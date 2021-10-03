Suchbegriffe

      GoZero Wassersprudler

      ADD4901BK/10

      Setzen Sie Akzente in Ihrem Leben!

      Gönnen Sie sich mit dem Philips GoZero Wassersprudler jederzeit erfrischendes Sprudelwasser. Es erfordert nur 3 einfache Schritte: füllen, drehen und drücken! Modisches Design und angesagte Farben für gute Laune im Alltag.

      GoZero
      GoZero

      Wassersprudler

      Setzen Sie Akzente in Ihrem Leben!

      • Anpassbare Karbonisierungsstufe
      • 3 Schritte zur Kohlensäure
      • BPA-freie PET-Flasche
      • Kein Strom erforderlich

      Personalisieren Sie Ihre Getränke, indem Sie den Kohlensäuregehalt anpassen

      Wählen Sie die Karbonisierungsstufe ganz nach Ihrem Geschmack. Wiederholen Sie einfach den Karbonisierungsvorgang für mehr prickelnde Kohlensäure.

      Machen Sie zu Hause gesündere prickelnde Getränke

      Eine gesündere und frischere Option, um kohlensäurehaltige Getränke mit Zucker in Dosen durch hausgemachtes Sprudelwasser zu ersetzen.

      3 einfache Schritte für frisches Sprudelwasser zu Hause

      3 einfache Schritte für frisches Sprudelwasser zu Hause: füllen, drehen und drücken!

      Kohlensäurehaltiges Sprudelwasser jederzeit und überall

      Der Wassersprudler benötigt keinen Strom für den Betrieb, sodass Sie jederzeit und überall frisches Sprudelwasser erhalten. Einfach die Taste drücken und trinken.

      Garantiert sicher durch das integrierte Sicherheitsüberdruckventil

      Wenn das Gerät in Betrieb ist, lässt das Sicherheitsüberdruckventil den Druck in der Flasche automatisch ab. Das summende Geräusch weist auch darauf hin, dass das Sprudelwasser bereit zum Trinken ist.

      BPA-freies Material

      BPA-freies Material,

      Überall platzieren

      Kompakt genug, um ihn an jedem Ort platzieren zu können. Der Aufbau ist überall ganz einfach.

      Reduziert die Nutzung von Plastikflaschen

      Ein CO2-Zylinder ergibt bis zu 60 Liter wohlschmeckendes Sprudelwasser und ersetzt 120 Plastikflaschen.

      Modisches Design und angesagte Farbe

      Modisches Design und angesagte Farben für gute Laune im Alltag.

      Technische Daten

      • Allgemeine Spezifikationen

        Produktabmessungen (L x B x H)
        239.5*124.5*423.5  mm
        Steuerung
        Mechanische Taste
        Strom
        Kein Strom erforderlich
        Gehäusematerialien
        Kunststoff

      • Flaschenspezifikationen

        Flaschenanschluss
        Twist
        Flaschenmaterial
        Kunststoff
        Fassungsvermögen der Flasche
        1 l

      • Zylinderspezifikationen

        Inhalt
        Für Lebensmittel geeignetes CO2

      • Im Lieferumfang enthalten

        Wassersprudler
        1
        Wassersprudler-Flasche(n)
        1
        CO2-Zylinder
        1

      Support für dieses Produkt erhalten

      Suchen Sie nach Tipps zu Produkten, FAQs, Bedienungsanleitungen sowie Informationen zur Sicherheit und Konformität.

      • Im Vergleich zu 500 ml kohlensäurehaltigen Getränken in Flaschen.
