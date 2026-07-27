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  • Echter Espresso, Café Crema und Iced Coffee, aber ohne den Aufwand?
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Baristina PlusEspressomaschine

BAR500/00

Echter Espresso, Café Crema und Iced Coffee, aber ohne den Aufwand?
Einfach Lieblingsbohnen einfüllen, den Siebträger nach rechts swipen und echten Espresso, Café Crema oder Iced Coffee genießen. Für ein frisches Aroma werden die Bohnen automatisch gemahlen, perfekt getampt und mit Profi-Druck gebrüht. Mit ihrem hochwertigen Edelstahldesign kombiniert die Baristina Plus zeitlose Ästhetik mit präziser Technik – egal, ob heißer Espresso oder erfrischender Iced Coffee.
Alle Vorteile anzeigen

Baristina macht's einfach!

Echter Espresso, Café Crema und Iced Coffee, aber ohne den Aufwand?

  • Frisch gemahlene Bohnen sorgen für das beste Kaffeearoma.

  • Mit 16 Bar Pumpendruck holt Baristina das volle Aroma aus deinen Bohnen – perfekt für echten Espresso.

  • Baristina mahlt, tampt und brüht automatisch.

  • Espresso. Café Crema. Iced Coffee. Extra intensiv.

  • Einfache Reinigung, keine verschmutzten verborgenen Fächer.

Nichts geht über frische Bohnen

Nichts geht über frische Bohnen

Frisch gemahlene Bohnen sorgen für das beste Kaffee-Aroma – direkt vor dem Brühen gemahlen, macht das den Unterschied zwischen Kaffee und richtig gutem Kaffee.

Real Espresso & Café Crema, made simple.

Real Espresso & Café Crema, made simple.

Mit 16 Bar Pumpendruck holt Baristina das volle Aroma aus deinen Bohnen – perfekt für echten Espresso.

Swipen & genießen

Swipen & genießen

Einfach den Siebträger nach rechts swipen. Baristina mahlt, tampt und brüht automatisch. Keine Barista-Skills nötig für echten Espresso und Café Crema.

Technische Daten

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  1. Energieeffizienzklasse A+ gemäß Schweizer Energieeffizienzstandards