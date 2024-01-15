Suchbegriffe
AWP2980WHS3/10
Sofortfilterung – überall einsatzbereit
Dank hochporösen Aktivfkohlefasern verwandelt der innnovative Sofortfilter Leitungswasser in kristallklares und reines Wasser. Ideal in Kühlschranktüren oder auf dem Essenstisch.Alle Vorteile ansehen
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
Elektrisch betätigte Wasserfilterkanne (3,0l)
Gesamtzeit
recurring payment
Großartig schmeckendes Wasser. Sie sparen Geld und reduzieren Plastikmüll.
Weniger Nachfüllen – bis zu 3 l Wasser pro Nachfüllung, zweifache Menge einer Wasserkanne*
Klappdeckel für einhändiges Nachfüllen.
Durch die innovativen Aktivkohlefasern, die aufgrund ihrer hochporösen Struktur eine effizientere Absorption aufweist, erreicht der Micro X-Clean Sofortfilter einen 4 Mal schnelleren Durchluss als eine Filterkanne* und behält dabei die gleiche Filterleistung bei.
Verlängert die Lebensdauer Ihrer Küchengeräte. Vermindert Kalkablagerungen.
Frisches Wasser sofort genießen – auf Knopfdruck.
Wiederaufladbar mit USB-C-Kabel, jede vollständige Ladung hält bis zu einem Monat.
Doppelter Filterwechsel mit Signalsystem, basierend auf dem tatsächlichen Filtervolumen und der tatsächlichen Nutzungsdauer.
