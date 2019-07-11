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Eingestellt

Radiowecker

AJ3226/12

2.8

| (16) Bewertungen

Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art!

Dieser elegante Philips Radiowecker mit Dual-Alarm unterstützt Sie beim Start in den Tag mit Ihrem Lieblingssender oder einem sanften Weckton. Ein praktisches Kabel ermöglicht auch den Plug&Play-Anschluss Ihres tragbaren Musiksystems direkt auf Ihrem Nachttisch.

Alle Vorteile anzeigen

Weckfunktion mit Radio oder Alarmton

Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art!

  • Analoger UKW/MW-Tuner

  • Zwei Alarme

  • Uhrzeit- und Weckzeit-Sicherung

  • Integriertes Audio-in-Kabel

Lassen Sie sich von Ihrem Lieblingssender oder einem Weckton wecken

Lassen Sie sich von Ihrem Lieblingssender oder einem Weckton wecken

Wachen Sie mit Ihrem Lieblingssender auf, oder lassen Sie sich von einem Alarmton wecken. Stellen Sie einfach den Alarm Ihres Philips Radioweckers so ein, dass er Sie mit dem zuletzt wiedergegebenen Radiosender oder mit einem Alarmton weckt. Der Philips Radiowecker schaltet sich zur angegebenen Weckzeit ein und aktiviert automatisch den entsprechenden Radiosender bzw. Alarmton.

Zwei Weckzeiten, damit Sie und Ihr(e) Partner(in) zu unterschiedlichen Zeiten geweckt werden können

Zwei Weckzeiten, damit Sie und Ihr(e) Partner(in) zu unterschiedlichen Zeiten geweckt werden können

Das Philips Audiosystem verfügt über zwei Weckzeiten. So können Sie einen Weckalarm für sich selbst und den anderen für Ihren Partner bzw. Ihre Partnerin einstellen.

Alarmwiederholung für zusätzliche Schlummerzeit

Alarmwiederholung für zusätzliche Schlummerzeit

Damit Sie nicht verschlafen, ist der Philips Radiowecker mit einer Schlummerfunktion ausgerüstet. Wenn Sie beim Weckerklingeln entscheiden, noch ein paar Minuten weiterschlafen zu wollen, drücken Sie einfach die Taste zum Wiederholen des Alarms. Neun Minuten später klingelt der Wecker dann erneut. Sie können die Wiederholungstaste beliebig oft drücken, bis Sie sich zum Aufstehen entschließen und den Alarm ganz ausschalten.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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2.8

von 5

16

Bewertungen

11/07/2019

France

France

2019 et toujours en bon fonctionnement (déjà 7 ans)

produit pour ma part encore en bon état, il commence juste à faiblir au niveau du volume du buzzer, et le bouton pour régler l'heure (en moins) et plus sensible qu'avant. Jamais eu de clignotement

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Diese Bewertung wurde für AJ3226 Radio-réveil verfasst

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03/11/2011

Nederland

Nederland

goede kwaliteit.

Ik heb een klok radio gekocht van het merk philips en ben daar zeer tevrede over. Hij is gemakkelijk instelbaar en werkt perfeckt ik verslaap mij nooit meer,met deze wekker radio is echt een aanrader voor mensen die op tijd hun bed uit moeten. ik verslaap mij nooit meer..............

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Diese Bewertung wurde für AJ3226 Klokradio verfasst

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02/12/2013

België

België

Stijlvol en handig in gebruik

Mooi design en zeer handig in gebruik. Gemakkelijk met 2 wekkers die gezet kunnen worden. Eentje voor tijdens de week en eentje voor het weekend. Zo moet ik mijn wekker niet telkens opnieuw instellen.

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Diese Bewertung wurde für AJ3226 Klokradio verfasst

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