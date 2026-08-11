Frisch gemahlene Bohnen und köstlich aufgeschäumte Milch sorgen für das beste Kaffeearoma und den besten Geschmack.
Herrlich dicker Schaum, perfekt feiner Mikroschaum oder einfach nur heiße Milch. Auf Knopfdruck.
Swipe den Siebträger nach rechts. Stelle den Milchschaum deiner Wahl ein und drücke die Taste für die Milchdüse.
Entferne den Siebträger. Nimm die Milchdüse auseinander. Spüle beides ab. Das war's!
Ideale Mahlgröße. Präziser Druck. Genaue Dosierung. Cremiger Milchschaum. Echter Cappuccino, Latte Macchiato und Espresso.
Frisch gemahlene Bohnen und cremig aufgeschäumte Milch sorgen für volles Aroma und richtig guten Kaffeegeschmack. Direkt vor dem Brühen gemahlen, macht das den Unterschied zwischen gutem und richtig gutem Kaffee.
Herrlich dicker Milchschaum, perfekt dichter Mikroschaum oder einfach heiße Milch. Ob Cappuccino, Latte Macchiato oder Milchkaffee. Drehe einfach den Knopf auf deine bevorzugte Milcheinstellung und lass die smarte Milchdüse auf Knopfdruck dein Lieblings-Milchkaffeegetränk zubereiten.
Swipe den Siebträger nach rechts. Stelle deinen Lieblings-Milchschaum ein und drücke die Taste für die Milchdüse. Baristina mahlt, tampt und brüht deinen Kaffee automatisch – und schäumt die Milch nach belieben auf. Keine Barista-Skills nötig. Alles wird erledigt, sodass du dich einfach zurücklehnen und deinen Cappuccino oder Latte Macchiato genießen kannst.
4.7
von 5
104
Bewertungen
96%
empfehlen dieses Produkt.
NataliaH
11/08/2026
Deutschland
Schneller einen leckeren Cappuccino kriege ich nirgendwo
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Mit dieser Kaffeemaschine bekomme ich jeden Tag einen Kaffee, so wie ich ihn liebe und ohne viel Mühe oder besonderes Können. Die Maschine ist in vielen Punkten vom Werk voreingestellt und benötigt keinerlei Fingerfertigkeiten. Mahlt, tampt das Pulver und startet Brühvorgang automatisch. Alles passiert nur mit einem Knopfdruck und arbeitet dabei sehr leise. Da ich am liebsten Cappuccino oder Latte Macchiato trinke, nutze ich auch Milchaufschäumer regelmäßig. Hier gibt's Möglichkeit entweder dicken Schaum, Mikroschaum oder heiße Milch zu machen. Klapp alles gut. Auch Design hat mich überzeugt. Sie ist kompakt, hat aber 1,2l Wassertank. Sie sieht auch sehr stylisch aus und qualitativ gut verarbeitet. Auch ist sie gut durchdacht, so dass die Reinigung blitzschnell und unkompliziert passiert: Siebträger ausklopfen, ausspülen und fertig. Das ist eine passende Kaffeemaschine für mich und jeden, der guten Kaffe/ Cappuccino/ usw. mag, aber kein Wissen über Zubereitung hat oder ihn schnell und unkompliziert haben will.
Diese Bewertung wurde für Baristina Latte BAR400/60 Portionskaffee verfasst
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TatjanaR
13/07/2026
Deutschland
Leckerer Kaffee in Sekunden
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Die neue Philips Baristina Latte hat mich wiedermal total überzeugt. Ich finde das schwarze Deisgn sehr edel und sie macht sich sehr schick in der Küche. Auch die Bedienung der Esspressomaschine ist leicht. Ganze Kaffeebohnen in den Behälter rein, Milch auffüllen in das Kännchen. Esspresso starten und mit dem leckeren Milchschaum den Latte oder Cappuccino genießen. Die Esspressomaschine mahlt den Kaffe sehr fein und arbeitet auch zuverlässig. Was ich wirklich klasse finde ist die Milchschaumfunktion. So schmeckt der Kaffee viel besser.
Diese Bewertung wurde für Baristina Latte BAR400/60 Portionskaffee verfasst
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NinaR
05/07/2026
Deutschland
Einfache, kompakte Kaffeemaschine, die schnell guten Kaffee zubereitet.
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Ich bin mit dieser Kaffeemaschine sehr zufrieden. Sie ist sehr einfach zu bedienen und auch die Reinigung geht schnell und unkompliziert. Der Kaffee wird in kurzer Zeit zubereitet und schmeckt lecker. Für zu Hause ist sie perfekt, weil sie wenig Platz auf der Arbeitsplatte braucht. Ich kann sie auf jeden Fall weiterempfehlen. Sie ist zuverlässig und verbraucht nicht viel Strom.
Diese Bewertung wurde für Baristina Latte BAR400/60 Portionskaffee verfasst
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Energieeffizienzklasse A+ gemäß Schweizer Energieeffizienzstandards.
Ausgenommen sind Teile, die mit Wasser und Kaffee in Berührung kommen.