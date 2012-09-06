Befreien Sie Ihre Musik, und laden Sie Ihr Android-Telefon auf

Genießen Sie großartigen Sound, während die Philips Dockingstation AS111/12 die Musik auf Ihrem Android-Mobiltelefon wiedergibt, das Gerät auflädt sowie seine Zeiteinstellung mit Ihrem Gerät synchronisiert. Songbird ist im Lieferumfang enthalten. Somit können Sie Musik zwischen Ihrem Telefon und dem PC synchronisieren.