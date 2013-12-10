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Eingestellt

Radiowecker

AJM180/12

3

| (2) Bewertungen

Digitale Musik immer und überall

Genießen Sie Ihre digitale Musik bequem zu Hause! Schließen Sie einfach Ihr USB-Gerät oder Ihren MP3-Player für ein herausragendes Sound-Erlebnis an den kompakten AJM180 an. Darüber hinaus können Sie selbst bestimmen, wie Sie den Tag beginnen möchten: mit Ihrer Lieblingsmusik, dem Radio oder Wecker.

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Aufwachen mit Ihrer Lieblingsmusik oder dem Radio

Digitale Musik immer und überall

  • CD

  • USB

MP3/WMA-Musikwiedergabe direkt über Ihre tragbaren USB-Geräte

MP3/WMA-Musikwiedergabe direkt über Ihre tragbaren USB-Geräte

Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den USB-Port Ihres Hi-Fi-Systems von Philips an. Dann erfolgt die Wiedergabe Ihrer Digitalmusik direkt über dieses Gerät. Jetzt können Sie Ihre Lieblingsmusik mit Familie und Freunden genießen.

Kompatibel mit CD-Recordable und CD-ReWritable

CD-RW-kompatibel bedeutet, dass das Audiosystem sowohl CD-Recordable (CD-R) als auch CD-Rewritable (CD-RW) wiedergeben kann. CD-R können ein Mal bespielt und auf jedem CD-Player wiedergegeben werden. CD-RW dagegen können mehrmals bespielt und überschrieben werden und sind nur auf kompatiblen CD-Playern abspielbar. Laser-Lesekopf und CD-Decoder-Schaltkreise CD-RW-kompatibler Player sind speziell konstruiert, um die besondere Phase-Change-Aufnahmeschicht von Audio-CD-RWs lesen zu können. So ist garantiert, dass Sie Ihre selbst aufgenommenen Discs auf Ihrem Audiosystem abspielen können.

AUX-IN-Anschluss für Ihren tragbaren MP3 Music Player

AUX-IN-Anschluss für Ihren tragbaren MP3 Music Player

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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3.0

von 5

2

Bewertungen

5
3
1

10/12/2013

France

France

Bon produit, efficace

Radio-réveil qui remplit bien ses fonctions avec un bon éclairage et un volume élevé. Le périphérique USB est très pratique pour écouter son propre son et j'apprécie aussi de pouvoir avoir encore un lecteur pour mes CD. Il faut prendre un peu la main pour faire les premiers réglages mais sinon c'est un très bon produit.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJM180 Radio-réveil verfasst

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Diese Bewertung wurde für AJM180 Radio-réveil verfasst

15/07/2012

France

France

Son médiocre et ergonomie à revoir

Le design m'attire toujours chez Philips mais le son est rarement en rendez-vous et la quantité laisse à désirer. Sur le modèle en particulier l'ergonomie est à revoir : activer le réveil, changer l'heure mis exemple sont un peu alambiqué comparé à des équivalents Sony par exemple.

Diese Bewertung wurde für AJM180 Radio-réveil verfasst

Diese Bewertung wurde für AJM180 Radio-réveil verfasst

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