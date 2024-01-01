Suchbegriffe

      Philips Filter für den Wasserhahn

      AWP3705P1/10

      Klares und rein schmeckendes Wasser

      Enjoy crisp and pure-tasting water whenever you turn on the tap, with the Philips X-Guard microfiltration system reducing up to 99% of chlorine and taste-impairing substances.

      Filter für den Wasserhahn

      Klares und rein schmeckendes Wasser

      direkt aus dem Wasserhahn

      • X-Guard
      • Digitale Anzeige

      Anzeige gibt die Lebensdauer des Filters an

      Digitale Anzeige der Filterlebensdauer erinnert Sie an einen rechtzeitigen Filterwechsel

      Einfacher Wechsel zwischen verschiedenen Modi

      Ein gefilterter Wasserstrahl eignet sich ideal zum Trinken und Kochen. Der ungefilterte Wasserstrahl und Sprühstrahl eignen sich zum Geschirrwaschen und zu anderen Reinigungszwecken.

      Drehdesign für einfachen, schnellen Filterwechsel

      Ersetzen Sie den alten Filter mühelos durch einen neuen Filter mit einer einfachen Drehung.

      One-Click-Installation – kein Installateur erforderlich

      Nachdem der richtige Adapter installiert wurde, befestigen Sie den Filter einfach am Wasserhahn und lassen ihn los. Fertig!

      Verringert effektiv Chlor und Substanzen, die den Geschmack beeinträchtigen

      Mit hochwertiger, natürlicher Aktivkohle reduziert dieser X-Guard Filter bis zu 99 % des Chlors und der Substanzen, die den Geschmack beeinträchtigen, sodass Sie klar und rein schmeckendes Wasser erhalten.

      Köstliches Wasser zu einem Bruchteil der Kosten von Sprudelwasser

      Großartig schmeckendes Wasser. Sie sparen Geld und reduzieren Plastikmüll.

      Technische Daten

      • Technische Daten – Filter

        Ersatzfilterpatrone
        • AWP305
        • AWP315
        Filterkapazität
        1.000 l

      • Bedingungen für verwendetes Wasser

        Qualität des verwendeten Wassers
        Leitungswasser
        Temperatur des verwendeten Wassers
        5 bis 38℃  °C
        Druck des verwendeten Wassers
        0,15 bis 0,35 Mpa  Bar

      • Allgemeine Spezifikationen

        Wasserdurchflussrate
        2 l/min

