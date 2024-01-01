Suchbegriffe
AWP3705P1/10
Klares und rein schmeckendes Wasser
Enjoy crisp and pure-tasting water whenever you turn on the tap, with the Philips X-Guard microfiltration system reducing up to 99% of chlorine and taste-impairing substances.Alle Vorteile ansehen
Filter für den Wasserhahn
Digitale Anzeige der Filterlebensdauer erinnert Sie an einen rechtzeitigen Filterwechsel
Ein gefilterter Wasserstrahl eignet sich ideal zum Trinken und Kochen. Der ungefilterte Wasserstrahl und Sprühstrahl eignen sich zum Geschirrwaschen und zu anderen Reinigungszwecken.
Ersetzen Sie den alten Filter mühelos durch einen neuen Filter mit einer einfachen Drehung.
Nachdem der richtige Adapter installiert wurde, befestigen Sie den Filter einfach am Wasserhahn und lassen ihn los. Fertig!
Mit hochwertiger, natürlicher Aktivkohle reduziert dieser X-Guard Filter bis zu 99 % des Chlors und der Substanzen, die den Geschmack beeinträchtigen, sodass Sie klar und rein schmeckendes Wasser erhalten.
Großartig schmeckendes Wasser. Sie sparen Geld und reduzieren Plastikmüll.
