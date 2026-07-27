Echter Espresso, Café Crema und Iced Coffee, aber ohne den Aufwand?

Einfach Lieblingsbohnen einfüllen, den Siebträger nach rechts swipen und echten Espresso, Café Crema oder Iced Coffee genießen. Für ein frisches Aroma werden die Bohnen automatisch gemahlen, perfekt getampt und mit Profi-Druck gebrüht. Mit ihrem hochwertigen Edelstahldesign kombiniert die Baristina Plus zeitlose Ästhetik mit präziser Technik – egal, ob heißer Espresso oder erfrischender Iced Coffee.