Kompakter Bildschirm. Erschwinglicher Preis. Fortschrittliche Bild- und Tonqualität. Mit Ambilight, das über den Bildschirm hinausgeht und allen Smart TV-Inhalten, die Sie gerne in Full HD ansehen. Genießen Sie ein noch intensiveres Fernseherlebnis zu Hause oder unterwegs.
Dieses Produkt ist für eine Umsatzsteuerermäßigung qualifiziert.
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
Bestellen Sie im Set und sparen Sie Im Set bestellen und 1 Artikel kostenlos erhalten
Alle Ihre Bedürfnisse mit einem einzigen Kauf abgedeckt.
Setpreis
Überspringen
Wählen Sie eines der folgenden aus: Wählen Sie eines der folgenden Produkte aus:
Zubehör hinzufügen
Dieses Produkt
- {discount-value}
QLED
Full HD TV
Gesamtzeit
recurring payment
Kompakte Form
100 cm (40")
Ambilight
Pixel Plus HD
HDR 10
Klein, intelligent und vielseitig
Mit seinem eleganten Standfuß und den kompakten Abmessungen passt dieser Smart-TV perfekt in kleinere Räume. Mit seinem sorgfältig durchdachten Design ist er ein Fernseher, der sich überall wunderbar einfügt.
Es gibt Fernseher. Und es gibt Ambilight TV
Mit integrierten LED-Leuchten, die auf jede Szene reagieren, tauchen Sie mit Ambilight in einen farbigen Lichteffekt ein. Filme, Sportübertragungen, Musikvideos und Spiele werden über den Bildschirm hinaus erweitert, um Sie tiefer in den Moment eintauchen zu lassen. Wenn Sie es einmal erlebt haben, werden Sie nie wieder einen anderen Fernseher ohne Ambilight wollen.
FHD, erweitert durch Quantum-Dot-Farben
Lebendige Farben. Gestochen scharfe Details. Die Brillanz der Quantum-Dot-Farben. Ob dunkle oder helle Szenen, live oder gestreamt: Mit jedem unglaublichen Moment kommt jedes Detail Szene für Szene perfekt zur Geltung.
Schärfe und Details mit Pixel Plus Full HD.
Pixel Plus Bildschärfe. Definierte Detaillierung für den kleineren Bildschirm. Mit Full HD und unglaublicher Leuchtkraft zeigt dieser kompakte QLED TV, wie jedes noch so kleine Detail zählt.
Farbe und Kontrast mit HDR10 und HLG
Brillantere Farben. Lebendige Töne. Von den dunkelsten Szenen bis hin zum hellsten Licht – Klarheit ist alles. Hier beeindruckt der hohe Dynamikumfang durch klarere Farben und Kontraste.
Dolby Audio für gestochen scharfen, klaren Sound
Hören Sie zu. Hören Sie jeden Moment. Dies ist kristallklares Dolby Audio. Vom Dialog über Tanz und actionreiche Filmmomente bis hin zu atemberaubenden Naturszenen – erleben Sie durchweg klareren Sound.
Leicht auffindbare Inhalte mit Titan OS
Die Philips Smart TV Titan OS-Plattform führt Sie ganz schnell zu den Inhalten, die Sie sich gerne ansehen. Von einzelnen Folgen über Serien bis hin zu Dokumentationen und Dramen – alles, was das Herz begehrt, ist auf Knopfdruck verfügbar. Egal, was Sie sich ansehen möchten, greifen Sie schnell und einfach auf all Ihre Streaming-Apps zu.
Nahtlose Verbindung mit Smart Home-Netzwerken
Dank der Kompatibilität mit Matter Smart Home können Sie Ihren Fernseher über die Matter Smart Home App steuern oder über Alexa-fähige Geräte oder über Ihre Google Smart-Lautsprecher per Sprachbefehl steuern. So finden Sie Filme, Sendungen, Empfehlungen und vieles mehr per Sprachbefehl.
Nachhaltigkeit trifft auf Stil. Dieser formschön gestaltete Fernseher wurde mit Blick auf den Planeten entwickelt – von der Fernbedienung aus recyceltem Kunststoff bis zur FSC-zertifizierten Verpackung und Einlegern aus Recyclingpapier. Mit dem Energiesparmodus senken Sie den Energieverbrauch für alle Inhalte und Einstellungen mit nur einem Fingertipp.
Technische Daten
Ambilight
Ambilight-Funktionen
Spielmodus
Anpassung an die Wandfarbe
Ambilight Musik
Lounge-Beleuchtungsmodus
Ambilight FTI Animation
Sunrise-Alarm
AmbiSleep
Ambilight-Version
3-seitig
Bild/Anzeige
Bildschirmgröße diagonal (Zoll)
32
Zoll
Bildschirmgröße diagonal (cm)
80
cm
Anzeige
Full HD QLED
Auflösung des Displays
1.920 x 1.080
Native Aktualisierungsrate
60
Hz
Picture Engine
Pixel Plus HD
Bildoptimierung
Crystal Clear
ECO
Spiel
Heimkino
Monitor
Individuell
Super Resolution
Dynamic Contrast
Bildschirmeingangsauflösung
Aktualisierungsrate (Auflösung)
576p bei 50 Hz, 640 x 480 bei 60 Hz, 720p bei 50 Hz/60 Hz, 1.366 x 768 bei 60 Hz, 1.920 x 1.080p bei 24/25/30/50/60 Hz
Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.
Der Fernseher unterstützt DVB-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den „Häufig gestellten Fragen“ auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
Das Angebot für Smart TV-Apps variiert je nach Modell und Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/smarttv.
Die Philips TV Remote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehermodell, Anbieter und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/TVRemoteapp.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Netflix-Abonnement erforderlich. Unterliegt den Bedingungen auf https://www.netflix.com
Amazon Prime ist in ausgewählten Sprachen und Ländern verfügbar.
Amazon, Alexa und alle zugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen Tochterunternehmen. Amazon Alexa ist in ausgewählten Sprachen und Ländern verfügbar.
Die Over-the-Top-Taste für Mediendienste auf der Fernbedienung ist je nach Land unterschiedlich. Beachten Sie das Produkt, das im Lieferumfang enthalten ist.
Google Assistant ist je nach Produkttyp in verschiedenen Sprachen und Ländern verfügbar.
Die Verfügbarkeit der Sprachsteuerungsdienste über den Fernseher variiert je nach Land und Sprache. Die neuesten Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.