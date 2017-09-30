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Eingestellt

Radiowecker

AJ2000/12

2.7

| (59) Bewertungen

Aufwachen

Stehen Sie mit Ihren Lieblingsradiosendern oder -wecktönen auf. Bei diesem eleganten Philips Radiowecker AJ2000 mit verspiegeltem Display können Sie zwei Weckzeiten einstellen, sodass Sie und Ihr Partner zu unterschiedlichen Zeiten aufstehen können. Stehen Sie jeden Tag mit einem Lächeln auf den Lippen auf.

Alle Vorteile anzeigen

mit Ihrem Lieblingsradiosender

Aufwachen

  • Verspiegeltes Display

  • Digitaler UKW-Tuner

  • Zwei Alarme

Sanfte Weckfunktion für angenehmes Aufwachen

Starten Sie Ihren Tag auf Ihre Art und lassen Sie sich durch einen langsam ansteigenden Weckton sanft wecken. Ein normaler Weckton mit voreingestellter Lautstärke ist entweder zu leise oder viel zu laut. Lassen Sie sich von Ihrer Lieblingsmusik, Ihrem Lieblingssender oder einem Summerwecker sanft wecken. Die Lautstärke des Wecktons steigt langsam an und weckt Sie auf die sanfte Art.

Batterie für die Uhrzeit-Sicherung bei Stromausfall

UKW-Tuner für Musikgenuss beim Radiohören

Durch den integrierten UKW-Tuner kommen Sie jeden Tag in den Genuss Ihrer Lieblingstitel, und Sie können die Nachrichten Ihres Radiosenders anhören. Stellen Sie einfach den Radiosender ein, den Sie hören möchten.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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2.7

von 5

59

Bewertungen

30/09/2017

Deutschland

Deutschland

Haben SIE Geld zu verschenken?

Schlichtes Design beinhaltet toll Technik. Die große Zeitanzeige läst sich in mehrerer Stufen dimmen, was sehr Benutzerfreundlich ist. Toll ist auch, dass die beiden Weckzeittaster mit 1 bzw. 2 herhorstehenden Punkten gekennzeichnet sind und so auch im Dunkeln ertastet werden können.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ2000 Radiowecker verfasst

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Diese Bewertung wurde für AJ2000 Radiowecker verfasst

24/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

Beautiful clock

[Employee of philipsglobal] An extremely well designed clock one cannot help admiring. It’s accurate and the alarm function is very good. I haven’t used the radio functions hence cannot comment on the quality of that. Overall, I am very pleased with the purchase and would have no hesitation in recommending it to friends.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ2000 Clock Radio verfasst

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24/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Beautiful clock

An extremely well designed clock one cannot help admiring. It’s accurate and the alarm function is very good. I haven’t used the radio functions hence cannot comment on the quality of that. Overall, I am very pleased with the purchase and would have no hesitation in recommending it to friends.

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Diese Bewertung wurde für AJ2000 Clock Radio verfasst

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