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Eingestellt

Full-HD-LCD-Monitor

273V7QDSB/01

4.3

| (53) Bewertungen | 90% empfehlen dieses Produkt.

Lebendige, gestochen scharfe Bilder auf dem gesamten Bildschirm

Ein perfekter Bildschirm mit beeindruckenden Bildern, die sich auf dem gesamten Bildschirm erstrecken, und schonend für die Augen zugleich – und das alles in einem kompakten, schlanken Design.

Alle Vorteile anzeigen

Lebendige, gestochen scharfe Bilder auf dem gesamten Bildschirm

  • V-Line

  • 68,6 cm (27")

  • 1.920 x 1.080 (Full HD)

VESA-Halterung ermöglicht Flexibilität

VESA-Halterung ermöglicht Flexibilität

Kompaktes, platzsparendes Design

Dank des EasyRead Modus können Sie wie auf Papier lesen

Erleben Sie mehr Komfort und bessere Lesbarkeit beim Arbeiten mit langen, textintensiven Dokumenten. Der EasyRead-Modus sorgt für ein papierähnliches Anzeigeerlebnis, das die Augen schont. Dazu werden Farben und Zoomstufen so angepasst, dass das Lesen auf echtem Papier simuliert wird – direkt auf Ihrem Bildschirm.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.3

von 5

53

Bewertungen

90%

empfehlen dieses Produkt.

3

29/10/2022

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Günstig und gut

Der Monitor wird für Office und gelegentlich für einfache Spiele genutzt. Dabei sind mir bisher keine nennenswerten Schwächen aufgefallen. Das Bild ist deutlich und konturenscharf ihne störende Fleckenbildung o.Ä.. Für den Preis absolute Kaufempfehlung!

Vorteile

Preis/ Leistungsverhältnis

Nachteile

Bisher keine entdeckt (Office- Anwendungen)

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 273V7QDSB Full-HD-LCD-Monitor verfasst

Datum der Benutzung 2021-09-29

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 273V7QDSB Full-HD-LCD-Monitor verfasst

Datum der Benutzung 2021-09-29

24/05/2021

Deutschland

Deutschland

Ist echt nice

Hatte keine Probleme mit, sieht geil aus Preis ganz gut, hatte viele bruh moments damit und hamburger

Vorteile

cool

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Monitor 243V7QDSB Full-HD-LCD-Monitor verfasst

Datum der Benutzung 2020-11-24

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Monitor 243V7QDSB Full-HD-LCD-Monitor verfasst

Datum der Benutzung 2020-11-24

14/05/2021

Deutschland

Deutschland

für den Gebrauch als PC-Erweiterung sehr gut

ist für Normalanwender bestens geeignet, Preis-Leistung stimmt

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 273V7QDSB Full-HD-LCD-Monitor verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 273V7QDSB Full-HD-LCD-Monitor verfasst

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  1. Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

  2. Die maximale Auflösung funktioniert nur mit dem HDMI-Eingang.

  3. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse