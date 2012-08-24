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  • Lassen Sie sich durch Ihre iPod-/iPhone-Musik aufwecken
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Eingestellt

Radiowecker für iPod/iPhone

AJ7030D/12

3.6
| (17) Bewertungen
Lassen Sie sich durch Ihre iPod-/iPhone-Musik aufwecken
Wachen Sie mit dem schicken Philips Radiowecker jeden Morgen gut gelaunt zu Ihren Lieblingsliedern von Ihrem iPod/iPhone oder dem Radio auf! Dank seiner cleveren Ladestation können Sie Ihre Geräte aufladen, ohne die Schutzhülle abzunehmen.
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Lassen Sie sich durch Ihre iPod-/iPhone-Musik aufwecken

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Dockingstation für jedes iPhone-/iPod-Modell, selbst mit Hülle

Dockingstation für jedes iPhone-/iPod-Modell, selbst mit Hülle

Die clever designte federgestützte Dockingstation ist für jedes iPod-/iPhone-Modell geeignet, und es werden keine speziellen Adapter benötigt. Das Gerät funktioniert bei den meisten Modellen sogar, wenn sich das Gerät in einer Hülle befindet – Stecken Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone ohne großes Hantieren in die Dockingstation und genießen Sie einfach Ihre Musik.

Wachen Sie zu iPod-/iPhone- oder Radiomusik auf.

Uhrzeit- und Weckzeit-Sicherung für pünktliches Wecken auch bei Stromausfall

Bei einem Stromausfall funktioniert diese intelligente Uhr weiterhin und behält die aktuelle Uhrzeit sowie Ihre Einstellungen bei. Die eingestellte Weckzeit bleibt dank vorinstallierten Batterien gespeichert, auch wenn das Display ausgeschaltet ist. Ist der Strom wieder verfügbar, müssen die Uhrzeit oder die Einstellungen nicht wieder angepasst werden. Sollte der Stromausfall länger dauern, bietet die Batterie genügend Energie, sodass der Weckton zur der von Ihnen eingestellten Weckzeit ertönt – so werden Sie auf jeden Fall rechtzeitig geweckt.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.6

von 5

17

Bewertungen

24/08/2012

Italia

Italia

Ottimo prodotto veramente consigliato

Prodotto eccellente suono ben definito con ottimi bassi pur considerando le dimensioni, molto intuitivo l'utilizzo e molto gradevole il design. Consigliatissimo...

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ7030D Radiosveglia per iPod/iPhone verfasst

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02/03/2012

Nederland

Nederland

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Diese Bewertung wurde für AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone verfasst

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29/01/2012

Nederland

Nederland

De enige bruikbare iPhone wekkerradio

Dit is de 5e(!) iPhone wekker die ik kocht en eindelijk heb ik een product gevonden dat doet wat een wekker moet doen!!! Andere iPhone wekkers hebben een LCD-scherm, dat 's nachts te veel licht geeft en/of wekken op volume 10 (of zo): veel te hard! Die andere exemplaren heb ik daarom allemaal moeten ruilen, maar nu heb ik eindelijk gevonden wat ik zocht. Ik raad hem iedere iPhone eigenaar aan!

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Diese Bewertung wurde für AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone verfasst

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