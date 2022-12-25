Suchbegriffe
ADD5910M/10
Rein schmeckendes Wasser
Leistungsstärke trifft auf Komfort. Genießen Sie innerhalb von Sekunden wohlschmeckendes natürliches, dampfend heißes Wasser. Verschiedene Mengeneinstellungen auf Tastendruck: 150 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml und so weiter.Alle Vorteile ansehen
Wasserspender mit sofortiger Erwärmung
Die innovative Technologie zum sofortigen Erwärmen sorgt dafür, dass heißes Wasser innerhalb von Sekunden mit der genauen Temperatur, die Sie möchten, zur Verfügung steht, um das maximale Aroma Ihrer Getränke zu erhalten.
Sie erhalten wohlschmeckendes Wasser – in Raumtemperatur oder kochend heiß. Abbrühen, Brühen, Sterilisieren oder Kochen. Tee, Kaffee, Spaghetti, Babyfläschchen – alles ist möglich.
150 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml und mehr. Sie erhalten Ihre erforderliche Wassermenge, um Ihre Lieblingstassen, oder sogar einen Krug und Topf zu füllen.
Genießen Sie klares und rein schmeckendes Wasser sowie leckere Heißgetränke. Der Philips Micro X-Clean Filter reduziert Chlor, Kalkablagerungen, Schwermetalle und auftretende Verunreinigungen durch Mikroplastik und PFOA.*
Das kompakte Design passt überall hin, zu Hause und im Büro. Weniger Nachfüllen und einfaches Wassertrinken mit dem großen 2,2-Liter-Wasserbehälter. Abnehmbarer Wasserbehälter sorgt für einfaches Befüllen und Reinigen.
Der Spender funktioniert, sobald Sie ihn an Strom anschließen und einschalten. Keine Ausrichtung erforderlich.
Die Anzeige der Filterlebensdauer erinnert Sie daran, den Filter rechtzeitig zu wechseln, damit Sie immer die beste Filterleistung erhalten.
Abgefülltes Wasser hat große Auswirkungen auf die Umwelt und ist außerdem kostenintensiv. Ab jetzt brauchen Sie diese nie wieder. Die Wasserstation ist immer da und bietet jederzeit rein schmeckendes Wasser.
Das Wasser wird genau dann erwärmt, wenn Sie es benötigen, und genau in Ihrer gewünschten Wassermenge. Kein erneutes Aufkochen oder Warmhalten mehr. Damit werden 70 % der Heizenergie im Vergleich zu einem Thermopot gespart***
Technische Daten – Filter
Bedingungen für verwendetes Wasser
Allgemeine Spezifikationen
