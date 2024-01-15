Eingestellt
Lebendige, gestochen scharfe Bilder auf dem gesamten Bildschirm
Ein perfekter Bildschirm mit beeindruckenden Bildern, die sich auf dem gesamten Bildschirm erstrecken, und schonend für die Augen zugleich – und das alles in einem kompakten, schlanken Design.
V-Line
68,6 cm (27")
1.920 x 1.080 (Full HD)
Erleben Sie mehr Komfort und bessere Lesbarkeit beim Arbeiten mit langen, textintensiven Dokumenten. Der EasyRead-Modus sorgt für ein papierähnliches Anzeigeerlebnis, das die Augen schont. Dazu werden Farben und Zoomstufen so angepasst, dass das Lesen auf echtem Papier simuliert wird – direkt auf Ihrem Bildschirm.
Die neuen Philips Monitore verfügen über extrem schmale Rahmen, die größtmögliche Bildgröße bei geringsten Ablenkungen ermöglichen. Besonders geeignet für Mehrfach-Display- oder Tiling-Aufstellungen etwa für Spiele, Grafikdesign oder berufliche Anwendungen, gibt Ihnen der Monitor mit ultraschmalem Rahmen das Gefühl, einen großen Monitor zu verwenden.
4.6
von 5
18
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
reini1
15/01/2024
Deutschland
Verifizierter Käufer
Für den Preis unschlagbar
Für den Preis unschlagbar, Auflösung und Kontrast sind super
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 273V7QJAB Full-HD-LCD-Monitor verfasst
Date of Use 2023-12-15
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 273V7QJAB Full-HD-LCD-Monitor verfasst
Date of Use 2023-12-15
Stebu60
30/12/2019
Deutschland
gutes Preis-, Leistungsverhältnis
Grosses Lob an den Hersteller! Identisches Produkt hat bei intensiver Nutzung 10 Jahre gehalten!
Vorteile
Gute Auflösung in großem Format
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 273V7QJAB Full-HD-LCD-Monitor verfasst
Date of Use 2019-11-30
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 273V7QJAB Full-HD-LCD-Monitor verfasst
Date of Use 2019-11-30
Danie
11/10/2019
Deutschland
Nicht übel!
Ein großes Gerät für einen besseren Überblick über die Tätigkeiten.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 273V7QJAB Full-HD-LCD-Monitor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 273V7QJAB Full-HD-LCD-Monitor verfasst
Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.
Die maximale Auflösung funktioniert für den HDMI- oder DP-Eingang.
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