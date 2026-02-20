Suchbegriffe

      LED Full HD TV

      32PQS6901/12

      Kompakter Bildschirm. Erschwinglicher Preis. Fortschrittliche Bild- und Tonqualität. Mit Ambilight, das über den Bildschirm hinausgeht und allen Smart TV-Inhalten, die Sie gerne in Full HD ansehen. Genießen Sie ein noch intensiveres Fernseherlebnis zu Hause oder unterwegs.

      Kompakte Form

      • 80 cm (32")
      • Ambilight
      • Pixel Plus HD
      • HDR 10
      Klein, intelligent und vielseitig

      Klein, intelligent und vielseitig

      Mit seinem eleganten Standfuß und den kompakten Abmessungen passt dieser Smart-TV perfekt in kleinere Räume. Mit seinem sorgfältig durchdachten Design ist er ein Fernseher, der sich überall wunderbar einfügt.

      Es gibt Fernseher. Und es gibt Ambilight TV

      Es gibt Fernseher. Und es gibt Ambilight TV

      Mit integrierten LED-Leuchten, die auf jede Szene reagieren, tauchen Sie mit Ambilight in einen farbigen Lichteffekt ein. Filme, Sportübertragungen, Musikvideos und Spiele werden über den Bildschirm hinaus erweitert, um Sie tiefer in den Moment eintauchen zu lassen. Wenn Sie es einmal erlebt haben, werden Sie nie wieder einen anderen Fernseher ohne Ambilight wollen.

      FHD, erweitert durch Quantum-Dot-Farben

      FHD, erweitert durch Quantum-Dot-Farben

      Lebendige Farben. Gestochen scharfe Details. Die Brillanz der Quantum-Dot-Farben. Ob dunkle oder helle Szenen, live oder gestreamt: Mit jedem unglaublichen Moment kommt jedes Detail Szene für Szene perfekt zur Geltung.

      Schärfe und Details mit Pixel Plus Full HD.

      Schärfe und Details mit Pixel Plus Full HD.

      Pixel Plus Bildschärfe. Definierte Detaillierung für den kleineren Bildschirm. Mit Full HD und unglaublicher Leuchtkraft zeigt dieser kompakte QLED TV, wie jedes noch so kleine Detail zählt.

      Farbe und Kontrast mit HDR10 und HLG

      Farbe und Kontrast mit HDR10 und HLG

      Brillantere Farben. Lebendige Töne. Von den dunkelsten Szenen bis hin zum hellsten Licht – Klarheit ist alles. Hier beeindruckt der hohe Dynamikumfang durch klarere Farben und Kontraste.

      Dolby Audio für gestochen scharfen, klaren Sound

      Dolby Audio für gestochen scharfen, klaren Sound

      Hören Sie zu. Hören Sie jeden Moment. Dies ist kristallklares Dolby Audio. Vom Dialog über Tanz und actionreiche Filmmomente bis hin zu atemberaubenden Naturszenen – erleben Sie durchweg klareren Sound.

      Leicht auffindbare Inhalte mit Titan OS

      Leicht auffindbare Inhalte mit Titan OS

      Die Philips Smart TV Titan OS-Plattform führt Sie ganz schnell zu den Inhalten, die Sie sich gerne ansehen. Von einzelnen Folgen über Serien bis hin zu Dokumentationen und Dramen – alles, was das Herz begehrt, ist auf Knopfdruck verfügbar. Egal, was Sie sich ansehen möchten, greifen Sie schnell und einfach auf all Ihre Streaming-Apps zu.

      Nahtlose Verbindung mit Smart Home-Netzwerken

      Nahtlose Verbindung mit Smart Home-Netzwerken

      Dank der Kompatibilität mit Matter Smart Home können Sie Ihren Fernseher über die Matter Smart Home App steuern oder über Alexa-fähige Geräte oder über Ihre Google Smart-Lautsprecher per Sprachbefehl steuern. So finden Sie Filme, Sendungen, Empfehlungen und vieles mehr per Sprachbefehl.

      Umweltfreundliches Design – europäisches Designverständnis

      Umweltfreundliches Design – europäisches Designverständnis

      Nachhaltigkeit trifft auf Stil. Dieser formschön gestaltete Fernseher wurde mit Blick auf den Planeten entwickelt – von der Fernbedienung aus recyceltem Kunststoff bis zur FSC-zertifizierten Verpackung und Einlegern aus Recyclingpapier. Mit dem Energiesparmodus senken Sie den Energieverbrauch für alle Inhalte und Einstellungen mit nur einem Fingertipp.

      Technische Daten

      • Ambilight

        Ambilight-Funktionen
        • Spielmodus
        • Anpassung an die Wandfarbe
        • Ambilight Musik
        • Lounge-Beleuchtungsmodus
        • Ambilight FTI Animation
        • Sunrise-Alarm
        • AmbiSleep
        Ambilight-Version
        3-seitig

      • Bild/Anzeige

        Bildschirmgröße diagonal (Zoll)
        32  Zoll
        Bildschirmgröße diagonal (cm)
        80  cm
        Anzeige
        Full HD QLED
        Auflösung des Displays
        1.920 x 1.080
        Native Aktualisierungsrate
        60  Hz
        Picture Engine
        Pixel Plus HD
        Bildoptimierung
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Spiel
        • Heimkino
        • Monitor
        • Individuell
        • Super Resolution
        • Dynamic Contrast

      • Bildschirmeingangsauflösung

        Aktualisierungsrate (Auflösung)
        576p bei 50 Hz, 640 x 480 bei 60 Hz, 720p bei 50 Hz/60 Hz, 1.366 x 768 bei 60 Hz, 1.920 x 1.080p bei 24/25/30/50/60 Hz

      • Tuner/Empfang/Übertragung

        Digitales Fernsehen
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Signalstärkeanzeige
        Ja
        Videotext
        1.000 Seiten Hypertext
        HEVC-Unterstützung
        Ja

      • Smart TV

        SmartTV-Apps*
        • Netflix*
        • HBO
        • NFT-App*
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        • Disney+
        • TITAN-Kanal
        Betriebssystem
        TITAN OS
        Speicherkapazität (Flash)*
        8 GB

      • Smart TV-Funktionen

        Interactive TV
        HbbTV
        Sprachassistent*
        • Works with Alexa
        • Funktioniert mit Google Home
        Smart Home-Erlebnis
        • MATTER
        • Control4
        Unterstützt TTS
        Ja

      • Multimedia-Anwendungen

        Videowiedergabeformate
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Musikwiedergabeformate
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Unterstützte Untertitelformate
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Bildwiedergabeformate
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Ton

        Audio
        2.0-Kanal
        Ausgangsleistung (RMS)
        12 W
        Lautsprecherkonfiguration
        2 x 6 W Full-Range-Lautsprecher
        Sound Engine
        Basic Sound Engine
        Hauptlautsprecher
        Full-Range-Bassreflex-Lautsprecher (FR01A)

      • Konnektivität

        Anzahl HDMI-Anschlüsse
        3
        HDMI-Funktionen
        • 1080i, 1080p (HDCP-Unterstützung)
        • ARC (HDMI 1)
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Weiterleitung der Fernbedienungssignale
        • System-Audiosteuerung
        • System Standby-Modus
        • System-Start
        Anzahl der USB-Anschlüsse
        2
        Kabellose Verbindung
        WiFi 802.11n, 2 x 2,Singleband
        HDCP 2.3
        Ja, auf allen HDMI
        HDMI ARC
        Ja, auf HDMI 1
        EasyLink 2.0
        • Externe Einstellung über die TV-Benutzeroberfläche
        • HDMI-CEC für Philips Fernseher/SB

      • Unterstützte HDMI-Videofunktionen

        HDR
        • HDR10
        • HLG

      • EU-Energiekarte

        Energieklasse für SDR
        E
        Energieklasse für HDR
        F
        Vernetzter Standby-Modus
        2.0  W
        Verwendete Panel-Technologie
        LED LCD

      • Leistung

        Netzstrom
        AC: 100 bis 240 V, 50/60 Hz
        Standby-Stromverbrauch
        unter 0,5 W
        Energiesparfunktionen
        • Sleep-Timer
        • Bildabschaltung (bei Radiobetrieb)
        • Eco-Modus
        • Lichtsensor

      • Zubehör

        Mitgeliefertes Zubehör
        • 2 AAA-Batterien
        • Netzkabel
        • Fernbedienung
        • Standfuß
        • Kurzanleitung
        • Broschüre mit Sicherheits- und rechtlichen Hinweisen

      • Design

        Farbe des Fernsehers
        Schmaler Kunststoffrahmen in Schwarz
        Design des Standfußes
        Dunkelgraue Kunststoffleiste

      • Abmessungen

        Abstand zwischen 2 Stäben
        635  mm
        Kompatible Wandhalterung
        100 x 200 mm
        Fernseher ohne Standfuß (W x H x D)
        718,4 x 419 x 61,1 mm
        Fernseher mit Standfuß (W x H x D)
        718,4 x 446,5 x 197 mm
        Gewicht des Fernsehers ohne Standfuß
        3,38 kg
        Gewicht des Fernsehers mit Standfuß
        3,45 kg

      • Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.
      • Der Fernseher unterstützt DVB-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den „Häufig gestellten Fragen“ auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
      • Das Angebot für Smart TV-Apps variiert je nach Modell und Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/smarttv.
      • Die Philips TV Remote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehermodell, Anbieter und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/TVRemoteapp.
      • EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
      • Netflix-Abonnement erforderlich. Unterliegt den Bedingungen auf https://www.netflix.com
      • Amazon Prime ist in ausgewählten Sprachen und Ländern verfügbar.
      • Amazon, Alexa und alle zugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen Tochterunternehmen. Amazon Alexa ist in ausgewählten Sprachen und Ländern verfügbar.
      • Die Over-the-Top-Taste für Mediendienste auf der Fernbedienung ist je nach Land unterschiedlich. Beachten Sie das Produkt, das im Lieferumfang enthalten ist.
      • Google Assistant ist je nach Produkttyp in verschiedenen Sprachen und Ländern verfügbar.
      • Die Verfügbarkeit der Sprachsteuerungsdienste über den Fernseher variiert je nach Land und Sprache. Die neuesten Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
