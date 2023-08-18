Gereinigtes, gekühltes Wasser

Gereinigtes Wasser wird in einer dezidierten Kühlwasserkammer dank der thermoelektrischen „Peltier“-Kühltechnologie gekühlt. Wasser wird durch Hitzeabsorption vom Wasser auf der kühlen Seite des Peltier-Geräts und Ableitung dieser Hitze auf die andere Seite gekühlt. So können in weniger als einer Stunde 1,0 Liter gereinigtes Wasser von 25°C auf 8°C gekühlt werden. Das erfrischende, gereinigte und gekühlte Wasser lässt sich ganz einfach mit einer Berührung auf dem Display ausgeben.