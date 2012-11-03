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Eingestellt

CD-Soundmachine

AZ382/12

3.9

| (10) Bewertungen | 90% empfehlen dieses Produkt.

Genießen Sie Ihre Musik überall

Möchten Sie die Musiksammlung auf Ihrem tragbaren Audio-Player ohne Kopfhörer wiedergeben? Schließen Sie ihn einfach an der USB Direct-Buchse der Philips CD-Soundmachine an, und genießen Sie Ihre digitale Lieblingsmusik über die leistungsstarken Lautsprecher - jederzeit und überall.

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Line-In-Anschluss für die tragbare Musikwiedergabe

Der MP3 Line-In-Anschluss ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten über Ihr Audiosystem. Hierzu schließen Sie einfach Ihren tragbaren MP3-Player an die integrierte MP3 Line-In-Buchse des Audiosystems an, und schon können Sie die ausgezeichnete Klangqualität bei der Wiedergabe Ihrer Lieblingsmusik vom MP3-Player genießen.

UKW/MW-Tuner für Musikgenuss beim Radiohören

UKW/MW-Tuner für Musikgenuss beim Radiohören

UKW/MW-Stereotuner (AM)

Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW

Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW

Anhand der Audiokomprimierung können große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Audioqualität bis um das 10fache komprimiert werden. MP3 oder WMA sind zwei der Komprimierungsformate, mit denen Sie in die digitale Musikwelt Ihres Philips Players eintauchen können. Laden Sie Lieder als MP3- oder WMA-Datei von offiziellen Musikseiten herunter, oder erstellen Sie Ihre eigenen MP3- oder WMA-Musikdateien, indem Sie CDs in diese Formate übertragen und dann auf dem Gerät abspielen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.9

von 5

10

Bewertungen

90%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

03/11/2012

Nederland

Nederland

Goede radio met geweldig geluid

DE radio voor mijn zoon en dochter gekocht voor op hun kamer. Hij geeft erg goed geluid en is ook door hen (7 jaar) zeer eenvoudig te bedienen. Een echte aanrader

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AZ382 CD-soundmachine verfasst

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21/12/2011

Nederland

Nederland

Radio helemaal goed bevonden door dochter

Heb deze radio / cd speler gekocht voor dochter. Die is er helemaal gek me. Geluid is goed en bediening intuitief.

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10/05/2012

Deutschland

Deutschland

Gutes Produkt zu angemessenem Preis

Ein für den Heimgebrauch hervorragend geeignetes Produkt zu einem absolut angemessenen Preis. Optimal als Zweitgerät und auch für Unterwegs.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AZ382 CD-Soundmachine verfasst

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