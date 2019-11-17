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  • Energy Label Europe E
    Beeindruckende Farbe, modernes Design
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Eingestellt

LCD-Monitor mit Ultra Wide Color

276E9QDSB/00

3.4
| (28) Bewertungen

1 Auszeichnung

Beeindruckende Farbe, modernes Design
Der Philips E-Line-Monitor bietet modernes Design und eine außergewöhnliche Bilddarstellung. Das Full-HD-Display mit schmalem Rahmen und Ultra-Wide-Color-Technologie liefert Ihnen realitätsgetreue Bilder. Genießen Sie ein besseres Fernseherlebnis in modernem Design.
Alle Vorteile anzeigen

Beeindruckende Farbe, modernes Design

  • E-Line

  • 68,6 cm (27")

  • 1.920 x 1.080 (Full HD)

Ultra Wide Color bietet eine breitere Farbpalette für lebendige Bilder

Ultra Wide Color bietet eine breitere Farbpalette für lebendige Bilder

Die Ultra Wide Color Technologie bietet ein breiteres Farbspektrum für ein brillanteres Bild. Der Farbumfang von Ultra Wide Color produziert natürlichere Grüntöne, lebendigere Rottöne und tiefere Blautöne. Bringen Sie mit der Ultra Wide Color Technologie mehr Leben in Unterhaltungsmedien, Bilder und sogar in Ihr produktives Arbeiten.

IPS-LED-Technologie für einen größeren Blickwinkel und verbesserte Bildgenauigkeit und Farbtreue

IPS-LED-Technologie für einen größeren Blickwinkel und verbesserte Bildgenauigkeit und Farbtreue

IPS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit IPS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.

16:9 Full-HD Monitor für gestochen scharfe und detailgetreue Bilder

16:9 Full-HD Monitor für gestochen scharfe und detailgetreue Bilder

Bildqualität zählt. Herkömmliche Monitore bieten zwar Qualität, doch Sie erwarten mehr. Dieser Monitor verfügt über eine verbesserte Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080. Mit Full-HD für klare Details mit hoher Helligkeit, unglaublichen Kontrasten und realistischen Farben können Sie realistische Bilder genießen.

Technische Daten

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Auszeichnungen

  • Award image AWARD-7185178

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.4

von 5

28

Bewertungen

17/11/2019

Österreich

Österreich

Tolles Bild, Tolle Farben!

Sehr gutes Preis/Lestingsverhältnis. Ich würde dieses Produkt gerne weiterempfehlen!

Nachteile

Kein eingebaute Lautsprecher.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 246E9QDSB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 246E9QDSB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst

20/03/2021

Suisse

Suisse

Ausgezeichnete Bildqualität

Da ich täglich sehr viel vor dem Bildschirm sitze, geniesse ich die Farb- und Bildqualität sehr, ist auf jeden Fall Augen schonend.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 276E9QDSB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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19/01/2021

United Kingdom

United Kingdom

Excellent monitor!

I've purchased it 2 days ago and I'm very satisfied. The colours, image quality are perfect with HDMI connection and the stand looks luxurious. Simply the best.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

  2. Die maximale Auflösung funktioniert nur mit dem HDMI-Eingang.

  3. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse

  4. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Arrow Logo, AMD FreeSync™ sowie jegliche Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere in dieser Publikation veröffentlichten Produktnamen dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind möglicherweise Marken der jeweiligen Firmen.

  5. NTSC-Bereich basiert auf CIE1976

  6. sRGB-Bereich basiert auf CIE1931

  7. Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.