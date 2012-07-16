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Eingestellt

Radiowecker für iPod/iPhone

AJ3270D/12

2.3

| (58) Bewertungen

Lassen Sie sich durch Ihre iPod-/iPhone-Musik aufwecken

Starten Sie mit Freude in Ihren Tag – mit Ihrer Lieblingsmusik von Ihrem iPod/iPhone. Diese kompakte Uhr spielt Inhalte von den neuesten iPod-/iPhone-Modellen ab und lädt diese auf, selbst wenn sich die Geräte in ihren Schutzhüllen befinden. Lassen Sie sich nach Belieben mit dem Radio oder einem Weckton wecken.

Alle Vorteile anzeigen

Lassen Sie sich durch Ihre iPod-/iPhone-Musik aufwecken

  • mit 30-poligem Anschluss

  • für iPod/iPhone

  • UKW, zwei Weckzeiten

  • 2 W

Uhrzeit- und Weckzeit-Sicherung für pünktliches Wecken auch bei Stromausfall

Bei einem Stromausfall funktioniert diese intelligente Uhr weiterhin und behält die aktuelle Uhrzeit sowie Ihre Einstellungen bei. Die eingestellte Weckzeit bleibt dank vorinstallierten Batterien gespeichert, auch wenn das Display ausgeschaltet ist. Ist der Strom wieder verfügbar, müssen die Uhrzeit oder die Einstellungen nicht wieder angepasst werden. Sollte der Stromausfall länger dauern, bietet die Batterie genügend Energie, sodass der Weckton zur der von Ihnen eingestellten Weckzeit ertönt – so werden Sie auf jeden Fall rechtzeitig geweckt.

Wachen Sie zu iPod-/iPhone- oder Radiomusik auf.

Einstellbare Display-Helligkeit für komfortable Ansicht

Einstellbare Display-Helligkeit für komfortable Ansicht

Die Wiedergabezeit des Philips Radios lässt sich mit dem digitalen Timer einfach auf die von Ihnen gewünschte Dauer einstellen. Der Timer erfasst automatisch die verbleibende Zeit und schaltet das Radio nach Ablauf der Zeit aus.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.3

von 5

58

Bewertungen

16/07/2012

France

France

le top de la simplicite d'utilisation

simplicité d'utilisation, excellent son, compact on peut meme utiliser l'iphone avec sa coque de protection Tiens peu de place idéal pour emmener en voyage la qualité philips!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone verfasst

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20/05/2012

Nederland

Nederland

Uitstekend

Een strak vormgegeven klokradio. Prima geluidskwaliteit. Grote, heldere cijfers in een rustige kleur. Handige koppeling met externe geluidsdrager.

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Diese Bewertung wurde für AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone verfasst

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05/11/2015

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Prima product

Het is een mooi geluid en een prettige klok. Het enige vervelende is dat wij niet goed de zenders kunnen vinden om in testellen. Is een beetje lastig zoeken.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone verfasst

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