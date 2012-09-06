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Eingestellt

Dockingstation mit Bluetooth®

AS111/12

3
| (109) Bewertungen
Befreien Sie Ihre Musik, und laden Sie Ihr Android-Telefon auf
Genießen Sie großartigen Sound, während die Philips Dockingstation AS111/12 die Musik auf Ihrem Android-Mobiltelefon wiedergibt, das Gerät auflädt sowie seine Zeiteinstellung mit Ihrem Gerät synchronisiert. Songbird ist im Lieferumfang enthalten. Somit können Sie Musik zwischen Ihrem Telefon und dem PC synchronisieren.
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mit dieser Dockingstation

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  • für Android

FlexiDock mit cleverem Design passt zu Android-Mobiltelefonen und lädt diese auf

FlexiDock mit cleverem Design passt zu Android-Mobiltelefonen und lädt diese auf

Philips FlexiDock ist perfekt für Android-Telefone geeignet. Das einzigartige Design des FlexiDock ist mit den meisten Android-Telefonen kompatibel, unabhängig davon, ob sich die Anschlussbuchse des Telefons auf der Unterseite, auf der Seite oder auf der Oberseite befindet. Diese extreme Flexibilität ist einmalig und optimal für Android-Telefone unterschiedlicher Hersteller, die keine standardisierte Position oder Ausrichtung für die Micro-USB-Anschlussbuchse besitzen. Die Dockingstation ist ebenfalls anpassbar, wodurch Ihr Smartphone sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Position gehalten werden kann und Sie Ihr Android-Telefon in der Mitte des Lautsprechers positionieren können.

Entdecken Sie Musik und weitere Funktionen, und teilen Sie diese über die DockStudio App

Entdecken Sie Musik und weitere Funktionen, und teilen Sie diese über die DockStudio App

Die kostenlose Philips DockStudio App bietet eine Vielzahl an einzigartigen Funktionen für Ihre Dockingstation. Sie können Tausende Internetradiosender aus der ganzen Welt anhören, Ihre Musiksammlung durchsuchen und über Facebook mit Ihren Freunden das teilen, was Sie gerade hören bzw. Fotos der Künstler auf Flickr teilen. Die App verfügt über die Songbird-Musikfunktion, mit der Sie Medien entdecken, wiedergeben und nahtlos zwischen PC und Android-Geräten synchronisieren können. Im Uhrmodus lassen sich über die App verschiedene individuelle Musikweckrufe einstellen und der aktuelle Wetterbericht abrufen. Die App ist völlig kostenlos, und kann von Google Play heruntergeladen werden.

Musikübertragung über Bluetooth von Ihrem Android-Gerät

Musikübertragung über Bluetooth von Ihrem Android-Gerät

Hören Sie Ihre Lieblingslieder auf einem Lautsprecher mit herausragendem Sound. Diese Philips Dockingstation gibt Musik von Android-Geräten über Bluetooth wieder. Laden Sie einfach die Philips DockStudio App kostenlos herunter, und die Bluetooth-Funktion wird automatisch aktiviert, wenn Ihr Gerät angeschlossen wird. Sie profitieren von sattem, herausragendem Sound bei unschlagbarem Komfort. Diesen Sound zu übertreffen, ist schwer.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.0

von 5

109

Bewertungen

06/09/2012

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

dieses produkt ist super

ich würde dieses Produkt immer wieder kaufen für dieses Preis-Leistungsverhältnis ist es phantastisch. Tolles Gerät, es ist hervorragend.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AS111 Dockingstation mit Bluetooth® verfasst

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Diese Bewertung wurde für AS111 Dockingstation mit Bluetooth® verfasst

25/06/2012

Deutschland

Deutschland

Innovativ, elegantes Design, funktionell.

Diese Dockingstation sieht sehr elegant aus und ist gut verarbeitet. Nach dem auspacken und der Installation der App auf dem Handy kann man sie in betrieb nehmen. Das Installieren ist sehr leicht und Problemlos. Das Gerät hat sehr guten und vollen Klang. Die große Uhr ist leicht abzulesen und durch die Dimmer Funktion nach persönlichen wünschen einstellbar. Auch das Nachtlicht sieht gut aus.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AS111 docking speaker with Bluetooth® verfasst

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Diese Bewertung wurde für AS111 docking speaker with Bluetooth® verfasst

26/01/2012

Deutschland

Deutschland

gute Dockingstation für Android Smartph

Endlich die erste Dockingstation für Android Smartphones!!! Insgesamt ein tolles Produkt: Sowohl Desing, Soundqualität als auch Bedienung haben 5 Sterne verdient. Lediglich der Funktionsumfang der angebotenen Fidelio-App könnte noch besser sein. Mir fehlt z.B. eine Radioweckerfunktion. Außerdem fehlt mir eine Einstellmöglichkeit, damit das Display meines Samsung Galaxy SII automatisch aus geht, wenn es in der Dockingstation steckt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AS111 Dockingstation mit Bluetooth® verfasst

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Diese Bewertung wurde für AS111 Dockingstation mit Bluetooth® verfasst

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