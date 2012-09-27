Befreien Sie Ihre Musik, und laden Sie Ihr Android-Telefon auf

Dieses System gibt nicht nur die Musik auf Ihrem Android-Mobiltelefon wieder und lädt das Gerät auf, sondern weckt Sie auch mit Liedern auf Ihrem Telefon oder aus dem Radio. Laden Sie die kostenlose App herunter, die die Songbird-Musikfunktion bietet, mit der Sie Ihre Musik optimal verwalten und noch mehr einzigartige Funktionen nutzen können.