Eingestellt
AJM180/12
Digitale Musik immer und überall
Genießen Sie Ihre digitale Musik bequem zu Hause! Schließen Sie einfach Ihr USB-Gerät oder Ihren MP3-Player für ein herausragendes Sound-Erlebnis an den kompakten AJM180 an. Darüber hinaus können Sie selbst bestimmen, wie Sie den Tag beginnen möchten: mit Ihrer Lieblingsmusik, dem Radio oder Wecker.
CD
USB
Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den USB-Port Ihres Hi-Fi-Systems von Philips an. Dann erfolgt die Wiedergabe Ihrer Digitalmusik direkt über dieses Gerät. Jetzt können Sie Ihre Lieblingsmusik mit Familie und Freunden genießen.
CD-RW-kompatibel bedeutet, dass das Audiosystem sowohl CD-Recordable (CD-R) als auch CD-Rewritable (CD-RW) wiedergeben kann. CD-R können ein Mal bespielt und auf jedem CD-Player wiedergegeben werden. CD-RW dagegen können mehrmals bespielt und überschrieben werden und sind nur auf kompatiblen CD-Playern abspielbar. Laser-Lesekopf und CD-Decoder-Schaltkreise CD-RW-kompatibler Player sind speziell konstruiert, um die besondere Phase-Change-Aufnahmeschicht von Audio-CD-RWs lesen zu können. So ist garantiert, dass Sie Ihre selbst aufgenommenen Discs auf Ihrem Audiosystem abspielen können.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.0
von 5
2
Bewertungen
Amélie
10/12/2013
France
Bon produit, efficace
Radio-réveil qui remplit bien ses fonctions avec un bon éclairage et un volume élevé. Le périphérique USB est très pratique pour écouter son propre son et j'apprécie aussi de pouvoir avoir encore un lecteur pour mes CD. Il faut prendre un peu la main pour faire les premiers réglages mais sinon c'est un très bon produit.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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KINS
15/07/2012
France
Son médiocre et ergonomie à revoir
Le design m'attire toujours chez Philips mais le son est rarement en rendez-vous et la quantité laisse à désirer. Sur le modèle en particulier l'ergonomie est à revoir : activer le réveil, changer l'heure mis exemple sont un peu alambiqué comparé à des équivalents Sony par exemple.
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