Befreien Sie Ihre Musik, und laden Sie Ihr Android-Telefon auf

Genießen Sie großartigen Sound, während der Lautsprecher die Musik auf Ihrem Android-Mobiltelefon wiedergibt, das Gerät auflädt sowie seine Zeiteinstellung mit Ihrem Gerät synchronisiert. Songbird ist im Lieferumfang enthalten. Somit können Sie Musik zwischen Ihrem Telefon und dem PC synchronisieren, und eine kostenlose App sorgt für noch mehr Funktionen.