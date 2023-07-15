Suchbegriffe
ADD5906S/10
Rein schmeckendes Wasser
Hohe Leistung trifft auf erstklassigen Komfort. Besserer Schutz vor Kalkablagerungen. Ob raumtemperiert oder kochend heiß: Genießen Sie in Sekundenschnelle rein schmeckendes Wasser. Mit nur einem Tastendruck verschiedene Einstellungen für Temperatur und Fassungsvermögen.Alle Vorteile ansehen
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
Wasserstation
Gesamtzeit
Genießen Sie frisches und rein schmeckendes Wasser sowie aromatische Heiß- und Kaltgetränke. Mit dem Philips Micro X-Clean Softening+ Filter werden Chlor, Schwermetalle und zunehmende Verunreinigungen, wie z.B. Mikroplastik und Perfluoroktansäure (PFOA)*, reduziert. Der Filter bietet zudem 50% besseren Schutz vor Kalkablagerungen.
Das frische, heiße Wasser wird in Sekundenschnelle mit genau der gewünschten Temperatur ausgeschenkt, so dass sich das Aroma Ihrer zubereiteten Spezialitäten voll entfalten kann.
Genießen Sie rein schmeckendes Wasser, ob raumtemperiert oder kochend heiß. Bereiten Sie Tee, Kaffee oder Folgemilch zu: Das Produkt bietet unzählige Anwendungsmöglichkeiten.
Dank unterschiedlicher Einstellungen können Sie die jeweils geeignete Wassermenge auswählen: ob für Tassen, Becher, Flaschen oder sogar Kannen.
Die Anzeige der Filterlebensdauer erinnert Sie daran, den Filter rechtzeitig zu wechseln, damit Sie immer die beste Filterleistung erhalten.
Der Spender funktioniert, sobald Sie ihn an Strom anschließen und einschalten. Keine Ausrichtung erforderlich.
Beim Ausschenken von heißem Wasser wird zur Sicherheit automatisch die Sicherheitssperre aktiviert.
Alle Teile, die direkt mit Wasser in Berührung kommen, sind aus BPA-freiem Material hergestellt.
Filterleistung
Allgemeine Spezifikationen
