Eingestellt
AJ110/12
Kompakter Wecker
Der kompakte Philips Wecker verfügt über einfache Zeit-, Weck- und Kalenderfunktionen sowie eine automatische LCD-Hintergrundbeleuchtung. Da er mit einer einzelnen AA-Batterie betrieben wird, eignet er sich auch perfekt für Reisen. Dank der Wiederholungsfunktion für den Alarm können Sie zudem noch 5 Minuten länger schlafen.
Dieser handliche Wecker bietet Ihnen zuverlässige Uhrzeit- und Weckfunktionen in kompakter Form. Er ist so klein, dass er zu Hause oder im Büro überall problemlos Platz findet und auch auf Reisen als treuer Begleiter dient.
Das LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung erleichtert die Lesbarkeit und Bedienung bei schlechten Lichtverhältnissen und bietet klare Informationen auf einen Blick.
Uhrzeit und Alarm sind so einfach einzustellen, dass Sie vielleicht noch nicht einmal die Schnellstartenleitung oder die Bedienungsanleitung benötigen. Sie können die Uhrzeit und den Alarm ganz einfach mithilfe der Tasten am Wecker einstellen.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.8
von 5
6
Bewertungen
Olivier124535
24/01/2015
Nederland
Fijne wekker
Fijne wekker die erg makkelijk te gebruiken is. Zeker een aanrader!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ110 Wekker verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ110 Wekker verfasst
JohD50
24/01/2015
Nederland
Fijne wekker
Fijne wekker die erg makkelijk te gebruiken is. Zeker een aanrader!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ110 Wekker verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ110 Wekker verfasst
Frans200
21/05/2012
Nederland
Prima koop
Eenvoudig in te stellen en duidelijke display. Handig vind ik dat als je 's nachts de tijd wil weten je even drukt op het voorblad van de wekker. de wekker gaat altijd mee op reis en doet alles met een batterijtje.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ110 Wekker verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ110 Wekker verfasst