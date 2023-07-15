Suchbegriffe

    • Rein schmeckendes Wasser Rein schmeckendes Wasser Rein schmeckendes Wasser

      Wasserstation

      ADD5906S/10

      Rein schmeckendes Wasser

      Hohe Leistung trifft auf erstklassigen Komfort. Besserer Schutz vor Kalkablagerungen. Ob raumtemperiert oder kochend heiß: Genießen Sie in Sekundenschnelle rein schmeckendes Wasser. Mit nur einem Tastendruck verschiedene Einstellungen für Temperatur und Fassungsvermögen.

      Rein schmeckendes Wasser

      Ob raumtemperiert oder kochend heiß

      • Arbeitsfläche
      • Micro X-Clean Softening+ Filter
      • Raumtemperiert und heiß

      Erhalten Sie bestes Wasser

      Genießen Sie frisches und rein schmeckendes Wasser sowie aromatische Heiß- und Kaltgetränke. Mit dem Philips Micro X-Clean Softening+ Filter werden Chlor, Schwermetalle und zunehmende Verunreinigungen, wie z.B. Mikroplastik und Perfluoroktansäure (PFOA)*, reduziert. Der Filter bietet zudem 50% besseren Schutz vor Kalkablagerungen.

      Frisches, heißes Wasser bei Bedarf in wenigen Sekunden

      Das frische, heiße Wasser wird in Sekundenschnelle mit genau der gewünschten Temperatur ausgeschenkt, so dass sich das Aroma Ihrer zubereiteten Spezialitäten voll entfalten kann.

      3 Temperatureinstellungen für unterschiedliche Bedürfnisse

      Genießen Sie rein schmeckendes Wasser, ob raumtemperiert oder kochend heiß. Bereiten Sie Tee, Kaffee oder Folgemilch zu: Das Produkt bietet unzählige Anwendungsmöglichkeiten.

      Häufig verwendete Mengeneinstellungen per Tastendruck

      Dank unterschiedlicher Einstellungen können Sie die jeweils geeignete Wassermenge auswählen: ob für Tassen, Becher, Flaschen oder sogar Kannen.

      Die Anzeige der Filterlebensdauer erinnert Sie an einen rechtzeitigen Filterwechsel

      Die Anzeige der Filterlebensdauer erinnert Sie daran, den Filter rechtzeitig zu wechseln, damit Sie immer die beste Filterleistung erhalten.

      Plug & Play, keine Installation erforderlich

      Der Spender funktioniert, sobald Sie ihn an Strom anschließen und einschalten. Keine Ausrichtung erforderlich.

      Sicherheitssperre gegen versehentliches Verbrühen

      Beim Ausschenken von heißem Wasser wird zur Sicherheit automatisch die Sicherheitssperre aktiviert.

      BPA-frei

      Alle Teile, die direkt mit Wasser in Berührung kommen, sind aus BPA-freiem Material hergestellt.

      Technische Daten

      • Filterleistung

        Chlor-Reduzierung
        Ja
        Reduzierung der Wasserhärte
        Ja
        Entfernung von Pestiziden
        Ja
        Reduzierung von PFOA
        Ja
        Reduziert Schwermetalle
        Ja
        Reduziert Mikroplastik
        Ja
        Micro X-Clean Softening+ Filter
        100 l/1 Monat

      • Allgemeine Spezifikationen

        Geeigneter Wassereinlass
        Kommunales Leitungswasser
        Produktabmessungen (L x B x H)
        294*150*295  mm
        Wasser-Einlasstemperatur
        5 bis 38  °C
        UV-Sterilisation
        Nein
        Anzeige
        LED
        Heizsystem
        Sofortige Erwärmung
