Eingestellt
AJ3270D/12
Lassen Sie sich durch Ihre iPod-/iPhone-Musik aufwecken
Starten Sie mit Freude in Ihren Tag – mit Ihrer Lieblingsmusik von Ihrem iPod/iPhone. Diese kompakte Uhr spielt Inhalte von den neuesten iPod-/iPhone-Modellen ab und lädt diese auf, selbst wenn sich die Geräte in ihren Schutzhüllen befinden. Lassen Sie sich nach Belieben mit dem Radio oder einem Weckton wecken.
mit 30-poligem Anschluss
für iPod/iPhone
UKW, zwei Weckzeiten
2 W
Bei einem Stromausfall funktioniert diese intelligente Uhr weiterhin und behält die aktuelle Uhrzeit sowie Ihre Einstellungen bei. Die eingestellte Weckzeit bleibt dank vorinstallierten Batterien gespeichert, auch wenn das Display ausgeschaltet ist. Ist der Strom wieder verfügbar, müssen die Uhrzeit oder die Einstellungen nicht wieder angepasst werden. Sollte der Stromausfall länger dauern, bietet die Batterie genügend Energie, sodass der Weckton zur der von Ihnen eingestellten Weckzeit ertönt – so werden Sie auf jeden Fall rechtzeitig geweckt.
Die Wiedergabezeit des Philips Radios lässt sich mit dem digitalen Timer einfach auf die von Ihnen gewünschte Dauer einstellen. Der Timer erfasst automatisch die verbleibende Zeit und schaltet das Radio nach Ablauf der Zeit aus.
2.3
von 5
58
Bewertungen
snoopyplouf59
16/07/2012
France
le top de la simplicite d'utilisation
simplicité d'utilisation, excellent son, compact on peut meme utiliser l'iphone avec sa coque de protection Tiens peu de place idéal pour emmener en voyage la qualité philips!
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Arrow54
20/05/2012
Nederland
Uitstekend
Een strak vormgegeven klokradio. Prima geluidskwaliteit. Grote, heldere cijfers in een rustige kleur. Handige koppeling met externe geluidsdrager.
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laurina68
05/11/2015
Nederland
Verifizierter Käufer
Prima product
Het is een mooi geluid en een prettige klok. Het enige vervelende is dat wij niet goed de zenders kunnen vinden om in testellen. Is een beetje lastig zoeken.
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