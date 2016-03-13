Eingestellt
AJ4300B/12
Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art!
Lassen Sie sich ganz individuell mit zwei Alarmen für Sie und Ihren Partner und UKW-Voreinstellungen wecken, sodass Sie beide mit Ihrem bevorzugten Radiosender aufwachen können. Alternativ können Sie auch den Summer verwenden. Über den integrierten USB-Anschluss können Sie jedes Mobilgerät laden.
Digitaler UKW-Tuner
Zwei Alarme
Uhrzeit- und Weckzeit-Sicherung
Die Wiedergabezeit des Philips Radios lässt sich mit dem digitalen Timer einfach auf die von Ihnen gewünschte Dauer einstellen. Der Timer erfasst automatisch die verbleibende Zeit und schaltet das Radio nach Ablauf der Zeit aus.
Starten Sie Ihren Tag auf Ihre Art und lassen Sie sich durch einen langsam ansteigenden Weckton sanft wecken. Ein normaler Weckton mit voreingestellter Lautstärke ist entweder zu leise oder viel zu laut. Lassen Sie sich von Ihrer Lieblingsmusik, Ihrem Lieblingssender oder einem Summerwecker sanft wecken. Die Lautstärke des Wecktons steigt langsam an und weckt Sie auf die sanfte Art.
2.7
von 5
9
Bewertungen
papy333
13/03/2016
France
Verifizierter Käufer
APPAREIL AU LOOK SYMPA
utilisation moins simple que prévisible. Esthétiquement rien à dire
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ4300B Radio-réveil verfasst
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papybruno
13/03/2016
France
Verifizierter Käufer
APPAREIL AU LOOK SYMPA
utilisation moins simple que prévisible. Esthétiquement rien à dire
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sampat
19/02/2016
France
Bon Produit
Bon design appareil simple à utiliser seul bémol la radio démarre avec un volume 2 qui est un peu fort lors du réveil. 20 stations mémorisables 2 alarmes semaine weekend
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