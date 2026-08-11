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  • Echter Cappuccino und Latte Macchiato – ganz ohne Aufwand?
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Baristina LatteEspressomaschine

BAR400/00

4.7
| (104) Bewertungen | 96% empfehlen dieses Produkt.
Echter Cappuccino und Latte Macchiato – ganz ohne Aufwand?
Lieblingsbohnen einfüllen, Siebträger nach rechts swipen und die Milch so aufschäumen, wie du sie magst – für Cappuccino und Latte Macchiato wie vom Barista.Baristina kümmert sich um Espresso und Milchschaum. Du genießt einfach richtig guten Kaffee.
Alle Vorteile anzeigen

Entdecke Philips Baristina

Echter Cappuccino und Latte Macchiato – ganz ohne Aufwand?

  • Frisch gemahlene Bohnen und köstlich aufgeschäumte Milch sorgen für das beste Kaffeearoma und den besten Geschmack.

  • Herrlich dicker Schaum, perfekt feiner Mikroschaum oder einfach nur heiße Milch. Auf Knopfdruck.

  • Swipe den Siebträger nach rechts. Stelle den Milchschaum deiner Wahl ein und drücke die Taste für die Milchdüse.

  • Entferne den Siebträger. Nimm die Milchdüse auseinander. Spüle beides ab. Das war's!

  • Ideale Mahlgröße. Präziser Druck. Genaue Dosierung. Cremiger Milchschaum. Echter Cappuccino, Latte Macchiato und Espresso.

Frische Bohnen sind am besten.

Frische Bohnen sind am besten.

Frisch gemahlene Bohnen und cremig aufgeschäumte Milch sorgen für volles Aroma und richtig guten Kaffeegeschmack. Direkt vor dem Brühen gemahlen, macht das den Unterschied zwischen gutem und richtig gutem Kaffee.

Wähle deinen Lieblings-Milchschaum

Wähle deinen Lieblings-Milchschaum

Herrlich dicker Milchschaum, perfekt dichter Mikroschaum oder einfach heiße Milch. Ob Cappuccino, Latte Macchiato oder Milchkaffee. Drehe einfach den Knopf auf deine bevorzugte Milcheinstellung und lass die smarte Milchdüse auf Knopfdruck dein Lieblings-Milchkaffeegetränk zubereiten.

Swipen & Genießen.

Swipen & Genießen.

Swipe den Siebträger nach rechts. Stelle deinen Lieblings-Milchschaum ein und drücke die Taste für die Milchdüse. Baristina mahlt, tampt und brüht deinen Kaffee automatisch – und schäumt die Milch nach belieben auf. Keine Barista-Skills nötig. Alles wird erledigt, sodass du dich einfach zurücklehnen und deinen Cappuccino oder Latte Macchiato genießen kannst.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.7

von 5

104

Bewertungen

96%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

11/08/2026

Deutschland

Deutschland

Schneller einen leckeren Cappuccino kriege ich nirgendwo

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Mit dieser Kaffeemaschine bekomme ich jeden Tag einen Kaffee, so wie ich ihn liebe und ohne viel Mühe oder besonderes Können. Die Maschine ist in vielen Punkten vom Werk voreingestellt und benötigt keinerlei Fingerfertigkeiten. Mahlt, tampt das Pulver und startet Brühvorgang automatisch. Alles passiert nur mit einem Knopfdruck und arbeitet dabei sehr leise. Da ich am liebsten Cappuccino oder Latte Macchiato trinke, nutze ich auch Milchaufschäumer regelmäßig. Hier gibt's Möglichkeit entweder dicken Schaum, Mikroschaum oder heiße Milch zu machen. Klapp alles gut. Auch Design hat mich überzeugt. Sie ist kompakt, hat aber 1,2l Wassertank. Sie sieht auch sehr stylisch aus und qualitativ gut verarbeitet. Auch ist sie gut durchdacht, so dass die Reinigung blitzschnell und unkompliziert passiert: Siebträger ausklopfen, ausspülen und fertig. Das ist eine passende Kaffeemaschine für mich und jeden, der guten Kaffe/ Cappuccino/ usw. mag, aber kein Wissen über Zubereitung hat oder ihn schnell und unkompliziert haben will.

Diese Bewertung wurde für Baristina Latte BAR400/60 Portionskaffee verfasst

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13/07/2026

Deutschland

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Leckerer Kaffee in Sekunden

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Die neue Philips Baristina Latte hat mich wiedermal total überzeugt. Ich finde das schwarze Deisgn sehr edel und sie macht sich sehr schick in der Küche. Auch die Bedienung der Esspressomaschine ist leicht. Ganze Kaffeebohnen in den Behälter rein, Milch auffüllen in das Kännchen. Esspresso starten und mit dem leckeren Milchschaum den Latte oder Cappuccino genießen. Die Esspressomaschine mahlt den Kaffe sehr fein und arbeitet auch zuverlässig. Was ich wirklich klasse finde ist die Milchschaumfunktion. So schmeckt der Kaffee viel besser.

Diese Bewertung wurde für Baristina Latte BAR400/60 Portionskaffee verfasst

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05/07/2026

Deutschland

Deutschland

Einfache, kompakte Kaffeemaschine, die schnell guten Kaffee zubereitet.

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Ich bin mit dieser Kaffeemaschine sehr zufrieden. Sie ist sehr einfach zu bedienen und auch die Reinigung geht schnell und unkompliziert. Der Kaffee wird in kurzer Zeit zubereitet und schmeckt lecker. Für zu Hause ist sie perfekt, weil sie wenig Platz auf der Arbeitsplatte braucht. Ich kann sie auf jeden Fall weiterempfehlen. Sie ist zuverlässig und verbraucht nicht viel Strom.

Diese Bewertung wurde für Baristina Latte BAR400/60 Portionskaffee verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Energieeffizienzklasse A+ gemäß Schweizer Energieeffizienzstandards.

  2. Ausgenommen sind Teile, die mit Wasser und Kaffee in Berührung kommen.