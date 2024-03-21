Suchbegriffe
Einkaufswagen
Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.
ADD5962BK/10
Heiß, kalt, still und sprudelig
Alle Wassersorten sind jetzt ganz praktisch über Ihren Küchenarbeitsbereich zugänglich.Alle Vorteile ansehen
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
Wasserstation
Gesamtzeit
recurring payment
Prickelndes Erlebnis! Genießen Sie gefiltertes, gekühltes Sprudelwasser, das den Gaumen erfrischt! Mit dem innovativen Karbonisierungshebel haben Sie die volle Kontrolle, wenn Sie frisches Wasser aus dem Wasserhahn mit Kohlensäure versetzen. Kompatibel mit den gängigsten australischen 60-L-CO2-Zylindern (mit Schraubsystem).
Besonders leise Duo Peltier-Kühlungsventilatoren kühlen mehr als einen Liter Wasser mit Umgebungstemperatur (25 °C) in unter einer Stunde auf 6 °C herunter.
Gefiltertes heißes Wasser wird in wenigen Sekunden ausgegeben. Mehrere Temperaturen verfügbar: Umgebungstemperatur, 40 °C, 70 °C, 80 °C, 90 °C, 100 °C.
Philips Micro X-Clean Softening+ Filter verbessern den Geschmack und die Qualität des Wassers, indem sie Chlor, Schwermetalle und auftretende Verunreinigungen z. B. durch Mikroplastik und PFOA* reduzieren. Der Softening+ Filter bietet auch 50 % besseren Schutz vor Kalkablagerungen. Genießen Sie klares und rein schmeckendes Wasser!
Die UV-C-LED-Technologie wird stündlich im Kaltwassertank aktiviert und hemmt so das Wachstum von Bakterien im frisch gefilterten Wasser um bis zu 99,9 %**.
Sie erhalten wohlschmeckendes Wasser – erfrischend kühl oder kochend heiß. Bleichen, Brühen, Sterilisieren oder Kochen. Tee, Kaffee, Spaghetti, Babyfläschchen oder kühle Getränke – alles ist möglich.
Dank unterschiedlicher Einstellungen können Sie die jeweils geeignete Wassermenge auswählen: ob für Tassen, Becher, Flaschen oder sogar Kannen.
Einfacher Zugang zu Wasser mit einfachen Handgriffen.
Das moderne und elegante Design ist perfekt für alle, die stilvolle und schlicht gehaltene Produkte bevorzugen.
Die Sicherheitssperre wird bei der Ausgabe von heißem Wasser automatisch aktiviert
Aktivieren Sie einfach den Selbstreinigungsmodus, um die Wasserleitungen mit heißem Wasser zu spülen. So können Sie sich noch mehr auf die Hygiene des Systems verlassen.
Alle Teile, die direkt mit Wasser in Berührung kommen, sind aus BPA-freiem Material hergestellt.
Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.