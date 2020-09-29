Eingestellt
Atemberaubende Farben, ultimativer Realismus
Erleben Sie mit den geschwungenen Philips Monitoren eine realistische Darstellung. Der geschwungene 32" E-Line-Monitor bietet echten Realismus mit beeindruckender Full-HD-Bildqualität. Die Ultra Wide Color-Technologie sorgt für Farbqualität, die Ihre Bilder zum Leben erweckt!
E-Line
32 (31,5"/80 cm Diagonale)
1.920 x 1.080 (Full HD)
Im Display sind hochwertige Stereo-Lautsprecher integriert. Diese sind je nach Modell und Design sichtbar vorne, unsichtbar unten, oben oder hinten angebracht.
DisplayPort ist ein digitaler Anschluss vom PC zum Monitor ohne Konvertierung. Mit höheren Kapazitäten als DVI kann dieser Standard bis zu 15 Meter Kabel und eine Datenübertragung von 10,8 Gbit/s vollständig unterstützen. Mit dieser hohen Leistung ohne Latenz erhalten Sie die schnellsten Bild- und Aktualisierungsraten. Somit ist DisplayPort nicht nur die beste Wahl für die Verwendung im Büro oder zu Hause, sondern auch bestens für anspruchsvolle Spiele und Filme, Videobearbeitung und mehr geeignet. Durch verschiedene Adapter wird zudem umfassende Kompatibilität gewährleistet.
Beim Gaming sollte man sich nicht zwischen abgehakter Spielwiedergabe oder gestörten Frames entscheiden müssen. Dank des neuen Philips Monitors gehören diese Probleme der Vergangenheit an. Erhalten Sie dank AMD FreeSync™ Technologie flüssige, störungsfreie Leistung bei jeder Bildrate, schnelle Bildschirmaktualisierung ohne Unterbrechungen sowie eine extrem kurze Reaktionszeit.
4.2
von 5
59
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
Danny_R
29/09/2020
Deutschland
Top Monitor - Home Office
+ Build Quality + Graphics + Design + Ease of Setup
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 246E9QJAB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 246E9QJAB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
hansikey
26/08/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Monitor
Foto ist wohl nicht notwendig, heut weiß wohl jeder, wie ein Monitor aussieht. Am Foto ist die reale Größe auch nicht darstellbar. Aber im Vergleich zu vorherigem kleineren Monitor ist es übersichtlicher, die Suche fällt nicht schwer. War ein kurzfristiger Entschluss, vorheriger Monitor war ja noch in sehr gutem Zustand. Wer mit der Größe arbeiten möchte, kann ich ruhig empfehlen.
Vorteile
Ansicht ist übersichtlich, hatte zuvor kleineren Monitor. Kann über App bedient werden, Bedienung schnell und einfach.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 246E9QJAB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
Datum der Benutzung 2019-07-26
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Benutzung 2019-07-26
hansikey
25/07/2020
Deutschland
Das Produkt hat gute übersichtliche Funktionen.
Produkt hat einfache Bedienung, ist sehr leicht. Im Vergleich zum vorherigen 16"- Monitor gute Übersicht , auch gutes Preis- Leistung- Verhältnis. Keine aufwendige Installation notwendig.
Vorteile
Monitor- Eigenschaften können durch Multifunktions- Schalter separat bedient werden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 246E9QJAB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
Datum der Benutzung 2020-06-25
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 246E9QJAB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
Datum der Benutzung 2020-06-25
Radius der Monitorkrümmung in Millimeter
Die maximale Auflösung funktioniert für den HDMI- oder DP-Eingang.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
NTSC-Bereich basiert auf CIE1976
sRGB-Bereich basiert auf CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Arrow Logo, AMD FreeSync™ sowie jegliche Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere in dieser Publikation veröffentlichten Produktnamen dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind möglicherweise Marken der jeweiligen Firmen.
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.