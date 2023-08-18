Suchbegriffe

0

Einkaufswagen

Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.

    • Garantiert rein schmeckendes Wasser: Raumtemperatur & heiß & mehr Garantiert rein schmeckendes Wasser: Raumtemperatur & heiß & mehr Garantiert rein schmeckendes Wasser: Raumtemperatur & heiß & mehr

      Philips Wasserspender

      ADD6912BK/10

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen

      Garantiert rein schmeckendes Wasser: Raumtemperatur & heiß & mehr

      Dieser Wasserspender eignet sich perfekt für junge Menschen und kleinere Haushalte, die sich ein unkompliziertes aber exquisites Leben wünschen. Neben seinem hochwertigen Retrodesign liefert er zudem frisch schmeckendes Wasser, garantiert durch den SGS Geschmackstest.

      Alle Vorteile ansehen

      Ähnliche Produkte

      Alle anzeigen Wasserspender

      Bestellen Sie im Set und sparen Sie Im Set bestellen und 1 Artikel kostenlos erhalten

      Alle Ihre Bedürfnisse mit einem einzigen Kauf abgedeckt.

      Setpreis

      Überspringen

      Wählen Sie eines der folgenden aus: Wählen Sie eines der folgenden Produkte aus:

      Zubehör hinzufügen

      Dieses Produkt
      Philips
      - {discount-value}

      Philips

      Wasserspender

      Gesamtzeit

      recurring payment

      Garantiert rein schmeckendes Wasser: Raumtemperatur & heiß & mehr

      • Arbeitsfläche
      • Umkehrosmose-Filtration
      • Raumtemperatur, heiß und kalt
      • 5,3-l-Leitungswasserbehälter
      Wasser mit raffiniertem Geschmack

      Wasser mit raffiniertem Geschmack

      Der Aktivkohle-Nachfilter (ADD547) besteht aus einer natürlichen Kokosnussschale, die einen Iodwert von bis zu 1200 und feine Poren von bis zu 1 Mikrometer aufweist. Diese hohe Qualität garantiert einen klaren und reinen Geschmack. Von SGS-Wassersommelièren geprüft und anerkannt!

      Gereinigtes, gekühltes Wasser

      Gereinigtes, gekühltes Wasser

      Gereinigtes Wasser wird in einer dezidierten Kühlwasserkammer dank der thermoelektrischen „Peltier“-Kühltechnologie gekühlt. Wasser wird durch Hitzeabsorption vom Wasser auf der kühlen Seite des Peltier-Geräts und Ableitung dieser Hitze auf die andere Seite gekühlt. So können in weniger als einer Stunde 1,0 Liter gereinigtes Wasser von 25°C auf 8°C gekühlt werden. Das erfrischende, gereinigte und gekühlte Wasser lässt sich ganz einfach mit einer Berührung auf dem Display ausgeben.

      Gereinigtes, heißes Wasser

      Gereinigtes, heißes Wasser

      Das frische, heiße Wasser wird binnen Sekunden mit der gewünschten Temperatur (Raumtemperatur, 45°, 55°, 85°, 95°C) ausgegeben, sodass Sie das Maximum aus Ihren Getränken herausholen können.

      Kannen für gereinigtes Wasser (2)

      Kannen für gereinigtes Wasser (2)

      Dank des Designs der tragbaren Kanne mit gereinigtem Wasser haben Sie immer ausreichend Wasser mit reinem Geschmack, das Sie zum Kochen und Zubereiten von Getränken mitnehmen können. Sie können sogar eine Kanne mit gefiltertem Wasser im Kühlschrank für Kaltgetränke kühlen und die andere Kanne zum Nachfüllen in der Wasserstation aufbewahren.

      Die Aquaporin Inside Technologie filtert Wasser besser als je zuvor

      Die biomimetische Umkehrosmosemembran nutzt die Kraft der Natur und enthält Aquaporin Proteine, um die eigenen Wasserfiltrationsprozessen zu replizieren und Wasser schneller und besser als je zuvor zu filtern. Das Filtersystem kann 110 Arten von schädlichen Substanzen bis zu einer Größe von 0,0001 Mikrometer* effektiv entfernen und bietet Ihnen und Ihrer Familie sauberes, frisch schmeckendes Wasser.

      5 Temperatureinstellungen für unterschiedliche Bedürfnisse

      Genießen Sie rein schmeckendes Wasser, ob raumtemperiert oder kochend heiß. Bereiten Sie Tee, Kaffee oder Folgemilch zu: Das Produkt bietet unzählige Anwendungsmöglichkeiten.

      Häufig verwendete Mengeneinstellungen per Tastendruck

      Dank unterschiedlicher Einstellungen können Sie die jeweils geeignete Wassermenge auswählen: ob für Tassen, Becher, Flaschen oder sogar Kannen.

      Plug & Play, keine Installation erforderlich

      Der Spender funktioniert, sobald Sie ihn an Strom anschließen und einschalten. Keine Ausrichtung erforderlich.

      Die Anzeige der Filterlebensdauer erinnert Sie an einen rechtzeitigen Filterwechsel

      Die Anzeige der Filterlebensdauer erinnert Sie daran, den Filter rechtzeitig zu wechseln, damit Sie immer die beste Filterleistung erhalten.

      2.000-L-Filterleistung

      Der RO-Filter eignet sich zum Filtern von 2000 Litern Wasser und spart so jedes Jahr Tausende von Plastikflaschen ein. Er ist also nicht nur gut für Sie, sondern auch für die Umwelt.

      Selbstreinigungsmodus zur regelmäßigen Reinigung der Wasserleitungen

      Nach Ihrer Rückkehr aus dem Urlaub aktivieren Sie einfach den Selbstreinigungsmodus, um die Wasserleitungen mit heißem Wasser zu spülen. So können Sie sich noch mehr auf die Hygiene des Systems verlassen.

      Technische Daten

      • Filterleistung

        Chlor-Reduzierung
        Ja
        Reduzierung der Wasserhärte
        Ja
        Reduziert Bakterien
        Ja
        Reduziert Pestizide
        Ja
        Reduziert VOC
        Ja
        Reduziert Viren
        Ja
        Reduziert Schwermetalle
        Ja
        Reduzierung des Gesamtgehalts an gelösten Feststoffen
        Ja
        Abwasserverhältnis
        75% (3:1)
        Filterstufe
        5 Stufen

      • Geltende Bedingungen

        Nennspannung
        220 V

      • Technische Daten – Filter

        Filterkapazität
        2.000 l
        Filterpräzision
        Bis zu 0,0001 Mikrometer
        4-in-1 AQP RO Filter
        ADD541/90
        All-in-One-AQP-RO-Filter
        Bis zu 12 Monate
        Aktivkohlefilter nach Kokosnussschale
        ADD547/90

      • Allgemeine Spezifikationen

        Produktabmessungen (L x B x H)
        426*211*398  mm
        Geeigneter Wassereinlass
        RO-gereinigtes Wasser
        Wasser-Einlasstemperatur
        5 bis 38  °C
        Anzeige
        LED
        Kanne mit gereinigtem Wasser
        Ja
        Fassungsvermögen der Kanne mit gereinigtem Wasser
        1,2 l
        Leitungswasserbehälter
        Kapazität von 5,3 Litern
        Ursprungsland
        Hergest. in China

      • Hauptparameter

        Nennleistung
        2200  W
        Einlasswasserdruck
        0-0,06 MPa

      • Ursprungsland

        Filtrationsspender
        China

      Badge-D2C

      Support für dieses Produkt erhalten

      Suchen Sie nach Tipps zu Produkten, FAQs, Bedienungsanleitungen sowie Informationen zur Sicherheit und Konformität.

      Vorgeschlagene Produkte

      Kürzlich angesehene Produkte

      Bewertungen

      Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab

      • * Von einer externen Prüfstelle unter Laborbedingungen geprüft. Die mit Hilfe diese Wasserfilters reduzierten Verunreinigungen oder anderen Substanzen befinden sich nicht zwingend im Wasser aller Benutzer.
      Nach oben
      Warranty icon

      Wir garantieren langanhaltende Zufriedenheit durch erstklassige Qualität

      Unsere Garantiebedingungen ansehen
      Refurbishment icon

      Wir geben Produkten ein zweites Leben mit Refurbishment *

      Besser-als-neu-Editionen kaufen
      Parts and accessories

      Wir helfen dir, einzelne Teile statt ganze Produkte zu ersetzen*

      Ersatzteile und Zubehör kaufen
      Sustainability icon

      Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln

      Unsere Nachhaltigkeitsziele lesen

      * Gilt nur für Körperpflege-, Mutter-Kind- und Haushaltsprodukte

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle Rechte vorbehalten.

      Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.