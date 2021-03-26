Suchbegriffe
AWP225/24
Instant Wasserfilter der nächsten Generation
Der Philips Micro X-Clean Sofortfilter mit hochporösen Aktivkohlefasern verwandelt Leitungswasser in kristallklares und reines Wasser. Chlor, Blei, Pestizide und Mikroplastik werden reduziert.
Großartig schmeckendes Wasser. Sie sparen Geld und reduzieren Plastikmüll.
Durch die innovativen Aktivkohlefasern, die aufgrund ihrer hochporösen Struktur eine effizientere Absorption aufweist, erreicht der Micro X-Clean Sofortfilter einen 4 Mal schnelleren Durchluss als eine Filterkanne* und behält dabei die gleiche Filterleistung bei.
Verlängert die Lebensdauer Ihrer Küchengeräte. Vermindert Kalkablagerungen.
Filterleistung
Bedingungen für verwendetes Wasser
Allgemeine Spezifikationen
Ursprungsland
