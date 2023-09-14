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StyleCareLockenstab

BHB864/00

4.7
| (17) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Perfekte Locken im Handumdrehen
Stylen Sie perfekte, klassische Locken mit unserem neuen Styler. Die Turmalin-Keramikbeschichtung sorgt dafür, dass Ihr Haar perfekt geschützt, glatt und glänzend ist. Die hohe Temperatur von 200 °C ermöglicht wunderschöne Locken beim ersten Versuch.
Alle Vorteile anzeigen

Perfekte Locken im Handumdrehen

  • Mittelgroßer 25 mm Lockenstab

  • Tourmaline-Keramik

  • Digitale Temperatureinstellungen

Turmalin-Keramik für ultimativ glattes und glänzendes Haar

Turmalin-Keramik für ultimativ glattes und glänzendes Haar

Der glatte Lockenstab aus Keramik verhindert Schäden an Ihrem Haar beim Styling. Die Turmalin-Beschichtung verleiht Ihren Locken ultimative Glätte und Glanz.

8 digitale Temperatureinstellungen für absolute Kontrolle

Durch das digitale Display mit 8 Temperatureinstellungen können Sie die Temperatur Ihrem Haartyp ganz individuell anpassen und somit Haarschäden vorbeugen.

Bis zu 200 °C für perfekte Ergebnisse

Bis zu 200 °C für perfekte Ergebnisse

Mit einer hohen Temperatur können Sie das Styling Ihrer Haare ändern und Ihren lockigen Look nach Ihren Vorstellungen perfektionieren.

Technische Daten

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Bewertungen

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17

Bewertungen

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14/09/2023

Italia

Italia

Bel risultato

Negli anni ho provato diversi arricciacapelli, sia nella forma che nel diametro, ma fino ad ora non ne avevo mai utilizzato uno di forma cilindrica con pinza da 25mm. Onestamente ero un pò scettica all'inizio, ma ho già testato un paio di volte il ferro e devo dire che il risultato è sempre stato ottimo, è molto versatile e a seconds di come viene utilizzato si possono ottenere risultati differenti. La pinza si è rivelata molto utile per tenere ferma la ciocca, ho dovuto solo prenderci un pò la mano, ma devo dire che questo ferro è stata una vera scoperta e in commercio così non ne avevo mai trovati. La temperatura max è di 200 C, ma va benissimo per non stressare troppo i capelli, io ne ho tanti e più spessi del normale, ma a questa temperatura e con qualche secondo in posa il risultato è fantastico. Ad oggi non ho riscontrato cose negative per quanto riguarda il risultato, le uniche "pecche" secondo me sono il fatto che è un pò più ingombrante rispetto ad altri arricciacapelli che ho avuto e il cavo di alimentazione non è lunghissimo. Nonostante questo lo consiglio assolutamente.

Vorteile

la pinza, scalda rapidamente, ottimo rapporto qualità prezzo

Nachteile

Ferro un pò ingombrante e il cavo leggermente corto

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Diese Bewertung wurde für StyleCare BHB864/00 Arricciacapelli verfasst

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25/04/2020

Italia

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ottima qualita

ottimo prodotto sono rimasto molto conteno ,spedizione veloce

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28/01/2020

Italia

Italia

Piega perfetta con estrema facilità!

Ho acquistato questo arricciacapelli quasi un anno fa ormai, dopo aver confrontato varie recensioni a proposito di prodotti anche di marchi diversi e alla fine ho scelto Philips che, posso affermare con gioia, si é riconfermato essere una garanzia! L'arricciacapelli é leggero e pratico da usare, ha un comodissimo meccanismo di blocco automatico e il cilindro da 25 mm, per me che ho capelli di media lunghezza, é perfetto per ottenere una bella piega ondulata e di lunga durata (anche 4/5 giorni). A distanza di quasi un anno, posso dire con sicurezza che il prodotto é validissimo, continua a fare il suo lavoro in maniera brillante e il rapporto qualità prezzo é quindi soddisfacente! Lo consiglio a chiunque, anche a chi, come me, non ha molta praticità, data la sua facilità d'uso.

Vorteile

Pratico, leggero, di facile uso

Nachteile

Nessuno

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