarer Fernseher ist immer da, wo der Spaß ist!
Vermeiden Sie Kabelsalat mit einem einzelnen HDMI-Kabel zur Übertragung von Audio- und Videosignalen von Ihren Geräten auf Ihren Fernseher. HDMI verwendet unkomprimierte Signale für eine optimale Qualität von der Quelle bis zum Bildschirm. In Kombination mit Philips EasyLink benötigen Sie nur noch eine Fernbedienung für Fernseher, DVD-, Blu-ray-Player, Set-Top-Box oder Home Entertainment-System.
4.2
von 5
9
Bewertungen
KisDaddy
13/08/2018
Deutschland
Für unseren Einsatz- und Nutzungsbereich topp!
Wir suchten ein neues TV Gerät für unsere Küche mit Möglichkeit der Montage an einer schwenkbaren Wandhalterung. Nach einer super Beratung haben wir uns für das Philips-TV-Gerät entschlossen und haben genau das bekommen was wir gesucht hatten. Bei diesem Gerät passt nach unserer Beurteilung und für unsere Belangen alles überein. Zudem kann ich sagen, dass Gerät steht im super Preis-Leistungs-verhältnis.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4000 series 24PHS4022 Ultraflacher LED-Fernseher verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4000 series 24PHS4022 Ultraflacher LED-Fernseher verfasst
Gerdgustavadolf
07/01/2018
Deutschland
Ich bin sehr zufrieden
Ich habe das Produkt bereits weiterempfohlen. Das Produkt wird täglich benutzt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4000 series 24PHS4022 Ultraflacher LED-Fernseher verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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canaillerl
11/12/2017
France
bon produit
bonne qualité image merci !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4000 series 24PHS4022 Téléviseur LED ultra-plat verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
(Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.
Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.