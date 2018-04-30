Eingestellt
32PHS4032/12
Ultraflacher LED TV
Tragbar und wunderschön. Der Philips Fernseher der 4000er Serie begleitet Sie überall hin. Das superschlanke Design und der glatte, weiße Rahmen machen ihn zu einer perfekten Ergänzung für jeden Raum.
80 cm (32")
LED TV
DVB T/T2/T2-HD/C/S/S2
Der Picture Performance Index kombiniert die Philips Bildtechnologie sowie fortschrittliche Bildverarbeitungs-Engines, um die Wahrnehmungselemente zu verbessern: Schärfe, Bewegungen, Kontrast und Farben. Egal aus welcher Quelle, Sie können stets gestochen scharfe Bilder mit unglaublicher Detailtreue und -tiefe, die dunkelsten Schwarz- und die hellsten Weißtöne, die lebendigsten, brillantesten Farben sowie natürliche, lebensechte Hauttöne genießen.
Mit LED-Hintergrundbeleuchtung genießen Sie einen niedrigeren Energieverbrauch und klare Linien mit hoher Helligkeit, unglaublichem Kontrast und lebhaften Farben.
Wir wissen, dass Sie sich einen Fernseher wünschen, der nicht nur leistungsstark, sondern auch schick ist. Daher hat unser Designteam einen Standfuß aus Metall mit offenem Design und einem eleganten Rahmen in raffiniertem, glänzendem Weiß kombiniert und so ein modernes Design geschaffen, das in jedes Zuhause passt.
3.6
von 5
18
Bewertungen
Steve82
30/04/2018
Deutschland
Top Design & tolles Bild
Sehr hübscher Fernseher mit leichter Bedienbarkeit und tollem Bild. Für diese Preisklasse einfach toll. Der Ton ist nicht so dolle, aber ein tolles ruckelfreies Bild war mir wichtiger!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4000 series 32PHS4032 Ultraflacher LED TV verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Krobotri
13/03/2018
Deutschland
Einfach gigantisch
Sehr erstaunlich was dieser kleiner TV leistet. Super Bild und super Sound.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4000 series 24PHS4032 Ultraflacher LED-Fernseher verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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ppezzet
18/07/2018
Italia
Perfetto
Sono cliente PHILIPS da SEMPRE. Ottimo prodotto, anche in vista degli aggiornamenti sul digitale terrestre prossimi a venire. Grazie e buon lavoro!!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4000 series 32PHS4032 TV LED ultra sottile verfasst
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Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
(Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.
Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.