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AS141/05
Befreien Sie Ihre Musik, und laden Sie Ihr Android-Telefon auf
Dieses System gibt nicht nur die Musik auf Ihrem Android-Mobiltelefon wieder und lädt das Gerät auf, sondern weckt Sie auch mit Liedern auf Ihrem Telefon oder aus dem Radio. Laden Sie die kostenlose App herunter, die die Songbird-Musikfunktion bietet, mit der Sie Ihre Musik optimal verwalten und noch mehr einzigartige Funktionen nutzen können.
für Android
Philips FlexiDock ist perfekt für Android-Telefone geeignet. Das einzigartige Design des FlexiDock ist mit den meisten Android-Telefonen kompatibel, unabhängig davon, ob sich die Anschlussbuchse des Telefons auf der Unterseite, auf der Seite oder auf der Oberseite befindet. Diese extreme Flexibilität ist einmalig und optimal für Android-Telefone unterschiedlicher Hersteller, die keine standardisierte Position oder Ausrichtung für die Micro-USB-Anschlussbuchse besitzen. Die Dockingstation ist ebenfalls anpassbar, wodurch Ihr Smartphone sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Position gehalten werden kann und Sie Ihr Android-Telefon in der Mitte des Lautsprechers positionieren können.
Die kostenlose Philips DockStudio App bietet eine Vielzahl an einzigartigen Funktionen für Ihre Dockingstation. Sie können Tausende Internetradiosender aus der ganzen Welt anhören, Ihre Musiksammlung durchsuchen und über Facebook mit Ihren Freunden das teilen, was Sie gerade hören bzw. Fotos der Künstler auf Flickr teilen. Die App verfügt über die Songbird-Musikfunktion, mit der Sie Medien entdecken, wiedergeben und nahtlos zwischen PC und Android-Geräten synchronisieren können. Im Uhrmodus lassen sich über die App verschiedene individuelle Musikweckrufe einstellen und der aktuelle Wetterbericht abrufen. Die App ist völlig kostenlos, und kann von Google Play heruntergeladen werden.
Hören Sie Ihre Lieblingslieder auf einem Lautsprecher mit herausragendem Sound. Diese Philips Dockingstation gibt Musik von Android-Geräten über Bluetooth wieder. Laden Sie einfach die Philips DockStudio App kostenlos herunter, und die Bluetooth-Funktion wird automatisch aktiviert, wenn Ihr Gerät angeschlossen wird. Sie profitieren von sattem, herausragendem Sound bei unschlagbarem Komfort. Diesen Sound zu übertreffen, ist schwer.
3.2
von 5
31
Bewertungen
Terri27
27/09/2012
United Kingdom
sound is really great!
I bought this item to use with my samsung galaxy s2 and its great, the sound quality is excellent, I can also use it with other bluetooth devices aswel to pay music through. I love it a great buy!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AS141 docking speaker with Bluetooth® verfasst
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andydyble
27/09/2012
United Kingdom
sound is really great!
I bought this item to use with my samsung galaxy s2 and its great, the sound quality is excellent, I can also use it with other bluetooth devices aswel to pay music through. I love it a great buy!
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dden51
11/08/2012
United Kingdom
Sound Great
I cannot fault this product except I cannot find how touse the phone in a landscape position. Wanted to listen ti music and dab radio in my small workshop. This fits the bill
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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