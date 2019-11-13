Eingestellt
AJ4800/12
Aufwachen und strahlen!
Jeder Tag ist anders, da wird der Philips Radiowecker zu einem vertrauten Begleiter. Sein integrierter Projektor schreibt die Uhrzeit auf eine beliebige Oberfläche. Sie wachen auf und wissen gleich, was Sache ist! So beginnt ein guter Tag.
Zeitprojektion
Digitaler UKW-Tuner
Zwei Alarme
Akku- oder Netzbetrieb
Das LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung erleichtert die Lesbarkeit und Bedienung bei schlechten Lichtverhältnissen und bietet klare Informationen auf einen Blick.
Damit Sie nicht verschlafen, ist der Philips Radiowecker mit einer Schlummerfunktion ausgerüstet. Wenn Sie beim Weckerklingeln entscheiden, noch ein paar Minuten weiterschlafen zu wollen, drücken Sie einfach die Taste zum Wiederholen des Alarms. Neun Minuten später klingelt der Wecker dann erneut. Sie können die Wiederholungstaste beliebig oft drücken, bis Sie sich zum Aufstehen entschließen und den Alarm ganz ausschalten.
Durch den integrierten UKW-Tuner kommen Sie jeden Tag in den Genuss Ihrer Lieblingstitel, und Sie können die Nachrichten Ihres Radiosenders anhören. Stellen Sie einfach den Radiosender ein, den Sie hören möchten.
2.7
von 5
18
Bewertungen
13/11/2019
Deutschland
Sehr guter Radiowecker
Der Wecker hat ein sehr schönes Design, die Zeitprojektion ist sehr gut und der Radio funktioniert einwandfrei. Perfekter Empfang. Sehr guter Radiowecker und sehr zu empfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ4800 Radiowecker verfasst
Datum der Benutzung 2017-11-13
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ4800 Radiowecker verfasst
Datum der Benutzung 2017-11-13
Cello
05/09/2017
Suisse
Verifizierter Käufer
Hervorragend
Der Wecker tut seine Pflicht Tag und Nacht ausgezeichnet.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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avis04
26/08/2017
France
ce produit est design et très pratique
J'ai acheté ce produit il y a 3 mois, j'en suis très satisfait. Sa fonction de projection de l'heure au plafond est un réelle plus et fonctionne à merveille. Notons aussi que le double réveil (deux réveils) est très pratique. Rien a redire sur la fonction radio. A acheter sans hésiter!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ4800 Radio-réveil verfasst
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