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Eingestellt

Radiowecker

AJ4300B/12

2.7

| (9) Bewertungen

Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art!

Lassen Sie sich ganz individuell mit zwei Alarmen für Sie und Ihren Partner und UKW-Voreinstellungen wecken, sodass Sie beide mit Ihrem bevorzugten Radiosender aufwachen können. Alternativ können Sie auch den Summer verwenden. Über den integrierten USB-Anschluss können Sie jedes Mobilgerät laden.

Alle Vorteile anzeigen

Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art!

  • Digitaler UKW-Tuner

  • Zwei Alarme

  • Uhrzeit- und Weckzeit-Sicherung

Einstellbare Display-Helligkeit für komfortable Ansicht

Einstellbare Display-Helligkeit für komfortable Ansicht

Die Wiedergabezeit des Philips Radios lässt sich mit dem digitalen Timer einfach auf die von Ihnen gewünschte Dauer einstellen. Der Timer erfasst automatisch die verbleibende Zeit und schaltet das Radio nach Ablauf der Zeit aus.

Batterie für die Uhrzeit-Sicherung bei Stromausfall

Sanfte Weckfunktion für angenehmes Aufwachen

Starten Sie Ihren Tag auf Ihre Art und lassen Sie sich durch einen langsam ansteigenden Weckton sanft wecken. Ein normaler Weckton mit voreingestellter Lautstärke ist entweder zu leise oder viel zu laut. Lassen Sie sich von Ihrer Lieblingsmusik, Ihrem Lieblingssender oder einem Summerwecker sanft wecken. Die Lautstärke des Wecktons steigt langsam an und weckt Sie auf die sanfte Art.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.7

von 5

9

Bewertungen

2

13/03/2016

France

France

Verifizierter Käufer

APPAREIL AU LOOK SYMPA

utilisation moins simple que prévisible. Esthétiquement rien à dire

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ4300B Radio-réveil verfasst

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13/03/2016

France

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Verifizierter Käufer

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19/02/2016

France

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Bon Produit

Bon design appareil simple à utiliser seul bémol la radio démarre avec un volume 2 qui est un peu fort lors du réveil. 20 stations mémorisables 2 alarmes semaine weekend

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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