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Eingestellt

Digitaler Radiowecker

AJ7000/12

3.6

| (37) Bewertungen

Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art!

Dieser schicke Philips Radiowecker sieht gut aus und weckt Sie pünktlich. Er verfügt über ein integriertes UKW/MW-Radio, wodurch Sie die freie Wahl haben: Sie können sich von Ihrem Lieblingssender oder einem Summton wecken lassen.

Alle Vorteile anzeigen

Lassen Sie sich von Ihrem Lieblingsradiosender wecken

Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art!

  • Digitaler UKW-Tuner

  • 20 Programmspeicherplätze

  • Zwei Alarme

  • Anschließen und einstellen

Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort

Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort

Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

Einstellbare Display-Helligkeit für komfortable Ansicht

Einstellbare Display-Helligkeit für komfortable Ansicht

Die Wiedergabezeit des Philips Radios lässt sich mit dem digitalen Timer einfach auf die von Ihnen gewünschte Dauer einstellen. Der Timer erfasst automatisch die verbleibende Zeit und schaltet das Radio nach Ablauf der Zeit aus.

Sleep-Timer – Ihre Lieblingsmusik als Einschlafhilfe

Sleep-Timer – Ihre Lieblingsmusik als Einschlafhilfe

Mit dem Sleep-Timer können Sie festlegen, wie lange Sie vor dem Einschlafen noch Musik oder Radio hören möchten. Stellen Sie einfach eine Zeit ein (bis 2 Std.), und wählen Sie die CD bzw. den Sender, die/den Sie zum Einschlafen hören möchten. Das System spielt bis zum gewünschten Zeitpunkt weiter und wechselt anschließend automatisch in den stromsparenden und leisen Standby-Modus. Mit dem Sleep-Timer können Sie sanft zu den Klängen der Lieblings-CD/des Lieblings-Radio-DJs entschlummern, ohne Schäfchen zu zählen oder sich Gedanken über Energieverschwendung zu machen.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.6

von 5

37

Bewertungen

23/03/2013

Deutschland

Deutschland

Sehr gut

Sehr gutes Produkt, ich bin damit voll zufrieden. Lässt sich gut einstellen und Funktioniert bisher super. Danke

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ7000 Digitaler Radiowecker verfasst

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20/01/2016

Nederland

Nederland

Heel tevreden

Perfecte wekkerradio,na installeren en gebruik er van ben ik heel tevreden over mijn nieuwe aankoop. De handleiding mocht iets duidelijker. Het volume na de tweede snooze is iets te hard. De prestatie is top. Knap en modern design. Display is heel mooi.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ7000 Klokradio met digitale tuner verfasst

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02/01/2014

Nederland

Nederland

Heel mooie klokradio

Zeer mooie klokradio. display is heel makkelijk in te stellen geeft geen hinderlijk licht in de slaapkamer. klok aanduiding in digital en wijzers zeer mooi is dat. radio heeft een goede ontvangst en het geluid is prima. 2x alarm dat is natuurlijk ook handig kan ieder zijn eigen wektijd instellen. dan het Aluminium aan deze klokradio, dat is een blikvanger zeer mooie uitstraling in de kamer. hij heeft ook tijdzone makkelijk in te stellen tijd. makkelijk te bedienen. ik ben heel tevreden over deze klokradio AJ7000/12 mvg m12.

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Diese Bewertung wurde für AJ7000 Klokradio met digitale tuner verfasst

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