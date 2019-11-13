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Eingestellt

Radiowecker

AJ4800/12

2.7

| (18) Bewertungen

Aufwachen und strahlen!

Jeder Tag ist anders, da wird der Philips Radiowecker zu einem vertrauten Begleiter. Sein integrierter Projektor schreibt die Uhrzeit auf eine beliebige Oberfläche. Sie wachen auf und wissen gleich, was Sache ist! So beginnt ein guter Tag.

Alle Vorteile anzeigen

mit Uhrzeitprojektor

Aufwachen und strahlen!

  • Zeitprojektion

  • Digitaler UKW-Tuner

  • Zwei Alarme

  • Akku- oder Netzbetrieb

LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung für einfache Lesbarkeit auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen

LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung für einfache Lesbarkeit auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen

Das LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung erleichtert die Lesbarkeit und Bedienung bei schlechten Lichtverhältnissen und bietet klare Informationen auf einen Blick.

Alarmwiederholung für zusätzliche Schlummerzeit

Alarmwiederholung für zusätzliche Schlummerzeit

Damit Sie nicht verschlafen, ist der Philips Radiowecker mit einer Schlummerfunktion ausgerüstet. Wenn Sie beim Weckerklingeln entscheiden, noch ein paar Minuten weiterschlafen zu wollen, drücken Sie einfach die Taste zum Wiederholen des Alarms. Neun Minuten später klingelt der Wecker dann erneut. Sie können die Wiederholungstaste beliebig oft drücken, bis Sie sich zum Aufstehen entschließen und den Alarm ganz ausschalten.

UKW-Tuner für Musikgenuss beim Radiohören

Durch den integrierten UKW-Tuner kommen Sie jeden Tag in den Genuss Ihrer Lieblingstitel, und Sie können die Nachrichten Ihres Radiosenders anhören. Stellen Sie einfach den Radiosender ein, den Sie hören möchten.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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2.7

von 5

18

Bewertungen

13/11/2019

Deutschland

Deutschland

Sehr guter Radiowecker

Der Wecker hat ein sehr schönes Design, die Zeitprojektion ist sehr gut und der Radio funktioniert einwandfrei. Perfekter Empfang. Sehr guter Radiowecker und sehr zu empfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ4800 Radiowecker verfasst

Datum der Benutzung 2017-11-13

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ4800 Radiowecker verfasst

Datum der Benutzung 2017-11-13

05/09/2017

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Hervorragend

Der Wecker tut seine Pflicht Tag und Nacht ausgezeichnet.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ4800 Radiowecker verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ4800 Radiowecker verfasst

26/08/2017

France

France

ce produit est design et très pratique

J'ai acheté ce produit il y a 3 mois, j'en suis très satisfait. Sa fonction de projection de l'heure au plafond est un réelle plus et fonctionne à merveille. Notons aussi que le double réveil (deux réveils) est très pratique. Rien a redire sur la fonction radio. A acheter sans hésiter!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ4800 Radio-réveil verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ4800 Radio-réveil verfasst

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