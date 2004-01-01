Suchbegriffe
65BDL3650QE/02
Besser visualisieren
Fesseln Sie Ihr Publikum mit diesem umweltbewussten digitalen 4K Ultra HD Display. Dank des neuesten PPDS EcoDesigns bietet es eine kompromisslose 4K UHD-Leistung und verbraucht dabei nur die Hälfte des Stroms, den andere Modelle auf dem Markt benötigen.
EcoDesign
Bei der Entwicklung des Philips Signage 3650 EcoDesign Displays wurden Herstellungsverfahren, physische Merkmale, Materialien, Verpackungen und integrierte Software berücksichtigt, die umweltfreundlicher sind und eine bessere Energieeffizienz bieten. Das Display ist so konzipiert, dass es weniger als die Hälfte des Stroms im Vergleich zu seinen Mitbewerbern verbraucht, aber dennoch dieselbe unübertroffene Leistung bietet.
Diese leistungsstarken Displays, die über unsere Android 10 SoC-Plattform betrieben werden, sind für native Android-Apps optimiert, wobei Sie Web-Apps auch direkt auf dem Display installieren können. Flexibel und sicher, damit die Display-Spezifikationen länger auf dem neuesten Stand bleiben.
Verbinden und steuern Sie Ihre Inhalte über die Cloud mit dem integrierten HTML5-Browser. Über den Chromium-basierten Browser entwerfen Sie Ihre Inhalte online und verbinden dann ein einzelnes Display oder Ihr komplettes Netzwerk. Zeigen Sie Inhalte im Hoch- und Querformat in Full HD an. Verbinden Sie das Display ganz einfach über das optionale CRD22 WLAN-Modul oder über LAN mit dem Internet und genießen Sie Ihre selbst erstellten Wiedergabelisten.
Die Philips Signage 3650 EcoDesign wurde von EPEAT mit dem Gold Climate+ Ecolabel ausgezeichnet und registriert und erfüllt damit die strengen Kriterien des weltweit führenden Umweltzeichens für Elektronik.
FailOver ist für anspruchsvolle kommerzielle Anwendungen von entscheidender Bedeutung und eine revolutionäre Technologie, die im unwahrscheinlichen Falle des Ausfalls einer Eingangsquelle oder Anwendung automatisch gesicherte Inhalte auf dem Display wiedergibt. Wählen Sie einfach eine primäre Eingangsverbindung und eine FailOver-Verbindung aus und Sie können direkt Inhalte schützen.
Kabellose Bildschirmfreigabe über Ihr bestehendes WLAN-Netzwerk, um Geräte sofort und sicher zu verbinden. Oder verwenden Sie unseren optionalen HDMI Interact-Dongle für die direkte Übertragung auf den Bildschirm, ohne eine Verbindung zum gesicherten Netzwerk herzustellen.
Entfesseln Sie die Leistung, Vielseitigkeit und Intelligenz Ihrer Philips Signage 3650 EcoDesign Displays per Fernzugriff mit Wave. Mit dieser revolutionären Cloud-Plattform haben Sie die volle Kontrolle. Wave ist einfach zu installieren und einzurichten und ermöglicht das Überwachen und Steuern von Displays, das Aktualisieren der Firmware, das Verwalten von Wiedergabelisten sowie das Einstellen von Zeitplänen. Sie sparen Zeit und Energie und schonen die Umwelt.
Programmieren Sie Inhalte ganz einfach für die Wiedergabe über USB oder einen internen Speicher. Ihr Philips Professional Display wird zur Wiedergabe der Inhalte aus dem Standby-Modus aktiviert und kehrt dann in den Standby-Modus zurück, sobald die Wiedergabe abgeschlossen ist.
