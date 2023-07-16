Suchbegriffe

      Energy Label Europe F PDF herunterladen
      EU-Energieeffizienzlabel in neuem Fenster als PDF öffnen PDF herunterladen (PDF 201.0KB)

      The One 4K Ambilight TV

      55PUS8518/12

      The One that has it all.

      Bringen Sie Schwung in Ihre Freizeit. Mit diesem 4K Ambilight TV erleben Sie jede Sendung, jeden Film und jedes Spiel hautnah. Sie erhalten atemberaubende Bildqualität, jede gewünschte Streaming-App und einen Standfuß, der sich ganz einfach an Ihre Soundbar anpassen lässt.

      Alle Vorteile ansehen

      The One that has it all.

      4K Ambilight TV

      • 139 cm (55") Ambilight TV
      • P5 Perfect Picture Engine
      • Unterstützung gängiger HDR-Formate
      • Google TV™
      The One – mit atemberaubenden Ambilight.

      The One – mit atemberaubenden Ambilight.

      Ambilight TVs sind die einzigen Fernseher mit LED-Beleuchtung hinter dem Bildschirm, die auf das reagiert, was Sie sich gerade ansehen, und für faszinierende farbige Lichteffekte sorgt. Das verändert einfach alles: Ihr Fernseher wirkt größer und Sie können noch tiefer in Ihre Lieblingssendungen, -filme und -spiele eintauchen.

      The One – mit aufregenden Bildern – die Philips P5 Perfect Picture Engine.

      The One – mit aufregenden Bildern – die Philips P5 Perfect Picture Engine.

      Die Philips P5 Engine sorgt dafür, dass das Bild stets so brillant ist wie Ihre Lieblingsinhalte. Details haben sichtbar mehr Tiefe. Die Farben leuchten und die Hauttöne wirken natürlicher. Der Kontrast ist so scharf, dass Sie jedes Detail spüren können. Bewegungen sind ausnahmslos fließend.

      The One – mit Dolby Vision und Dolby Atmos.

      The One – mit Dolby Vision und Dolby Atmos.

      Mit Dolby Vision und Dolby Atmos sehen Filme, Serien und Games unglaublich aus. Erleben Sie das Bild wie vom Regisseur vorgesehen – keine enttäuschenden Szenen, die zu dunkel sind, um etwas zu erkennen! Hören Sie jedes Wort klar und deutlich. Erleben Sie Soundeffekte hautnah.

      Flacher Fernseher. Bereit für die Zukunft.

      Flacher Fernseher. Bereit für die Zukunft.

      Sie möchten einen Fernseher, der zu Ihrem Raum passt? Der nahezu rahmenlose Bildschirm dieses Ambilight TVs passt zu praktisch jedem Einrichtungsstil und der höhenverstellbare Standfuß ist ideal für Soundbars. Unsere Verpackungen bestehen aus FSC-zertifiziertem Recyclingkarton und unsere Druckerzeugnisse aus Recyclingpapier.

      Kabelloses Philips Heimsystem mit DTS Play-Fi

      Kabelloses Philips Heimsystem mit DTS Play-Fi

      Sie genießen sofort nach dem Auspacken einen großartigen, klaren Fernsehklang. Wenn Sie ein besseres Erlebnis wünschen, können Sie mit dem kabellosen Philips Heimsystem und DTS Play-Fi im Handumdrehen eine Verbindung zu kompatiblen Soundbars und kabellosen Lautsprechern in Ihrer Wohnung herstellen. Sie können sogar ein Home Entertainment-System mit Surround Sound erstellen, bei dem Sie Ihren Fernseher als zentralem Lautsprecher nutzen.

      Perfekt fürs Gaming. 60 Hz, extrem geringe Eingangsverzögerung.

      Perfekt fürs Gaming. 60 Hz, extrem geringe Eingangsverzögerung.

      Sie können es kaum erwarten, zu spielen? Ihr Ambilight TV mit 60 Hz und HDMI 2.1 unterstützt schnelles Gameplay und der Ultra Motion Clarity-Modus sorgt für ein scharfes, klares Bild. Wenn Sie Ihre Konsole einschalten, wird automatisch eine Einstellung für eine extrem niedrige Eingangsverzögerung aktiviert – und der Ambilight Gaming-Modus erhöht das Spielvergnügen.

      Unterhaltung, die Sie lieben, mit ein wenig Hilfe von Google.

      Unterhaltung, die Sie lieben, mit ein wenig Hilfe von Google.

      Was möchten Sie sich ansehen? Google TV vereint Filme, Serien und mehr aus all Ihren Apps und Abonnements und verwaltet diese für Sie. Sie erhalten Empfehlungen basierend auf Ihren Favoriten. Sie können auch die Google TV-App auf Ihrem Telefon verwenden, um Ihre Watchlist unterwegs zusammenzustellen.

      Sprachsteuerung. Google Assistant. Kompatibel mit Alexa.

      Sprachsteuerung. Google Assistant. Kompatibel mit Alexa.

      Sie können zwischen verschiedenen Sprachassistenten wählen! Drücken Sie die Google Assistant Taste auf Ihrer Fernbedienung und suchen Sie nach Filmen und Sendungen, erhalten Sie Empfehlungen, steuern Sie kompatible Smart-Home-Geräte und vieles mehr: alles per Sprachsteuerung. Oder bitten Sie Alexa, den Fernseher über Alexa-fähige Geräte zu steuern.

      Ultrascharfes Bild. Lebendiges Fernseherlebnis.

      Egal, was Sie sich ansehen, genießen Sie ein helles, gestochen scharfes Bild mit lebendigen Farben. Außerdem ist der 4K UHD Ambilight TV mit allen wichtigen HDR-Formaten kompatibel, sodass Sie beim Streamen von HDR-Inhalten mehr Details sehen – sogar in dunklen und hellen Bereichen.

      Technische Daten

      • Ambilight

        Ambilight-Funktionen
        • Anpassung an die Wandfarbe
        • Lounge-Modus
        • Spielmodus
        • Ambilight Musik
        • AmbiWakeup
        • AmbiSleep
        • Mit Philips Wireless Lautsprecher für zuhause kompatibel
        • Ambilight Bootup Animation
        Ambilight-Version
        3-seitig

      • Bild/Anzeige

        Bildschirmgröße diagonal (Zoll)
        55  Zoll
        Bildschirmgröße diagonal (cm)
        139  cm
        Anzeige
        4K Ultra HD LED
        Auflösung des Displays
        3.840 x 2.160
        Native Aktualisierungsrate
        60  Hz
        Picture Engine
        P5 Perfect Picture Engine
        Bildoptimierung
        • Dolby Vision
        • HDR10+
        • Micro Dimming Pro
        • Natural Motion
        • Wide Color Gamut 90 % DCI/P3
        • CalMAN Ready
        • HLG (Hybrid Log Gamma)

      • Bildschirmeingangsauflösung

        Aktualisierungsrate (Auflösung)
        • 576p, 50 Hz
        • 640 x 480, 60 Hz
        • 720p, 50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p, 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • 50 Hz, 60 Hz
        • 2560 x 1440, 60 Hz
        • 3840 x 2160p, 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • 50 Hz, 60 Hz

      • Tuner/Empfang/Übertragung

        Digitales Fernsehen
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Videowiedergabe
        • PAL
        • Secam
        TV-Programmführer*
        8-Tage-EPG
        Signalstärkeanzeige
        Ja
        Videotext
        1.000 Seiten Hypertext
        HEVC-Unterstützung
        Ja

      • Android TV

        Betriebssystem
        Google TV™
        Vorinstallierte Apps
        • Google Play Movies*
        • Google-Suche
        • YouTube
        • Netflix
        • Apple TV
        • BBC iPlayer
        • Amazon Prime Video
        • Disney+
        • YouTube Music
        • Fitness App
        • Ambilight Aurora
        Speicherkapazität (Flash)
        16 GB*
        Gaming Cloud
        Geforce Now

      • Smart TV-Funktionen

        Interactive TV
        HbbTV
        Fernbedienung
        mit Sprachsteuerung
        Sprachassistent*
        • Mit Google Assistent
        • Fernbedienung mit Mikrofon
        • Works with Alexa

      • Multimedia-Anwendungen

        Videowiedergabeformate
        • Dateien: AVI, MKV
        • H.264/MPEG-4 (AVC)
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • VP9
        • HEVC (H.265)
        • AV1
        Musikwiedergabeformate
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (v2 bis v9.2)
        • WMA-PRO (v9 und v10)
        • FLAC
        Unterstützte Untertitelformate
        • .SMI
        • .SRT
        • .SSA
        • .SUB
        • .TXT
        • .ASS
        Bildwiedergabeformate
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • 360-Grad-Fotos
        • HEIF

      • Verarbeitung

        Verarbeitungsleistung
        Quad Core

      • Ton

        Ausgangsleistung (RMS)
        20 W
        Lautsprecherkonfiguration
        2 x 10 W Full-Range-Lautsprecher
        Codec
        • Dolby Digital MS12 V2.6.1
        • DTS:X
        Verbesserung der Soundqualität
        • KI-Sound
        • Clear Dialogue
        • Dolby Atmos
        • Dolby-Bassverstärkung
        • Dolby-Lautstärkeregler
        • NIGHT MODE (Nachtbetrieb)
        • KI-Equalizer
        • DTS Play-Fi
        • Personalisierung des Mimi-Sounds
        • Raumkalibrierung

      • Konnektivität

        Anzahl HDMI-Anschlüsse
        4
        HDMI-Funktionen
        • 4K
        • Audio-Rückkanal
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Weiterleitung der Fernbedienungssignale
        • System-Audiosteuerung
        • System Standby-Modus
        • System-Start
        Anzahl der USB-Anschlüsse
        2
        Kabellose Verbindung
        • WLAN 802.11ac, 2 x 2 Dualband
        • Bluetooth 5.0
        Weitere Anschlüsse
        • Common Interface Plus (CI+)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • Digitaler Audio-Ausgang (optisch)
        • Kopfhörerausgang
        • Service-Anschluss
        • Satellitenanschluss
        HDCP 2.3
        Ja, auf allen HDMI
        HDMI ARC
        Ja, auf HDMI2
        HDMI 2.1-Funktionen
        • eARC auf HDMI 2
        • Unterstützt eARC/VRR/ALLM
        • Max. 48 Gbit/s-Datenrate
        EasyLink 2.0
        • HDMI-CEC für Philips Fernseher/SB
        • Externe Einstellung über die TV-Benutzeroberfläche

      • Unterstützte HDMI-Videofunktionen

        HDMI 1/2
        HDMI 2.0
        Spiele
        • ALLM
        • HDMI VRR
        • Dolby Vision Game
        HDMI 3/4
        HDMI 2.0
        HDR
        • Dolby Vision
        • HDR10
        • HLG
        • HDR10+

      • EU-Energiekarte

        EPREL-Registrierungsnummern
        1533388
        Energieklasse für SDR
        F
        Leistungsbedarf im eingeschalteten Modus für SDR
        77  kWh/1.000 h
        Energieklasse für HDR
        G
        Leistungsbedarf im eingeschalteten Modus für HDR
        118  kWh/1.000 h
        Stromverbrauch (ausgeschaltet)
        n. v.
        Vernetzter Standby-Modus
        2,0  W
        Verwendete Panel-Technologie
        LED LCD

      • Leistung

        Netzstrom
        AC: 220 bis 240 V, 50/60 Hz
        Standby-Stromverbrauch
        unter 0,3 W
        Energiesparfunktionen
        • Sleep-Timer
        • Bildabschaltung (bei Radiobetrieb)
        • Eco-Modus
        • Lichtsensor

      • Zubehör

        Mitgeliefertes Zubehör
        • Fernbedienung
        • 2 AAA-Batterien
        • Standfuß
        • Netzkabel
        • Kurzanleitung
        • Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen

      • Design

        Farbe des Fernsehers
        Anthrazitfarbener Rahmen
        Design des Standfußes
        Grau versetzte Stäbe

      • Abmessungen

        Gerätebreite
        1231,0  mm
        Gerätehöhe
        720,0  mm
        Gerätetiefe
        81,0  mm
        Produktgewicht
        15,2  kg
        Gerätebreite (inkl. Fuß)
        1231.0  mm
        Gerätehöhe (inkl. Fuß)
        740.0/778.0  mm
        Gerätetiefe (inkl. Fuß)
        256.0  mm
        Produktgewicht (inkl. Standfuß)
        16.0  kg
        Verpackungsbreite
        1360.0  mm
        Verpackungshöhe
        840.0  mm
        Verpackungstiefe
        160.0  mm
        Gewicht (inkl. Verpackung)
        19,5  kg
        Breite des Standfußes
        737.0/1014.0  mm
        Höhe des Standfußes
        29.5/68.0  mm
        Tiefe des Standfußes
        256.0  mm
        Abstand zwischen 2 Stäben
        737.0/1014/0  mm
        Höhe des Standfußes bis zur unteren Kante des Fernsehers
        29.5/68.0  mm
        Kompatible Wandhalterung
        200 x 300 mm

      Was ist in der Verpackung?

      Weitere enthaltene Artikel

      • Fernbedienung
      • 2 AAA-Batterien
      • Standfuß
      • Netzkabel
      • Kurzanleitung
      • Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen
      • EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
      • Android-App-Angebote variieren je nach Land. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem lokalen Google Play Store.
      • Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
      • Die Philips TV Remote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehermodell, Anbieter und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Speichergröße (Flash): 16 GB, der tatsächlich verfügbare Speicherplatz kann abweichen (abhängig z. B. von (vor-)installierten Apps, installiertem Betriebssystem usw.)
      • Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.
      • Netflix-Abonnement erforderlich. Unterliegt den Bedingungen auf https://www.netflix.com
      • Amazon, Alexa und alle zugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen Tochterunternehmen. Amazon Alexa ist in ausgewählten Sprachen und Ländern verfügbar.
      • Amazon Prime ist in ausgewählten Sprachen und Ländern verfügbar.
      • Disney+-Abonnement erforderlich. Vorbehaltlich der Bedingungen unter https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney und seiner verbundenen Unternehmen. Disney+ ist in ausgewählten Sprachen und Ländern verfügbar.
      • Google Assistant ist auf Philips Android TVs mit Android O (8) oder einer höheren Betriebssystemversion verfügbar. Google Assistant ist in ausgewählten Sprachen und Ländern verfügbar.
      • Google TV ist der Name der Software dieses Geräts und eine Marke von Google LLC.
      • Google TV ist der Name der Software dieses Geräts und eine Marke von Google LLC. YouTube, Ok Google und andere Marken sind Marken von Google LLC.
