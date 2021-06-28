Eingestellt
Lebendige, gestochen scharfe Bilder auf dem gesamten Bildschirm
Ein perfekter Bildschirm mit beeindruckenden Bildern, die sich auf dem gesamten Bildschirm erstrecken, und schonend für die Augen zugleich – und das alles in einem kompakten, schlanken Design.
V-Line
68,6 cm (27")
1.920 x 1.080 (Full HD)
SmartImage ist eine exklusive, marktführende Technologie von Philips, die angezeigte Bildinhalte analysiert und Ihnen so eine optimale Anzeigeleistung garantiert. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht Ihnen die Auswahl zahlreicher Modi für Büro, Fotos, Filme, Spiele, Energieeinsparung etc. je nach Anwendung, die Sie gerade nutzen. Basierend auf Ihrer Auswahl optimiert SmartImage Kontrast, Farbsättigung und Schärfe von Bildern und Videos für die ultimative Anzeigeleistung. Der Energiesparmodus ermöglicht einen deutlich reduzierten Energieverbrauch. Und das alles in Echtzeit einfach per Knopfdruck!
Erleben Sie mehr Komfort und bessere Lesbarkeit beim Arbeiten mit langen, textintensiven Dokumenten. Der EasyRead-Modus sorgt für ein papierähnliches Anzeigeerlebnis, das die Augen schont. Dazu werden Farben und Zoomstufen so angepasst, dass das Lesen auf echtem Papier simuliert wird – direkt auf Ihrem Bildschirm.
4.1
von 5
81
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
Peter der Große
28/06/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Super schönes, klares Bild!
Ich freue mich über das glasklare, brilliante Bild. Der Bildschirm stellt das Geschehen nahezu Verzögerungsfrei dar. Ich kann ihn nur weiter empfehlen, zumal auch der Preis stimmt.
Vorteile
Viele Anschlüsse.
Nachteile
Ton ist ein bisschen schwach.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 273V7QDAB Full-HD-LCD-Monitor verfasst
Datum der Benutzung 2020-05-28
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 273V7QDAB Full-HD-LCD-Monitor verfasst
Datum der Benutzung 2020-05-28
29/01/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
süper
ein fach ein gutes protukt angem für die Augen gute auflösung
Vorteile
sehr gute auflösung
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 273V7QDAB Full-HD-LCD-Monitor verfasst
Datum der Benutzung 2020-09-29
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 273V7QDAB Full-HD-LCD-Monitor verfasst
Datum der Benutzung 2020-09-29
Henry 8
15/12/2020
Deutschland
super brillante Farben
der Monitor ist einfach Klasse und entspricht genau meinen Bedürfnissen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 243V7QDAB Full-HD-LCD-Monitor verfasst
Datum der Benutzung 2020-11-15
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 243V7QDAB Full-HD-LCD-Monitor verfasst
Datum der Benutzung 2020-11-15
Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.
Die maximale Auflösung funktioniert nur mit dem HDMI-Eingang.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse