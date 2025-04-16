Eingestellt
1.200 W
Kompakt
Dieser Haartrockner verfügt über einen einklappbaren Griff. So kann dieser kleine, kompakte Haartrockner selbst bei wenig Platz verstaut werden, und Sie können ihn praktisch überall hin mitnehmen.
Dieser Haartrockner mit 1.200 W erzeugt einen optimalen Luftstrom und optimale Trockenleistung für wunderschöne Ergebnisse jeden Tag.
Dieser handliche Haartrockner bietet 3 voreingestellte Wärme- und Temperatureinstellungen für kühles, schonendes oder schnelles Trocknen.
4.5
von 5
21
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
brasilcasalinga
16/04/2025
Italia
Verifizierter Käufer
piccolo ma potente
piccolo , comodissimo , potente e maneggevole . adatto a chi viaggia o lavora fuori e ha poco spazio per conservarlo .ottimo per viaggiare e averlo sempre pronto .
Vorteile
comodo , potente, piccolino
Nachteile
spina schuko , da ricordasri sempre l'adattatore
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EssentialCare BHC010/10 Asciugacapelli verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EssentialCare BHC010/10 Asciugacapelli verfasst
Plingen
14/01/2021
Sverige
Teil der Aktion
Liten men fullgod funktion
När denna hårfön kom hem till oss så blev vi lite snopna över att den var liten. Med det sagt så ändrade vi oss snabbt. Denna hårfön är mycket kraftig för att vara så liten. Den fungerar utmärkt för såväl mannens som mitt ganska långa hår. Den gör jobbet helt klart och ingen av oss har upplevt att den skadar håret. Vi uppskattar också att den inte låter så fasligt. Den är även ihopvikbar men glappar inte alls i handtaget.
Vorteile
Kompakt men stark
Nachteile
Sladden är fast och följer ej med "runt" när en ändrar position.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EssentialCare BHC010/10 Hårtork verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EssentialCare BHC010/10 Hårtork verfasst
Laris03
22/12/2020
Sverige
Teil der Aktion
Smidig och BRA hårfön
Den här hårfönen är PERFEKT för dem som tar med sig sin hårfön och fixar håret på olika ställen, den är vikbar och otroligt smidig, är helt chokad på hur starkt den blåser för att vara så liten- har aldrig provat en hårfön (förutom på salong) som blåser så här bra. Mina lockar har fått sån fin volym och dem håller ändå definitionen. 10/10 rekommenderar starkt!!
Vorteile
Kompakt, liten, stark fön, bra pris
Nachteile
Finns inga tillbehör (tex diffuser) att köpa till
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EssentialCare BHC010/10 Hårtork verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EssentialCare BHC010/10 Hårtork verfasst