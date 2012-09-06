Eingestellt
AS111/12
für Android
Philips FlexiDock ist perfekt für Android-Telefone geeignet. Das einzigartige Design des FlexiDock ist mit den meisten Android-Telefonen kompatibel, unabhängig davon, ob sich die Anschlussbuchse des Telefons auf der Unterseite, auf der Seite oder auf der Oberseite befindet. Diese extreme Flexibilität ist einmalig und optimal für Android-Telefone unterschiedlicher Hersteller, die keine standardisierte Position oder Ausrichtung für die Micro-USB-Anschlussbuchse besitzen. Die Dockingstation ist ebenfalls anpassbar, wodurch Ihr Smartphone sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Position gehalten werden kann und Sie Ihr Android-Telefon in der Mitte des Lautsprechers positionieren können.
Die kostenlose Philips DockStudio App bietet eine Vielzahl an einzigartigen Funktionen für Ihre Dockingstation. Sie können Tausende Internetradiosender aus der ganzen Welt anhören, Ihre Musiksammlung durchsuchen und über Facebook mit Ihren Freunden das teilen, was Sie gerade hören bzw. Fotos der Künstler auf Flickr teilen. Die App verfügt über die Songbird-Musikfunktion, mit der Sie Medien entdecken, wiedergeben und nahtlos zwischen PC und Android-Geräten synchronisieren können. Im Uhrmodus lassen sich über die App verschiedene individuelle Musikweckrufe einstellen und der aktuelle Wetterbericht abrufen. Die App ist völlig kostenlos, und kann von Google Play heruntergeladen werden.
Hören Sie Ihre Lieblingslieder auf einem Lautsprecher mit herausragendem Sound. Diese Philips Dockingstation gibt Musik von Android-Geräten über Bluetooth wieder. Laden Sie einfach die Philips DockStudio App kostenlos herunter, und die Bluetooth-Funktion wird automatisch aktiviert, wenn Ihr Gerät angeschlossen wird. Sie profitieren von sattem, herausragendem Sound bei unschlagbarem Komfort. Diesen Sound zu übertreffen, ist schwer.
3.0
von 5
109
Bewertungen
Dietmosthenis
06/09/2012
Deutschland
Verifizierter Käufer
dieses produkt ist super
ich würde dieses Produkt immer wieder kaufen für dieses Preis-Leistungsverhältnis ist es phantastisch. Tolles Gerät, es ist hervorragend.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AS111 Dockingstation mit Bluetooth® verfasst
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Part
25/06/2012
Deutschland
Innovativ, elegantes Design, funktionell.
Diese Dockingstation sieht sehr elegant aus und ist gut verarbeitet. Nach dem auspacken und der Installation der App auf dem Handy kann man sie in betrieb nehmen. Das Installieren ist sehr leicht und Problemlos. Das Gerät hat sehr guten und vollen Klang. Die große Uhr ist leicht abzulesen und durch die Dimmer Funktion nach persönlichen wünschen einstellbar. Auch das Nachtlicht sieht gut aus.
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Diese Bewertung wurde für AS111 docking speaker with Bluetooth® verfasst
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tl1979
26/01/2012
Deutschland
gute Dockingstation für Android Smartph
Endlich die erste Dockingstation für Android Smartphones!!! Insgesamt ein tolles Produkt: Sowohl Desing, Soundqualität als auch Bedienung haben 5 Sterne verdient. Lediglich der Funktionsumfang der angebotenen Fidelio-App könnte noch besser sein. Mir fehlt z.B. eine Radioweckerfunktion. Außerdem fehlt mir eine Einstellmöglichkeit, damit das Display meines Samsung Galaxy SII automatisch aus geht, wenn es in der Dockingstation steckt.
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