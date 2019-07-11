Eingestellt
AJ3226/12
Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art!
Dieser elegante Philips Radiowecker mit Dual-Alarm unterstützt Sie beim Start in den Tag mit Ihrem Lieblingssender oder einem sanften Weckton. Ein praktisches Kabel ermöglicht auch den Plug&Play-Anschluss Ihres tragbaren Musiksystems direkt auf Ihrem Nachttisch.
Analoger UKW/MW-Tuner
Zwei Alarme
Uhrzeit- und Weckzeit-Sicherung
Integriertes Audio-in-Kabel
Wachen Sie mit Ihrem Lieblingssender auf, oder lassen Sie sich von einem Alarmton wecken. Stellen Sie einfach den Alarm Ihres Philips Radioweckers so ein, dass er Sie mit dem zuletzt wiedergegebenen Radiosender oder mit einem Alarmton weckt. Der Philips Radiowecker schaltet sich zur angegebenen Weckzeit ein und aktiviert automatisch den entsprechenden Radiosender bzw. Alarmton.
Das Philips Audiosystem verfügt über zwei Weckzeiten. So können Sie einen Weckalarm für sich selbst und den anderen für Ihren Partner bzw. Ihre Partnerin einstellen.
Damit Sie nicht verschlafen, ist der Philips Radiowecker mit einer Schlummerfunktion ausgerüstet. Wenn Sie beim Weckerklingeln entscheiden, noch ein paar Minuten weiterschlafen zu wollen, drücken Sie einfach die Taste zum Wiederholen des Alarms. Neun Minuten später klingelt der Wecker dann erneut. Sie können die Wiederholungstaste beliebig oft drücken, bis Sie sich zum Aufstehen entschließen und den Alarm ganz ausschalten.
2.8
von 5
16
Bewertungen
acidburn3
11/07/2019
France
2019 et toujours en bon fonctionnement (déjà 7 ans)
produit pour ma part encore en bon état, il commence juste à faiblir au niveau du volume du buzzer, et le bouton pour régler l'heure (en moins) et plus sensible qu'avant. Jamais eu de clignotement
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Hansie
03/11/2011
Nederland
goede kwaliteit.
Ik heb een klok radio gekocht van het merk philips en ben daar zeer tevrede over. Hij is gemakkelijk instelbaar en werkt perfeckt ik verslaap mij nooit meer,met deze wekker radio is echt een aanrader voor mensen die op tijd hun bed uit moeten. ik verslaap mij nooit meer..............
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Tweety
02/12/2013
België
Stijlvol en handig in gebruik
Mooi design en zeer handig in gebruik. Gemakkelijk met 2 wekkers die gezet kunnen worden. Eentje voor tijdens de week en eentje voor het weekend. Zo moet ik mijn wekker niet telkens opnieuw instellen.
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