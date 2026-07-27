BAR500/00
Frisch gemahlene Bohnen sorgen für das beste Kaffeearoma.
Mit 16 Bar Pumpendruck holt Baristina das volle Aroma aus deinen Bohnen – perfekt für echten Espresso.
Baristina mahlt, tampt und brüht automatisch.
Espresso. Café Crema. Iced Coffee. Extra intensiv.
Einfache Reinigung, keine verschmutzten verborgenen Fächer.
Frisch gemahlene Bohnen sorgen für das beste Kaffee-Aroma – direkt vor dem Brühen gemahlen, macht das den Unterschied zwischen Kaffee und richtig gutem Kaffee.
Mit 16 Bar Pumpendruck holt Baristina das volle Aroma aus deinen Bohnen – perfekt für echten Espresso.
Einfach den Siebträger nach rechts swipen. Baristina mahlt, tampt und brüht automatisch. Keine Barista-Skills nötig für echten Espresso und Café Crema.
Bewertungen
Energieeffizienzklasse A+ gemäß Schweizer Energieeffizienzstandards