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Eingestellt

Radiowecker für iPod/iPhone

AJ5300D/12

3.1

| (29) Bewertungen

Lassen Sie sich von Ihren Lieblingsliedern wecken

Wachen Sie mit diesem Philips Radiowecker mit Dockingstation AJ5300D/12 gut gelaunt auf. Die kostenlose Philips App sorgt für ein entspanntes Aufwachen und ein verbessertes Radio-Hörerlebnis, während die 4 W RMS Ausgangsleistung kraftvollen, klaren Sound liefert. Schließen Sie einfach einen iPod oder ein iPhone an die Dockingstation an.

Alle Vorteile anzeigen

von iPod/iPhone und Radio

Lassen Sie sich von Ihren Lieblingsliedern wecken

  • mit 30-poligem Anschluss

  • für iPod/iPhone

  • UKW, zwei Weckzeiten

  • 4 W

Gleichzeitiges Wiedergeben und Aufladen Ihres iPods/iPhones

Gleichzeitiges Wiedergeben und Aufladen Ihres iPods/iPhones

Genießen Sie Ihre MP3-Lieblingsmusik, während Sie Ihr iPhone bzw. Ihren iPod laden! Die Dockingstation ermöglicht die direkte Verbindung des iPhones/iPods mit dem Docking-Entertainment-System, sodass Sie Ihre Lieblingsmusik mit erstklassigem Sound genießen können. Außerdem wird das iPhone bzw. der iPod während der Wiedergabe geladen, sodass sie sich nicht um den Akkuladezustand sorgen müssen. Solange sich das tragbare Gerät in der Dockingstation befindet, wird es automatisch geladen.

MP3 Link für tragbare Musikwiedergabe

MP3 Link für tragbare Musikwiedergabe

MP3 Link ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.

Digitaler UKW-Tuner mit Programmspeicher

Digitaler UKW-Tuner mit Programmspeicher

Das digitale UKW-Radio bietet Ihnen zusätzliche Musikoptionen für die Musiksammlung auf Ihrem Philips Audiosystem. Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.1

von 5

29

Bewertungen

13/11/2013

Deutschland

Deutschland

ich bin mit dem Produkt sehr zufrieden

Ich kann dieses Produkt garantiert weiter empfehlen, da es sehr gut ist. Es

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ5300D Radiowecker für iPod/iPhone verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ5300D Radiowecker für iPod/iPhone verfasst

17/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

The sound quality is fantastic, the features are great.

I've had it almost one year, I needed something small but I also wanted a big quality sound. This was a great choice I have what I wanted, it's hard to believe with the quality sound it's compact enough to fit anywhere. There hasn't been a day since my purchase that I haven't been completely satisfied with my decision.

Diese Bewertung wurde für AJ5300D Alarm Clock radio for iPod/iPhone verfasst

Diese Bewertung wurde für AJ5300D Alarm Clock radio for iPod/iPhone verfasst

02/12/2013

België

België

goed

zeer goed en makkelijk te bedienen product mooi design

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ5300D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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