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Eingestellt

Full-HD-LCD-Monitor

273V7QDAB/01

4.1

| (81) Bewertungen | 85% empfehlen dieses Produkt.

Lebendige, gestochen scharfe Bilder auf dem gesamten Bildschirm

Ein perfekter Bildschirm mit beeindruckenden Bildern, die sich auf dem gesamten Bildschirm erstrecken, und schonend für die Augen zugleich – und das alles in einem kompakten, schlanken Design.

Alle Vorteile anzeigen

Lebendige, gestochen scharfe Bilder auf dem gesamten Bildschirm

  • V-Line

  • 68,6 cm (27")

  • 1.920 x 1.080 (Full HD)

VESA-Halterung ermöglicht Flexibilität

VESA-Halterung ermöglicht Flexibilität

SmartImage Voreinstellungen für eine einfache Bildoptimierung

SmartImage ist eine exklusive, marktführende Technologie von Philips, die angezeigte Bildinhalte analysiert und Ihnen so eine optimale Anzeigeleistung garantiert. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht Ihnen die Auswahl zahlreicher Modi für Büro, Fotos, Filme, Spiele, Energieeinsparung etc. je nach Anwendung, die Sie gerade nutzen. Basierend auf Ihrer Auswahl optimiert SmartImage Kontrast, Farbsättigung und Schärfe von Bildern und Videos für die ultimative Anzeigeleistung. Der Energiesparmodus ermöglicht einen deutlich reduzierten Energieverbrauch. Und das alles in Echtzeit einfach per Knopfdruck!

Dank des EasyRead Modus können Sie wie auf Papier lesen

Erleben Sie mehr Komfort und bessere Lesbarkeit beim Arbeiten mit langen, textintensiven Dokumenten. Der EasyRead-Modus sorgt für ein papierähnliches Anzeigeerlebnis, das die Augen schont. Dazu werden Farben und Zoomstufen so angepasst, dass das Lesen auf echtem Papier simuliert wird – direkt auf Ihrem Bildschirm.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.1

von 5

81

Bewertungen

85%

empfehlen dieses Produkt.

28/06/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Super schönes, klares Bild!

Ich freue mich über das glasklare, brilliante Bild. Der Bildschirm stellt das Geschehen nahezu Verzögerungsfrei dar. Ich kann ihn nur weiter empfehlen, zumal auch der Preis stimmt.

Vorteile

Viele Anschlüsse.

Nachteile

Ton ist ein bisschen schwach.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 273V7QDAB Full-HD-LCD-Monitor verfasst

Datum der Benutzung 2020-05-28

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 273V7QDAB Full-HD-LCD-Monitor verfasst

Datum der Benutzung 2020-05-28

29/01/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

süper

ein fach ein gutes protukt angem für die Augen gute auflösung

Vorteile

sehr gute auflösung

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 273V7QDAB Full-HD-LCD-Monitor verfasst

Datum der Benutzung 2020-09-29

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 273V7QDAB Full-HD-LCD-Monitor verfasst

Datum der Benutzung 2020-09-29

15/12/2020

Deutschland

Deutschland

super brillante Farben

der Monitor ist einfach Klasse und entspricht genau meinen Bedürfnissen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 243V7QDAB Full-HD-LCD-Monitor verfasst

Datum der Benutzung 2020-11-15

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 243V7QDAB Full-HD-LCD-Monitor verfasst

Datum der Benutzung 2020-11-15

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Haftungsausschlüsse

  1. Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

  2. Die maximale Auflösung funktioniert nur mit dem HDMI-Eingang.

  3. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse