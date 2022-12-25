Suchbegriffe

      Wasserspender mit sofortiger Erwärmung

      ADD5910M/10

      Leistungsstärke trifft auf Komfort. Genießen Sie innerhalb von Sekunden wohlschmeckendes natürliches, dampfend heißes Wasser. Verschiedene Mengeneinstellungen auf Tastendruck: 150 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml und so weiter.

      Rein schmeckendes Wasser

      Natürlich und dampfend heiß

      • Sofortige Erwärmung
      • Micro X-Clean Filterung
      • 6 voreingestellte Temperaturen

      Frisches, heißes Wasser bei Bedarf in wenigen Sekunden

      Die innovative Technologie zum sofortigen Erwärmen sorgt dafür, dass heißes Wasser innerhalb von Sekunden mit der genauen Temperatur, die Sie möchten, zur Verfügung steht, um das maximale Aroma Ihrer Getränke zu erhalten.

      6 Temperatureinstellungen für unterschiedliche Bedürfnisse

      Sie erhalten wohlschmeckendes Wasser – in Raumtemperatur oder kochend heiß. Abbrühen, Brühen, Sterilisieren oder Kochen. Tee, Kaffee, Spaghetti, Babyfläschchen – alles ist möglich.

      5 Mengengrößen auf Knopfdruck ausgewählt

      150 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml und mehr. Sie erhalten Ihre erforderliche Wassermenge, um Ihre Lieblingstassen, oder sogar einen Krug und Topf zu füllen.

      Erhalten Sie bestes Wasser

      Genießen Sie klares und rein schmeckendes Wasser sowie leckere Heißgetränke. Der Philips Micro X-Clean Filter reduziert Chlor, Kalkablagerungen, Schwermetalle und auftretende Verunreinigungen durch Mikroplastik und PFOA.*

      Kompakte Größe mit großem 2,2-Liter-Wassertank

      Das kompakte Design passt überall hin, zu Hause und im Büro. Weniger Nachfüllen und einfaches Wassertrinken mit dem großen 2,2-Liter-Wasserbehälter. Abnehmbarer Wasserbehälter sorgt für einfaches Befüllen und Reinigen.

      Plug & Play, keine Installation erforderlich

      Der Spender funktioniert, sobald Sie ihn an Strom anschließen und einschalten. Keine Ausrichtung erforderlich.

      Die Anzeige der Filterlebensdauer erinnert Sie an einen rechtzeitigen Filterwechsel

      Die Anzeige der Filterlebensdauer erinnert Sie daran, den Filter rechtzeitig zu wechseln, damit Sie immer die beste Filterleistung erhalten.

      Mehr als 2.400 Einwegflaschen aus Kunststoff werden pro Jahr eingespart**

      Abgefülltes Wasser hat große Auswirkungen auf die Umwelt und ist außerdem kostenintensiv. Ab jetzt brauchen Sie diese nie wieder. Die Wasserstation ist immer da und bietet jederzeit rein schmeckendes Wasser.

      Kein Aufkochen oder Warmhalten mehr. Weniger Energieverbrauch.

      Das Wasser wird genau dann erwärmt, wenn Sie es benötigen, und genau in Ihrer gewünschten Wassermenge. Kein erneutes Aufkochen oder Warmhalten mehr. Damit werden 70 % der Heizenergie im Vergleich zu einem Thermopot gespart***

      Technische Daten

      • Technische Daten – Filter

        Ersatzfilterpatrone
        Micro X-Clean Filterfamilie
        Filterkapazität
        100 l

      • Bedingungen für verwendetes Wasser

        Qualität des verwendeten Wassers
        Kommunales Leitungswasser
        Temperatur des verwendeten Wassers
        5 bis 38  °C

      • Allgemeine Spezifikationen

        Produktmaße
        150 x 262 x 300  mm
        Fassungsvermögen des Wasserbehälters
        2,2 l

      • * Die Verunreinigungen oder anderen Substanzen, die durch diesen Wasserfilter reduziert werden, befinden sich nicht zwangsläufig im Wasser aller Benutzer.
      • ** Im Vergleich zu einer 500-ml-Wasserflasche. Jeder Filter hält 1 Monat/100 Liter.
      • *** Vorausgesetzte Nutzung von 2 l heißes Wasser pro Tag. Nur Erwärmen. Der Stromverbrauch für die Kühlung ist nicht einberechnet.
