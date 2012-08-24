Eingestellt
AJ7030D/12
MP3 Link
Die clever designte federgestützte Dockingstation ist für jedes iPod-/iPhone-Modell geeignet, und es werden keine speziellen Adapter benötigt. Das Gerät funktioniert bei den meisten Modellen sogar, wenn sich das Gerät in einer Hülle befindet – Stecken Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone ohne großes Hantieren in die Dockingstation und genießen Sie einfach Ihre Musik.
Bei einem Stromausfall funktioniert diese intelligente Uhr weiterhin und behält die aktuelle Uhrzeit sowie Ihre Einstellungen bei. Die eingestellte Weckzeit bleibt dank vorinstallierten Batterien gespeichert, auch wenn das Display ausgeschaltet ist. Ist der Strom wieder verfügbar, müssen die Uhrzeit oder die Einstellungen nicht wieder angepasst werden. Sollte der Stromausfall länger dauern, bietet die Batterie genügend Energie, sodass der Weckton zur der von Ihnen eingestellten Weckzeit ertönt – so werden Sie auf jeden Fall rechtzeitig geweckt.
3.6
von 5
17
Bewertungen
Alessandro65
24/08/2012
Italia
Ottimo prodotto veramente consigliato
Prodotto eccellente suono ben definito con ottimi bassi pur considerando le dimensioni, molto intuitivo l'utilizzo e molto gradevole il design. Consigliatissimo...
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ7030D Radiosveglia per iPod/iPhone verfasst
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kees40
02/03/2012
Nederland
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone verfasst
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MenK
29/01/2012
Nederland
De enige bruikbare iPhone wekkerradio
Dit is de 5e(!) iPhone wekker die ik kocht en eindelijk heb ik een product gevonden dat doet wat een wekker moet doen!!! Andere iPhone wekkers hebben een LCD-scherm, dat 's nachts te veel licht geeft en/of wekken op volume 10 (of zo): veel te hard! Die andere exemplaren heb ik daarom allemaal moeten ruilen, maar nu heb ik eindelijk gevonden wat ik zocht. Ik raad hem iedere iPhone eigenaar aan!
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