Suchbegriffe
Einkaufswagen
Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.
ADD6912BK/10
Garantiert rein schmeckendes Wasser: Raumtemperatur & heiß & mehr
Dieser Wasserspender eignet sich perfekt für junge Menschen und kleinere Haushalte, die sich ein unkompliziertes aber exquisites Leben wünschen. Neben seinem hochwertigen Retrodesign liefert er zudem frisch schmeckendes Wasser, garantiert durch den SGS Geschmackstest.Alle Vorteile ansehen
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
Wasserspender
Gesamtzeit
recurring payment
Der Aktivkohle-Nachfilter (ADD547) besteht aus einer natürlichen Kokosnussschale, die einen Iodwert von bis zu 1200 und feine Poren von bis zu 1 Mikrometer aufweist. Diese hohe Qualität garantiert einen klaren und reinen Geschmack. Von SGS-Wassersommelièren geprüft und anerkannt!
Gereinigtes Wasser wird in einer dezidierten Kühlwasserkammer dank der thermoelektrischen „Peltier“-Kühltechnologie gekühlt. Wasser wird durch Hitzeabsorption vom Wasser auf der kühlen Seite des Peltier-Geräts und Ableitung dieser Hitze auf die andere Seite gekühlt. So können in weniger als einer Stunde 1,0 Liter gereinigtes Wasser von 25°C auf 8°C gekühlt werden. Das erfrischende, gereinigte und gekühlte Wasser lässt sich ganz einfach mit einer Berührung auf dem Display ausgeben.
Das frische, heiße Wasser wird binnen Sekunden mit der gewünschten Temperatur (Raumtemperatur, 45°, 55°, 85°, 95°C) ausgegeben, sodass Sie das Maximum aus Ihren Getränken herausholen können.
Dank des Designs der tragbaren Kanne mit gereinigtem Wasser haben Sie immer ausreichend Wasser mit reinem Geschmack, das Sie zum Kochen und Zubereiten von Getränken mitnehmen können. Sie können sogar eine Kanne mit gefiltertem Wasser im Kühlschrank für Kaltgetränke kühlen und die andere Kanne zum Nachfüllen in der Wasserstation aufbewahren.
Die biomimetische Umkehrosmosemembran nutzt die Kraft der Natur und enthält Aquaporin Proteine, um die eigenen Wasserfiltrationsprozessen zu replizieren und Wasser schneller und besser als je zuvor zu filtern. Das Filtersystem kann 110 Arten von schädlichen Substanzen bis zu einer Größe von 0,0001 Mikrometer* effektiv entfernen und bietet Ihnen und Ihrer Familie sauberes, frisch schmeckendes Wasser.
Genießen Sie rein schmeckendes Wasser, ob raumtemperiert oder kochend heiß. Bereiten Sie Tee, Kaffee oder Folgemilch zu: Das Produkt bietet unzählige Anwendungsmöglichkeiten.
Dank unterschiedlicher Einstellungen können Sie die jeweils geeignete Wassermenge auswählen: ob für Tassen, Becher, Flaschen oder sogar Kannen.
Der Spender funktioniert, sobald Sie ihn an Strom anschließen und einschalten. Keine Ausrichtung erforderlich.
Die Anzeige der Filterlebensdauer erinnert Sie daran, den Filter rechtzeitig zu wechseln, damit Sie immer die beste Filterleistung erhalten.
Der RO-Filter eignet sich zum Filtern von 2000 Litern Wasser und spart so jedes Jahr Tausende von Plastikflaschen ein. Er ist also nicht nur gut für Sie, sondern auch für die Umwelt.
Nach Ihrer Rückkehr aus dem Urlaub aktivieren Sie einfach den Selbstreinigungsmodus, um die Wasserleitungen mit heißem Wasser zu spülen. So können Sie sich noch mehr auf die Hygiene des Systems verlassen.
Filterleistung
Geltende Bedingungen
Technische Daten – Filter
Allgemeine Spezifikationen
Hauptparameter
Ursprungsland
Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.