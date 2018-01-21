Eingestellt
AJT5300W/12
Bluetooth®
Universal-Aufladung
Zwei Alarme
Digitaler UKW-Tuner
Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten hergestellt werden. Geben Sie Ihre Lieblingsmusik bequem und wann immer Sie möchten von einem Smartphone, Tablet oder Laptop, einschließlich iPod oder iPhone, auf einem Bluetooth-fähigen Lautsprecher wieder.
Dieser Lautsprecher ist mit einem USB-Anschluss ausgestattet. Wenn Sie Ihr Smartphone zu Hause oder unterwegs aufladen müssen, können Sie Ihr mobiles Gerät über den Akku des tragbaren Lautsprechers aufzuladen.
Das digitale UKW-Radio bietet Ihnen zusätzliche Musikoptionen für die Musiksammlung auf Ihrem Philips Audiosystem. Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.
3.3
von 5
8
Bewertungen
manni19
21/01/2018
Deutschland
Prima Weckradio
Gutes Design, guter Klang, Anzeige gut zu erkennen. Einstellungen nicht ganz einfach.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJT5300W Radiowecker verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJT5300W Radiowecker verfasst
skippytje
02/08/2018
België
Verifizierter Käufer
Mooi design
Geluid alarm is zeer stil dat kon veel beter. Mooi design. Mogelijkheid 2de alarmklokinstelling. Telefoon koppelen via bleutooth Optie smartphone opladen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJT5300W Klokradio verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJT5300W Klokradio verfasst
Giovanni2002
25/06/2016
Nederland
Dit product het prima eigenschappen
Pluspunten Design Geluid Gebruiksgemak Het is een fijne wekker Met een prachtige Design
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJT5300W Klokradio verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJT5300W Klokradio verfasst