      Filterkartusche

      AWP225/24

      Instant Wasserfilter der nächsten Generation

      Der Philips Micro X-Clean Sofortfilter mit hochporösen Aktivkohlefasern verwandelt Leitungswasser in kristallklares und reines Wasser. Chlor, Blei, Pestizide und Mikroplastik werden reduziert.

      Filterkartusche
      Filterkartusche

      Instant Wasserfilter der nächsten Generation

      2 x mehr gefiltertes Wasser, 4 x schneller*

      Köstliches Wasser zu einem Bruchteil der Kosten von Sprudelwasser

      Großartig schmeckendes Wasser. Sie sparen Geld und reduzieren Plastikmüll.

      Macht aus Leitungswasser klares und rein schmeckendes Wasser

      Durch die innovativen Aktivkohlefasern, die aufgrund ihrer hochporösen Struktur eine effizientere Absorption aufweist, erreicht der Micro X-Clean Sofortfilter einen 4 Mal schnelleren Durchluss als eine Filterkanne* und behält dabei die gleiche Filterleistung bei.

      Verlängert die Lebensdauer Ihrer Küchengeräte

      Verlängert die Lebensdauer Ihrer Küchengeräte. Vermindert Kalkablagerungen.

      Technische Daten

      • Filterleistung

        Reduziert Mikroplastik
        Ja

      • Bedingungen für verwendetes Wasser

        Qualität des verwendeten Wassers
        Kommunales Leitungswasser
        Temperatur des verwendeten Wassers
        2–38  °C
        Druck des verwendeten Wassers
        (atmosphärisch) 0-1  Bar

      • Allgemeine Spezifikationen

        Filterlebensdauer
        1 Monat
        Wasserdurchflussrate
        1 l/Min.*
        Produktabmessungen (L x B x H)
        46*46*115  mm
        Filtermenge
        Dreierpack

      • Ursprungsland

        Filterkartusche
        Nachhaltig hergestellt in China

      * Im Vergleich zur Philips Wasserfilterkanne AWP2900
