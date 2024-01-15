Suchbegriffe

      Philips Instant Filtration Elektrisch betätigte Wasserfilterkanne (3,0l)

      AWP2980WHS3/10

      Sofortfilterung – überall einsatzbereit

      Dank hochporösen Aktivfkohlefasern verwandelt der innnovative Sofortfilter Leitungswasser in kristallklares und reines Wasser. Ideal in Kühlschranktüren oder auf dem Essenstisch.

      Philips Instant Filtration
      Philips Instant Filtration

      Elektrisch betätigte Wasserfilterkanne (3,0l)

      Sofortfilterung – überall einsatzbereit

      Passt in die meisten Kühlschranktüren. Kalt und filtriert genießen.

      • Großes Fassungsvermögen von 3,0l
      • Reduziert Chlor, Blei, Pestizide
      • Nutzungsbasierte Filter-Erinnerung

      Köstliches Wasser zu einem Bruchteil der Kosten von Sprudelwasser

      Großartig schmeckendes Wasser. Sie sparen Geld und reduzieren Plastikmüll.

      3 l Wasserbehälter mit großer Kapazität

      Weniger Nachfüllen – bis zu 3 l Wasser pro Nachfüllung, zweifache Menge einer Wasserkanne*

      Klappdeckel für einhändiges Nachfüllen

      Klappdeckel für einhändiges Nachfüllen.

      Macht aus Leitungswasser klares und rein schmeckendes Wasser

      Durch die innovativen Aktivkohlefasern, die aufgrund ihrer hochporösen Struktur eine effizientere Absorption aufweist, erreicht der Micro X-Clean Sofortfilter einen 4 Mal schnelleren Durchluss als eine Filterkanne* und behält dabei die gleiche Filterleistung bei.

      Verlängert die Lebensdauer Ihrer Küchengeräte

      Verlängert die Lebensdauer Ihrer Küchengeräte. Vermindert Kalkablagerungen.

      Sofortige Filterung mit einer einfachen Berührung

      Frisches Wasser sofort genießen – auf Knopfdruck.

      Wiederaufladbar über USB-C

      Wiederaufladbar mit USB-C-Kabel, jede vollständige Ladung hält bis zu einem Monat.

      Nutzungsbasierte Anzeige der Filterlebensdauer

      Doppelter Filterwechsel mit Signalsystem, basierend auf dem tatsächlichen Filtervolumen und der tatsächlichen Nutzungsdauer.

      Technische Daten

      • Filterleistung

        Reduziert Mikroplastik
        Ja

      • Geltende Bedingungen

        Nennleistung
        6 W
        Nennspannung
        5 V

      • Bedingungen für verwendetes Wasser

        Qualität des verwendeten Wassers
        Kommunales Leitungswasser
        Temperatur des verwendeten Wassers
        2 bis 38 °C  °C
        Druck des verwendeten Wassers
        (atmosphärisch) 0 bis 1 bar  Bar

      • Allgemeine Spezifikationen

        Farbe
        Strahlendes Weiß
        Produktabmessungen (L x B x H)
        233*152*263  mm
        Filterlebensdauer
        1 Monat
        Wasserdurchflussrate
        1 l/Min.*
        Ersatzfilterpatrone
        AWP225
        Fassungsvermögen des Wasserbehälters
        3 l
        Filtermenge
        Dreierpack
        Akkukapazität
        1.800 mAh
        Batterie
        Wiederaufladbarer Lithium-Akku

      • Ursprungsland

        Filterkartusche
        Nachhaltig hergestellt in China
        Instant Wasserfilter
        Nachhaltig hergestellt in China

      • * Im Vergleich zur Philips Wasserfilterkanne AWP2900
