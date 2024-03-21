Suchbegriffe

0

Einkaufswagen

Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.

    • Heiß, kalt, still und sprudelig Heiß, kalt, still und sprudelig Heiß, kalt, still und sprudelig

      Water station Wasserstation

      ADD5962BK/10

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen

      Heiß, kalt, still und sprudelig

      Alle Wassersorten sind jetzt ganz praktisch über Ihren Küchenarbeitsbereich zugänglich.

      Alle Vorteile ansehen

      Ähnliche Produkte

      Alle anzeigen Wasserspender

      Bestellen Sie im Set und sparen Sie Im Set bestellen und 1 Artikel kostenlos erhalten

      Alle Ihre Bedürfnisse mit einem einzigen Kauf abgedeckt.

      Setpreis

      Überspringen

      Wählen Sie eines der folgenden aus: Wählen Sie eines der folgenden Produkte aus:

      Zubehör hinzufügen

      Dieses Produkt
      Water station
      - {discount-value}

      Water station

      Wasserstation

      Gesamtzeit

      recurring payment

      Heiß, kalt, still und sprudelig

      Mit Micro X-Clean Softening+ Filter

      • Arbeitsfläche
      • Umgebungstemperatur/heiß/gekühlt/gesprudelt
      Sprudelwasser, wann immer Sie möchten

      Sprudelwasser, wann immer Sie möchten

      Prickelndes Erlebnis! Genießen Sie gefiltertes, gekühltes Sprudelwasser, das den Gaumen erfrischt! Mit dem innovativen Karbonisierungshebel haben Sie die volle Kontrolle, wenn Sie frisches Wasser aus dem Wasserhahn mit Kohlensäure versetzen. Kompatibel mit den gängigsten australischen 60-L-CO2-Zylindern (mit Schraubsystem).

      Gekühltes Wasser (6 °C) auf Tastendruck

      Gekühltes Wasser (6 °C) auf Tastendruck

      Besonders leise Duo Peltier-Kühlungsventilatoren kühlen mehr als einen Liter Wasser mit Umgebungstemperatur (25 °C) in unter einer Stunde auf 6 °C herunter.

      Heißes Wasser in Sekunden

      Heißes Wasser in Sekunden

      Gefiltertes heißes Wasser wird in wenigen Sekunden ausgegeben. Mehrere Temperaturen verfügbar: Umgebungstemperatur, 40 °C, 70 °C, 80 °C, 90 °C, 100 °C.

      Weicheres, wohlschmeckenderes Wasser

      Weicheres, wohlschmeckenderes Wasser

      Philips Micro X-Clean Softening+ Filter verbessern den Geschmack und die Qualität des Wassers, indem sie Chlor, Schwermetalle und auftretende Verunreinigungen z. B. durch Mikroplastik und PFOA* reduzieren. Der Softening+ Filter bietet auch 50 % besseren Schutz vor Kalkablagerungen. Genießen Sie klares und rein schmeckendes Wasser!

      UV-C-LED hält das kalte Wasser frisch

      UV-C-LED hält das kalte Wasser frisch

      Die UV-C-LED-Technologie wird stündlich im Kaltwassertank aktiviert und hemmt so das Wachstum von Bakterien im frisch gefilterten Wasser um bis zu 99,9 %**.

      7 Temperatureinstellungen für unterschiedliche Bedürfnisse

      Sie erhalten wohlschmeckendes Wasser – erfrischend kühl oder kochend heiß. Bleichen, Brühen, Sterilisieren oder Kochen. Tee, Kaffee, Spaghetti, Babyfläschchen oder kühle Getränke – alles ist möglich.

      Häufig verwendete Mengeneinstellungen per Tastendruck

      Dank unterschiedlicher Einstellungen können Sie die jeweils geeignete Wassermenge auswählen: ob für Tassen, Becher, Flaschen oder sogar Kannen.

      Einfacher Zugang zu Wasser mit einfachen Handgriffen

      Einfacher Zugang zu Wasser mit einfachen Handgriffen.

      Modernes Design, das perfekt zu Ihrem Zuhause passt

      Das moderne und elegante Design ist perfekt für alle, die stilvolle und schlicht gehaltene Produkte bevorzugen.

      Sicherheitssperre gegen versehentliches Verbrühen

      Die Sicherheitssperre wird bei der Ausgabe von heißem Wasser automatisch aktiviert

      Reinigungsmodus nach dem Urlaub

      Aktivieren Sie einfach den Selbstreinigungsmodus, um die Wasserleitungen mit heißem Wasser zu spülen. So können Sie sich noch mehr auf die Hygiene des Systems verlassen.

      BPA-frei

      Alle Teile, die direkt mit Wasser in Berührung kommen, sind aus BPA-freiem Material hergestellt.

      Badge-D2C

      Support für dieses Produkt erhalten

      Suchen Sie nach Tipps zu Produkten, FAQs, Bedienungsanleitungen sowie Informationen zur Sicherheit und Konformität.

      Vorgeschlagene Produkte

      Kürzlich angesehene Produkte

      Bewertungen

      Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab

      • * Tested by 3rd party testing agency under laboratory conditions. The contaminants or other substances reduced by this water filter are not necessarily in all users' water.
      • ** Von einem externen Testinstitut unter Laborbedingungen getestet.
      Nach oben
      Warranty icon

      Wir garantieren langanhaltende Zufriedenheit durch erstklassige Qualität

      Unsere Garantiebedingungen ansehen
      Refurbishment icon

      Wir geben Produkten ein zweites Leben mit Refurbishment *

      Besser-als-neu-Editionen kaufen
      Parts and accessories

      Wir helfen dir, einzelne Teile statt ganze Produkte zu ersetzen*

      Ersatzteile und Zubehör kaufen
      Sustainability icon

      Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln

      Unsere Nachhaltigkeitsziele lesen

      * Gilt nur für Körperpflege-, Mutter-Kind- und Haushaltsprodukte

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle Rechte vorbehalten.

      Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.