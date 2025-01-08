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Eingestellt

CO2-Zylinder für Wassersprudler

ADD915/10

2
| (2) Bewertungen
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Gönnen Sie sich mit dem Philips GoZero Soda Maker jederzeit erfrischendes Sprudelwasser. Es erfordert nur 3 einfache Schritte: füllen, drehen und drücken! Schlankes Design mit gebürstetem Edelstahl.
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  • Nachgefüllte CO2-Flasche

Reduziert die Nutzung von Einwegflaschen aus Kunststoff

Ein Kohlensäure-Zylinder ergibt bis zu 60 Liter köstliches Sprudelwasser und ersetzt 120 Einwegflaschen aus Kunststoff.

Technische Daten

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Bewertungen

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2.0

von 5

2

Bewertungen

5
4
2

08/01/2025

France

France

Surprise

Utilisateur depuis au moins 20 ans, avant une bouteille avait une durée d’un an, maintenant les 2 dernières recharges fonctionnent entre 4 à 6 mois, avec le même usage. 4897099302766 achat du 22/09/2024

Vorteile

le plaisir d’avoir de l’eau pétillante.

Nachteile

Durée du produit

Diese Bewertung wurde für ADD915 Cylindre de CO2 pour machine à soda verfasst

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14/08/2025

Italia

Italia

Verifizierter Käufer

Gasatore Philips

Nn si trovano le ricariche del gas, le rivendite sono poche e il prodotto è subito esaurito

Diese Bewertung wurde für ADD915 Bombola CO2 per gasatore verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. 425 g, CO2-Zylinder für bis zu 60 l Sprudelwasser , je nach Karbonisierungsstufe