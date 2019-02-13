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Eingestellt

EssentialHaartrockner

BHD002/00

4.2
| (49) Bewertungen | 98% empfehlen dieses Produkt.
Sanftes, leistungsstarkes Trocknen
Der Philips EssentialCare Haartrockner trocknet mit kraftvollen 1.600 W und schont gleichzeitig Ihr Haar mit der ThermoProtect Temperatureinstellung. Einfache Bedienung mit 3 Hitze- und Geschwindigkeitsstufen sowie einer Kaltstufe.
Alle Vorteile anzeigen

Sanftes, leistungsstarkes Trocknen

  • 1.600 W

  • ThermoProtect Einstellung

  • 3 Hitze- und Geschwindigkeitsstufen

Trockenleistung von 1.600 W

Trockenleistung von 1.600 W

Dieser Haartrockner mit 1.600 W erzeugt einen optimalen Luftstrom für täglich schöne Ergebnisse.

ThermoProtect Temperatureinstellung

ThermoProtect Temperatureinstellung

Die ThermoProtect Temperatureinstellung bietet die optimale Trockentemperatur und zusätzlichen Schutz vor Überhitzung mit demselben starken Luftstrom für schonende, optimale Ergebnisse.

20-mm-Düse für einen gezielten Luftstrom

20-mm-Düse für einen gezielten Luftstrom

Die Düse bündelt den Luftstrom für präzises Styling und Korrekturen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

49

Bewertungen

98%

empfehlen dieses Produkt.

2

13/02/2019

Deutschland

Deutschland

Haartrockner sehr gut und leise

guter Haartrockner, gut für den allgemein Gebrauch und auch für den Urlaub.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Essential BHD006/00 Haartrockner verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Essential BHD006/00 Haartrockner verfasst

21/10/2014

Deutschland

Deutschland

praktischer, kleiner Fön

Ich bekam von Philips den Fön als Produkttest geschickt. Als ich ihn auspackte war er in der normalen Schachtel verpackt, wie man ihn auch im Laden kaufen kann. Ich packte ihn aus und war etwas enttäuscht, da er doch recht klein ist. Er ist schwarz/dunkel lilamit pinken Streifen und lila Ventilator, sieht richtig hübsch aus. In der Verpackung war noch eine Stylingdüse und eine Bedienungsanleitung. Das Kabel ist knapp 2m lang und für mich absolut ausreichend. Was ich sehr gut fand, dass er laut Verpackung 35% leiser als andere Föns sein soll. Für mich reicht die Stylingdüse, von daher ist dies absolut ausreichend für mich. Nun dachte ich, der ist perfekt für Reisen, da er sehr klein und handlich ist. Nun habe ich ihn das erste Mal getestet und was soll ich sagen. Meine Enttäuschung ist nicht mehr vorhanden. Ich bin absolut begeistert. Er hat zwar nur zwei Stärken aber diese sind absolut ausreichend. Er ist wirlich sehr leise und trotzdem sehr stark, sodass meine Haare wirklich super schnell trocken waren, was bei mir meist ca. 10 Minuten dauert, dauerte jetzt nur noch knappe 6 Minuten. Dies hatte ich von solch eine kleinen Fön wirklich nicht erwartet. Also ich kann sagen, dass sich dieser Fön nicht nur für Reisen sondern auch definitiv für zu Hause eignet was mich wirklich sehr freut, den er ist nicht sehr teuert. Aber sein Geld absolut wert und ich bin sehr zufrieden und sehr happy, dass ich nun diesen Fön habe :) Man kann ihn an einer Öse überall aufhängen und somit ist er sehr schnell verstaut :) Das Gitter hinten kann man problemlos mit einem feuchten Tuch abwischen und meine Haare haben sich bisher nicht darin verfangen was ich sehr schön finde, da ich sehr dicke und dichte Haare habe ist es meisten etwas schwierig aber es passt super :) Was für mich noch super gewesen wäre, wenn es, wie beim Staubsauger, eine Möglichkeit gegeben hätte, dass das Kabel sozusagen im Fön bzw. Griff zusammen gerollt wird. Was sehr schön und pratisch wäre aber kein Muss ist. Aber für den kleinen Preis kann ich diesen Fön wirklich nur empfehlen und bin echt sehr glücklich damit :)

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Essential BHD002/00 Haartrockner verfasst

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15/10/2014

Deutschland

Deutschland

Produkttest

Also ich habe den Reisefön vor einigen Wochen zum testen erhalten. Ich hatte genug Zeit zum testen, und hier mein Fazit. Als ich das Paket öffnete, lachte mich schon die Anspruchsvolle Verpackung an. Das Design ist sehr ansprechend und modern. Dann wurde ausgepackt, der Fön musste nur kurz "auseinander" geklappt werden, das Bändchen um das Stromkabel entfernt, und dann ging es auch schon los! Der Fön ist super leicht, liegt schön in der Hand! Ich war total überrascht, da ich nur schwerere Modelle kannte. Nach dem Duschen kam er auch sofort zum Einsatz. Ich hatte keine Sekunde das Gefühl, dass meine Kopfhaut "zu heiss" werden würde. Ich habe sehr lange Haare, aber der Fön hat auch das super gemeistert. Meine Haare waren schonend getrocknet, und super weich, meine Kopfhaut war entspannt und zufrieden. Ich kann dieses Produkt nur weiterempfehlen!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Essential BHD006/00 Haartrockner verfasst

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